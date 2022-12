Porotci byli drsní a nekompromisní, finále Masterchefa je jen pro tři

Kdo se nakonec provařil do velkého finále letošní řady MasterChef Česko, když jasno mělo být už po minulém kole, z něhož však nikdo nevypadl? Betty, Terku, Martina a Ondřeje, tedy čtyři zbylé finalisty, čekaly další náročné úkoly, které opět perfektně prověřily, zda má jejich účast ve finále smysl.

Porotci měli připravené tři výzvy, a v každé se skrývala celá řada záludností, s nimiž si museli soutěžící poradit. A z každé nakonec jeden postoupil do finále.

O prvním účastníkovi finále rozhodlo vaření ze surovin pod tajemnou bedýnkou, které vybral Radek Kašpárek. Nechyběl hřbet z prasátka plemene mangalica, brzlík, raci, půlka kachny, vepřové žaludky, zelí, topinambur či ovčí sýr. Každý musel ve svém pokrmu využít minimálně čtyři z těchto surovin.

Ovšem pod velkou bedýnkou byla ještě jedna menší a pod ní ještě jedna. Ty skrývaly suroviny, které uprostřed vaření museli soutěžící do svého jídla zakomponovat tak, aby skvěle doplnily už vznikající pokrm. První surovinou bylo obilné miso, tedy v podstatě dochucovadlo. A druhým překvapením, které museli do pokrmu smysluplně zakomponovat čtvrt hodiny před koncem vaření, byly jáhly. Tradiční surovina, s níž ovšem někteří vařili poprvé. A zvládli to.

Lahodnou chutí svého pokrmu i jeho naservírováním – v základu se rozhodl pro kachní maso a vepřové žaludky – ke svému překvapení porotu naprosto odzbrojil Martin. A s klidem anglického gentlemana vystoupal na balkon, protože neměl pocit, že by bylo vhodné se radovat předčasně.

Druhé vaření, při němž se bojovalo o druhé místo na balkoně, probíhalo na téma oheň a led. A to co se týká chutí i technologie přípravy jednotlivých komponentů.

Ostatní čekalo vaření ve stylu ohně a ledu: což znamenalo nejen vhodně kombinovat chutě, ale i techniky zpracování, aby celý pokrm působil v daném duchu. Tuto výzvu si asi nejvíc užila Terka, které se vrhla na přípravu podchlazeného gazpacha, které podávala na ledu, v kombinaci s humrem (toho místo vaření mj. spálila v tekutém dusíku) nakrájeným na tenké plátky.

Ondřej se trochu trápil, houbová espuma mu dala zabrat, podobně jako Betty s moučníkem, kde mělo zahrát glazované brownies s mátou, sorbet ze spáleného ananasu či bílá čokoláda s chili. Řadu komponentů musela dělat znovu, přesto nakonec vysněné místo ve finále celé soutěže získala právě ona – za koncept a dokonalou chuť dezertu, který porotu nadchl.

O posledním místě ve finále rozhodl dezert Alaska – vlevo Terčin, vpravo Ondrův.

O posledním účastníkovi velkého finále rozhodl dezert Aljaška nebo také Alaska. Cukrářsky náročný dezert kombinující pečený korpus, zmrzlinu a pečený sníh. Ondřej měl výhodu, je vyučený cukrář, ale moc ji nevyužil. Korpus se mu nedařil, i když dělal maximum, aby to napravil. Což mu nakonec zlomilo vaz – porotci k tomu přihlédli, když se rozhodovali, která Alaska je lepší. Jestli ta s makovou zmrzlinou od Terky, nebo s malinovou od Ondřeje.

Ve finále, které televize Nova odvysílá ve středu večer, se tedy utkají Betty, Terka a Martin. Aby konečně bylo jasné, kdo si titul Mastechef letos zaslouží přece jen nejvíc.