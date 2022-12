Kdo v kuchyni neudrží krok s Kašpárkem, nepatří do finále Masterchefa

V úvodní výzvě – kterou ještě absolvovali v bílých zástěrách – si zbývající čtyři soutěžící vyzkoušeli, jak jsou na tom s určováním surovin. Porotci jim totiž připravili ke každému písmenu abecedy poklop ukrývající surovinu, jejíž název začíná na to které písmeno. Postupně si Betty, Terka, Ondra i Martin vybrali šest písmen abecedy, a z těch surovin, které dokázali správně určit, pak museli uvařit pokrm hodný kuchyně MasterChefa. Aniž by museli vše využít.

Ondřej, ten uhodl všechno – hlívu královskou, candáta, quinou, wasabi, fetu i chia semínka – takže na vaření měl největší výběr a rozhodl se toho maximálně využít. Jako rybář byl šťastný za candáta, snad nejlepší sladkovodní rybu, a na jídle si dal maximálně záležet; a porotu potěšil i jeho crumble s chia semínky.

Betty si vybrala mučenku, entrkot, vongole, irskou whisky a arónii, neuhodla na první dobrou jen oháňku, která by se jí mohla hodit na silný vývar. Na vaření využila vše. Arónii s mučenkou na omáčku, vongole i irskou whisky, a hlavně steak entrecôte – ten kdyby nepoužila, bylo by jí to líto. Její jídlo podle poroty opravdu dávalo smysl a na skvěle připraveném mase si evidentně pochutnali.

Martin poznal lína, rebarboru, zakysanou smetanu a řasu nori, a měl tak nejtěžší kombinaci. Neuhodl brynzu a slanorožec neboli salicornii. Rozhodl se, že uvaří sladké jídlo, do něhož zakomponoval dokonce i řasu nori, jen lín zbyl na ocet. Neuvařil špatně, ale porotě chybělo dotažení pokrmu do dokonalosti.

Terka chtěla vařit s yuzu, proto si také vybrala písmenko ypsilon a taktika vyšla. Dále mohla vařit ještě z panko strouhanky, kambaly a úhoře, a využít tamarind. Neuhodla jen kořen galangalu, respektive poznala ho, ale nevzpomněla si na jméno, takže měla smůlu. Přestože poprvé filetovala kambalu a poprvé připravovala zauzeného lososa, jídlo se jí také povedlo.

Zleva pokrm od Betty, Terky, Ondry a Martina

A došlo na lámání chleba. Na balkon jako první zamířil Ondra, jeho candát byl perfektní. A nakonec druhé ze tří míst na balkoně získala Terka, protože skvěle udělaný steak byl prostě pro porotu neodolatelný. Pod balkonem tak zůstala jen Terka s Martinem, kterým nezbývalo, než se převléknout do černých zástěr a zabojovat o poslední místo ve finálové trojce.

Kdo udrží krok s michelinským šéfkuchařem?

Když pak před Terkou a Martinem v černých zástěrách stanul porotce Radek Kašpárek v černém rondonu, bylo oběma asi docela úzko. Před nimi byla další nelehká výzva – museli bez zaváhání zvládnout speciální masterclass spojenou se zátěžovým testem – michelinský šéfkuchař si tak chtěl ověřit, zda by je mohl pustit do kuchyně své nové restaurace na Staroměstském náměstí v Praze, pokud by soutěž vyhráli. Právě tato stáž je totiž součástí výhry.

Terka i Martin měli k ruce všechny potřebné suroviny, takže byli prostě hned hozeni do vody: jakmile Radek Kašpárek začal vařit, vydával jen jasné povely a držel se prostě nekompromisně svého tempa. Což byl opravdu náročný test, který soutěžícím nezáviděli ani zkušení Přemek Forejt a Jan Punčochář.

Porotce a michelinský šéfkuchař Radek Kašpárek si pro připravil masterclass, při níž s ním museli udržet krok a skvěle připravit stejný pokrm.

Připravovali kachní játra foie gras, která potahovali gelem z tokajského vína, jako omáčku kachní šťávu s fermentovanou blumou a hrachovým tamari. A ještě uzeného úhoře a pěnu z tonka fazolí a lískooříškového sirupu. Musel to být pro ně mazec. A na závěr je nechal Radek Kašpárek jídlo naservírovat bez jakýchkoliv instrukcí, jen mistička s víčkem byla daná. Těžká situace, oba už byli unavení, proto rozhodli prostě jídlo naservírovat čistě intuitivně...

Když jim následně porotce v černém rondonu předvedl svůj mistrovský plating, obdivně na něj zírali nejen soutěžící, ale i kolegové. Mističku s víčkem si Radek Kašpárek nechal speciálně vyrobit pro tzv. signature dish své nové restaurace – a právě toto jídlo s ním tedy dva ze čtyř posledních finalistů soutěže připravovali. Ani jednoho nenapadlo, že i víčko může sloužit současně jako talířek – v čemž spočíval vtip i jednoduchost servírování pokrmu.

Takto servíruje michelinský šéfkuchař Radek Kašpárek „signature dish“ své nové restaurace.

Terka i Martin poskládali všechny připravené komponenty jídla do mističky, ale šéfkuchař Kašpárek vložil do misky jen oglazované foie gras, dvě lžíce kachní šťávy a pěnu z tonka fazolí spolu s jedlými květy bezu a vše zastrouhal sušenou švestičkou. Na víčko pak naservíroval uzeného úhoře s křupavými sušenkami a úplně nakonec pokrm v mističce zaudil voňavým kouřem z bylinek, přikryl víčkem a dokonalost pro gurmány byla na světě.

Ani Terku díky jejímu skvělému výkonu nakonec Radek Kašpárek nenechal ze soutěže odejít, i když s tím už byla smířená. Její cesta na balkon tak vedla emotivně přes porotu.

A mohlo se porovnávat a ochutnávat – a Radek Kašpárek před oběma amatérskými adepty na titul Masterchef smeknul: obě jídla prý byla chuťově skvělá, ani za jednoho by se prý nemusel ve své kuchyni stydět a nebál by se je tam postavit vedle svých profíků. Nicméně musel vybrat jednoho, který si zaslouží třetí místo na balkoně.

A vybral Martina. U Terky to tedy vypadalo na druhé a definitivní vypadnutí. Ovšem za to, jak skvěle si během jeho masterclass vedla, si podle něj také zaslouží v soutěži ještě setrvat. Takže i přes to, že šlo o výzvu vyřazovací, z níž měla vzejít finálová trojka, i po středečním večeru zůstává v soutěži čtveřice soutěžících: Betty, Terka, Martin a Ondra.