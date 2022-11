Masterchef musí uvařit i bez sporáku a s omezeními z Poulíčkova kolotoče

Do vyřazovacího kola vložila všanc své další setrvání v soutěži čtveřice ve složení Betty, Petra, Lubina a Aco, o čemž rozhodla venkovní výzva v ulicích Prahy za asistence špičkových šéfkuchařů. Zatímco Terka, Ivka, Ondřej a Martin vše sledovali z bezpečí balkonu, ovšem dolů do kuchyně aspoň radili.

Překvapení pro soutěžící tentokrát spočívalo nejen v „oblíbeném“ kole štěstí, kterým ovšem jednomu po druhém zatočil Pavel Poulíček, bývalý sporťák a moderátor pořadu Kolotoč. „Mě to pozvání těší dvojnásobně, protože jsem absolutní nekuchař, já fakt nezvládnu nic, než postavit vodu na čaj. Ale když jste si mě tak přáli, tak si tady dneska zatočíme,“ pobavil hned na úvod.

Pak nejenže každému vybral hlavní surovinu k vaření, ale vzápětí i dvě omezení, s nimiž se museli během vaření vyrovnat. A tak třeba Betty nesměla k danému quanchale použít cokoliv zeleného, tedy ani bylinky. Aco vařil v chňapkách, přitom i bez nich by dělal začátečnické chyby, a Petra musela připravit recept s čokoládou za použití rybičky místo pořádného nože.

Z tohoto úkolu nejlépe vybruslil Lubina, jehož krémová chřestová polévka ze všech čtyř připravených jídel chutnala nejlépe, a s úlevou se tak mohl přidat k čtveřici na balkoně – místo ve finálové sedmičce měl v kapse. Šlo do tuhého.

Nejlepší amatérští kuchaři musí poznat maso!

Betty, Petře a Acovi se pro konečný vyřazovací úkol podmínky v kuchyni ještě ztížily. Sporáky či mixéry skončily za mřížemi nebo přelepené páskou, a vařit mohli jen za použití rychlovarné konvice, kontaktního grilu nebo pečicího hrnce. Což asi nejvíc vykolejilo Aca, který improvizoval dost těžce.

Při popisování jeho představ o připravovaném receptu navíc vyšlo najevo, že vůbec netuší, co si ve spižírně vzal za maso. „Něco mezi hovězím a vepřovým,“ vyrazil porotě dech. A za nápovědy poroty v ironickém stylu – v tom případě to asi bude malá kráva – se mu podařilo odhalit, že jde o telecí hřbet. I to byl zřejmě jeden z hřebíčků do rakve jeho dalšího pobytu v soutěži.

Zleva pokrm vařený bez sporáku od Betty, Petry a Aca. Ten nakonec ze soutěže vypadl.

A tak zatímco Betty svým zeleninovým pokrmem s indickým chlebem naan nadchla, protože vypadal a chutnal, jako kdyby žádná omezení v kuchyni neměla – možná proto, že kontaktní gril chytře používala jako běžnou plotýnku – Aco se trápil do poslední chvíle. Při hodnocení si musel vyslechnout, že má opravdu talent, ale vaří příšerně chaoticky, takže se na to nedá koukat.

Za Betty na balkon tak nakonec směřovala Petra. A svého učitele z Balkánu – který ostatním emotivně popřál, aby vyhrál ten, který si to přeje nejvíc – se dočkají děti, které ho do soutěže vyslaly. Nicméně s kamarády z Masterchefa se Aco určitě neviděl naposledy, protože téměř všichni přiznali, že si ho pro jeho národní svéráz zamilovali a těší se nejen na jeho grilovačky.