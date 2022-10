Porotci Masterchefa vybrali pro bageterii variaci na Bún bo Nam Bô

Ovšem nepředbíhejme. V úterý večer soutěžící věděli, že je čeká další vyřazovací výzva. Kdo ji podstoupí, bude muset o postup do desítky nejlepších opravdu zabojovat až do konce, o tom rozhodl opravdu zapeklitý úkol, s nímž měla řada adeptů na titul Masterchef Česko 2022 problémy.

Museli přeměnit jeden z porotou vybraných dezertů v plnohodnotné slané jídlo tak, aby byla jasná jeho inspirace originálem, ale i posun novým směrem. Je to bizár, je to bizár,“ opakoval po zadání Ondra, v němž se praly emoce.

Takový úkol by totiž nebyl snadný ani pro profíka. A tak jim Jan Punčochář pomohl svou mistrovskou lekcí proměny klasické vánočky v chuťově vyvážený slaný pokrm na několik různých způsobů. A hlavně je navedl, jak nad vařením celkově přemýšlet, nejen jak pracovat se surovinami a jakou zvolit techniku.

Kdo nepostoupil na balkon, stal se adeptem na vyřazení: oblékl černou zástěru a musel se popasovat s úkolem, který nebyl o moc jednodušší: upéct, naplnit a ozdobit pět eklérek z odpalovaného těsta, které jsou francouzským národním dezertem. „Ve volném překladu z francouzštiny éclair znamená záblesk, protože lidi je mají tendenci sníst rychlostí blesku,“ vysvětlil původ názvu Radek Kašpárek. Jenže odpalované těsto chce své, nic vám neodpustí.

Na francouzském dezertu překvapivě vypadla Francouzka Malika a rozloučila se se soutěží, zradilo ji odpalované těsto. Adam a Petra vyřazení unikli o fous.

A protože zrovna Francouzka Malika – u níž nejen porotci předpokládali, že ji tento dezert vystřelí na balkon – s odpalovaným těstem bojovala poprvé a moc ho nezvládla. Zdobením ani chutí krému už to nezachránila, takže k její velké lítosti to byla právě ona, kdo na francouzském dezertu vypadl.

Přijala to s pokorou, poděkovala ostatním za vše, co se od nich naučila, a popřála finálové desítce na balkoně hodně štěstí.

Vyrovnaný boj o nejlepší bagetu pro fastfood

Středeční večer si soutěžící užívali, stačilo jim ke štěstí, že ten večer nikdo nevypadne. První výzvou bylo pro finálovou desítkou tzv. štafetové vaření – rozděleni do dvou týmů se u vaření střídali po stejných časových úsecích.

Měli jen minutu na předání vařečky a instrukcí, co vlastně připravují a co je dál potřeba. Bude to přesně jako tichá pošta. Na začátku bude květák a na konci mrkev,“ okomentoval zadání Martin a nebyl daleko od pravdy.

Vařilo se podle filmových hlášek, které si jako šéfky týmů vybraly Betty a Sofie. Ta sáhla po známé hlášce z Pelíšků: „Co vidíš?“ A podle filmové předlohy vsadila na kuře. Betty se pak nechala inspirovat legendární filmovou větou, „tady jsem si dovolil švestičky ze své zahrádky.“ V týmu Sofie zavládl hned po prvním předání takový chaos, že porotci považovali téměř za zázrak, že dokázali jídlo servírovat, a navíc že skvěle chutnalo. Skvěle ovšem uvařil i tým Betty, navíc šlapal jako hodinky, což je v kuchyni důležité, takže si zasloužil odměnu.

A tou byla příprava zapečené bagety okořeněná šancí na spolupráci s Bageterií Boulevard pro toho nejlepšího z pětice soutěžících – jehož bagetu porotci zvolí. Každý si vybral jednu hlavní ingredienci: parmazán (Petra), marinádu (Ondra), kuře (Betty), telecí (Martin) a slaninu (Ivka), a všichni do toho šli s takovou vervou, že všech pět baget bylo podle poroty dokonalých. Porotci dokonce požádali o dva recepty – na majonézu z pečených rajčat od Petry a trhané kuře v ananasu od Betty – jak byli nadšeni.

Bageta od Betty Bageta od Ondry Bageta od Ivky Bageta od Petry

Vyhrát však mohla jen jedna – a řízením osudu to byla bageta od Martina, milovníka fastfoodu, kterému to ostatní ze srdce přáli. Podívejte se na úvodní video, jak Martinova bageta chutnala porotě, a dostanete na ni chuť také.

Martin tak poprvé za celou soutěž projevil emoce, takovou radost mu smysluplné ocenění jeho bagety s telecím masem – připravené jako variace na vietnamské Bún bo Nam Bô – přineslo. A to o jeho receptu – na zapečenou bagetu bez sýru – třeba právě Radek Kašpárek zpočátku pochyboval.