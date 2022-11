Křest ohněm profi kuchyně si finálová pětka Masterchefa užila v Entrée

Když posledních pět soutěžících amatérských kuchařů odvezli na natáčení dalšího dílu do Olomouce, bylo jim jasné, že s největší pravděpodobností budou vařit v kuchyni porotce Přemka Forejta, tedy v restauraci Entrée.

Vždyť v předchozích dvou ročnících Masterchefa se vařilo jak v profesionální kuchyni pod vedením Jana Punčocháře v restauraci U Matěje, tak u Radka Kašpárka v michelinském Fieldu, kde naprosto excelovala Besky.

Přemek Forejt finalisty pozval s pýchou a nadšením do kuchyně, kterou už sedm let vede jako šéfkuchař. A stejně tak jim popisoval a vysvětloval koncept své zážitkové restaurace, kde se vaří degustační menu tak, aby si lidé pochutnali a probudilo jim to všechny možné smysly. Proto také pro finalisty vybral pětichodový pop-up inspirovaný všemi pěti lidskými smysly.

Pět finalistů čekala příprava pětichodového zážitkového menu, každý si vylosoval jeden z lidských smyslů, v jehož duchu měl jídlo zhotovit. Na přípravu jednotlivých pokrmů dostali 90 minut, ingredience a přesný recept.

„Pro mě být v Entrée a zkusit si vaření v otevřené kuchyni je naprosto neuvěřitelné,“ popsala své pocity Betty, která už si Přemkovu restauraci vyzkoušela i jako host a je jí tento styl velice blízký.

Ondra si této příležitosti také hodně cenil: „Moct si tady zavařit je pro mě obrovská čest, ale bojím se, abych někoho nezklamal a abych to všechno zvládl.“ Podobné obavy měl i Martin, kterému by byl bližší sice úplně jiný koncept restaurace, nicméně velice rád je za každou příležitost, kdy se může něco nového naučit. A bylo toho u každého chodu – k nimž soutěžící od Forejta dostali jasně daný recept i ingredience – opravdu hodně.

Zleva první čtyři chody: „zrak“ od Terky, „sluch“ od Martina, „hmat“ od Ondry a „chuť“ od Betty.

Každý z pokrmů byl přitom inspirovaný jedním smyslem, a o tom, kdo bude co vařit, rozhodlo losování: Tereza si vylosovala zrak a vařila jako první. A začít vařit sama v tiché prázdné otevřené profesionální kuchyni pro ni určitě nebylo snadné. Stejně jako ostatní měla i Terka na přípravu pěti porcí 90 minut času, a po třičtvrtěhodině se k ní přidal Martin, aby připravil svůj pokrm zaměřený na sluch. Jakmile dovařila Tereza, začal Ondra připravovat chod zvaný „hmat“.

Servírovat všech pět chodů bylo potřeba kontinuálně, aby byl zážitek hostů opravdu dokonalý. Hodně v tom pomáhal Přemek, ať už praktickými radami, popohnáním či povzbuzením. Přitom soutěžícím nic neodpustil, všechny chody i jednotlivé porce musely být dokonalé, jinak by je ven z kuchyně nepustil.

Pátým chodem byl dezert pojatý tak, aby dráždil čich, nesl se tedy ve znamení vůně. Připravoval ho Lubina.

Kontinuitu servírování jednotlivých chodů nakonec narušil jen Ondra, kterému chybělo pár minut času, tak mu je Přemek Forejt přidal. Protože by byla škoda hosty o tak skvostný chod připravit – a Ondra bisque i vše ostatní připravil opravdu dokonale.

Pokrm ve znamení chuti – který si v duchu přáli připravovat snad všichni – postavený na vepřovém jazyku (více v úvodním videu) vařila a servírovala Betty. Ta prý byla po celou dobu v kuchyni jako v transu, jak přiznala později. Jen Lubina mohl na přípravu dezertu postaveném na vůních nastoupit kvůli Ondrovi do kuchyně až o deset minut později, ale dokázal se s tím popasovat.

Nakonec všech pět finalistů předvedlo v profesionální kuchyni zážitkové restaurace Entrée v podstatě koncert, i když občas tak trochu vypadli z rytmu. Jako amatéři na to měli nárok, ani leckterý profík by to napoprvé nezvládl tak jako oni. Důležité bylo, že všechna jídla byla skvěle připravená i dochucená.

„Ochutnávali jste, uklízeli jste si, já se na vás díval jako na profíky,“ vysekl všem pěti poklonu na závěr Přemek Forejt. A protože nejlépe si podle něj v kuchyni vedla Terka, která se ničím nenechala vyvést z míry, vysloužila si automatický postup do finálové čtyřky, a příště se tak vyhne vyřazování.