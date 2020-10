Když nakupuju, dělám to tak, abych byl spokojený, říká šéfkuchař Kašpárek

Nakupujete impulzivně, nebo si to dopředu promýšlíte?

Nejenže promýšlím, já si píšu klasický seznam a pak jedu – rychle a efektivně. To mluvím o potravinách. Pokud jde o něco většího, třeba elektroniku, dopředu si vše o výrobku nastuduju a jdu najisto. Vlastně nikam nejdu, koupím si tu vyhlídnutou věc přes internet. V e-shopech mimochodem kupuju kromě potravin skoro všechno.

Váš nejlepší nákup?

Jedno už podle názvu super auto, Škoda Superb.

Váš nejhorší nákup?

Na nic si nevzpomínám. Když nakupuju já, dělám to tak, abych byl spokojený. Nepamatuju, že bych někdy naletěl nebo něčeho litoval. Vidíte, když o tom tak přemýšlím, jsem asi hodně dobrý nákupčí.

Šéfkuchař Radek Kašpárek jako porotce v soutěži Masterchef:



1. září 2020

Hromadíte věci, nebo se nepotřebných dokážete zbavit?

Když jdu uklízet, moje manželka je vždycky nervózní. Nejhorší je, když se zaměřím na komoru nebo kumbál, protože to minimálně čtvrtina věcí letí. To, co nepoužívám, vyhazuju. Tedy uznávám, že někdy udělám chybu. Třeba loni na podzim jsem vyhodil velikonoční ozdoby. Zdálo se mi, že jsme je dlouho nevytáhli, tudíž nepotřebovali… U nás doma platí, že žena shromažďuje a muž pročišťuje.

Jaký vztah máte k vietnamským večerkám?

Jelikož bydlíme na okraji Prahy, jsem moc rád, že ve vedlejší vesnici jednu takovou večerku máme. Když nám dojde nějaký koloniál – mouka, máslo, vejce, pečivo nebo běžná drogerie –, není problém.

Nakupuje se vám lépe v zahraničí, nebo v Česku?

V zahraničí vlastně moc nenakupuju. Jen když jedeme na dovolenou do Turecka, kde je plno obchodů s oblečením, žena a děti jsou ve svém živlu. Když cestuji kvůli gastronomii, chci načerpat inspiraci a najíst se v nějaké michelinské restauraci, bývá taková večeře obvykle tak drahá, že na další utrácení nezbývají peníze. I proto se mé nákupy z 99 procent odehrávají v Česku.