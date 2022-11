Mistrovská práce s čokoládou vygenerovala finálovou pětku Masterchefa

Když v 27. kole – odvysílaném v úterý večer na Nově – Betty, Petra, Tereza, Ondra, Lubina a Martin zvedli v masterchefovské kuchyni své obrácené bedýnky, skrývala se pod nimi jen černá zástěra. A jim bylo hned jasné, že jdou rovnou do vyřazovací výzvy, která asi navíc nebude zrovna snadná.

A nebyla. Byla technologicky velmi náročná, čokoládová, voňavá a sladká. Což samo o sobě bylo – zdálo se – utrpením pro Petru, jíž by čokoláda maso rozhodně nenahradila a k životu ji nepotřebuje. Podobně byl na tom Martin, který nesnáší přísně dané cukrářské postupy a je ochoten se jimi řídit, jen když je to nezbytně nutné. Takže třeba právě ve vyřazovací výzvě Masterchefa.

Soutěžící si na začátku mohli Helenin unikátní dezert pěkně zblízka prohlédnout, a to i rozkrojený, aby pochopili, jak je poskládaný vnitřek. Pak ho i ochutnali. Věděli tedy naprosto přesně, jak má vypadat, jak má chutnat, jakou strukturu mají mít jednotlivé komponenty. A těch nebylo zrovna málo. A to měli na vytvoření co nejpřesnější repliky Helenina dezertu jen 150 minut.

Aby se soutěžící měli čeho chytit, protože práce s čokoládou je náročná nejen na přesné temperování, dostalo se jim nejprve mistrovské lekce od šéfcukrářky Heleny: jak správně pracovat s čokoládou, aby docílili kýženého výsledku. A to šlo jen o přípravu čokoládové skořápky. Nicméně ta obsahuje řadu dalších komponentů, které je potřeba upéct, marinovat, ušlehat, zchladit a podobně.

„To bude zážitek. Já si potom ten díl nahraju a budu si pouštět pořád dokola, jak jsem neudělal kokos,“ tušil už dopředu Martin své šance; i když se i těšil, že si to vyzkouší. Vyzkoušel, postup dodržoval, docela si to i užíval, ale nenaservíroval nic, nestihl to. Petra na tom byla velmi podobně, jen se snažila aspoň hotové komponenty naskládat na talíř, i když tak trochu zoufale.

Na prvních dvou snímcích mistrovský dezert od Heleny Fléglové, jako třetí obdivuhodná práce od Ondry a úplně vpravo zoufalý pokus Petry, která nakonec ze soutěže vypadla.

To Betty, Terka, Ondra i Lubina byli v podstatě nadšeni, že si mohou mistrovský cukrářský kousek na vlastní kůži vyzkoušet vyrobit. A zvládli to všichni čtyři natolik dobře, že měli o postup do finálové pětky postaráno.

Martin s hrdě vztyčenou hlavou kapituloval, nechtěl servírovat nedokončený dezert. S Petrou na tom tedy byli hodně podobně, tak se porota rozhodla pro kratičký souboj mezi těmito dvěma cukrářskými antitalenty. A rozhodlo suflé.

O postupu Martina rozhodlo suflé, přestože se Petra snažila a připravila ho s omáčkou.

Suflé, které stojí a padá s precizně našlehanými bílky, suflé, které Martina ani Petra nikdy nedělali. Tedy stejně jak tomu bylo u cukrářské výzvy s čokoládou, s níž nikdy nepracovali. Zvládli to oba, suflé jim krásně naběhlo a na první pohled v nich nebyl rozdíl. Současně bylo oběma líto, že bojují zrovna oni dva proti sobě, a oba si přáli, aby vyhrál ten lepší. Porota to neměla snadné.

Nakonec rozhodla chuť, která byla podle Radka Kašpárka, Jana Punčocháře i Přemka Forejta v případě suflé od Martina prostě plnější a rafinovanější. Na balkon tedy zamířil on, ale zrovna zlehka se mu nahoru nešlo. Necítil se vůči Petře dobře, protože ona aspoň hotové komponenty čokoládového kokosu poskládala na talíř. Jenže o to už nešlo. Rozhodla chuť suflé a Petra to s pokorou přijala. S vděkem a poděkováním, že takovou jízdu, jakou pro ni soutěž byla, vůbec mohla zažít.