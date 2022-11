V Masterchefovi se vařilo z odpadků, soutěžící pochopili, co dělá mixolog

Dnešní díl byl pro soutěžící tak trochu překvapením. Na svém stole našli totiž zdánlivé odpadky. Ohryzek z jablka, slupku z celeru či zelný list. Prostě to, co normálně už putuje do kompostu.

V tom právě spočíval fígl první části úterního dílu Mastechefa. Tyto zbytky měly evokovat různé chutě a zároveň seznámit soutěžící s pro ně novou disciplínou: mixologií.

Dostali za úkol spárovat své pokrmy s nealkoholickým nápojem. Párování s vínem je dnes už docela běžná věc, ale tady to pro ně začalo být španělskou vesnicí, protože o tomto termínu a oboru většinou nevěděli vůbec nic.

Aby jim osvětlili, co se za ním skrývá, pozvali porotci, tedy kuchaři Kašpárek, Punčochář a Forejt, mistra České republiky, který se na bednu dostal i na mistrovství světa, mixologa Vítězslava Ciroka. A ten jim vysvětlil rozdíl mezi barmanem a mixologem.

Zatímco barmanovým úkolem je v běžné praxi připravovat od kávy až po koktejly, případně zákazníkům při přípravě udělat show, mixolog je takový průzkumník hledající nové chutě a kombinace. Jsou to lidé s extrémně vyvinutými chuťovými buňkami a fantazií, jak chutě zkombinovat.

A to nebude náhoda. Protože Cirok z těch „zbytků“ připravil tři nealkoholické drinky, které pojmenoval léto, podzim a zima, podle toho, které ze surovin jsou typické pro to které roční období. Podle toho, kterou ze surovin dostali soutěžící, vyprofilovaly se tři trojice, které dostaly za úkol co nejlépe spárovat jejich drink s jídlem.

Tím se soutěžící dostali do pozice takových „gastromixologů“, tedy těch, kteří musejí přemýšlet, co je typické pro každou surovinu, zkombinovat jejich chutě a pokusit se vymyslet něco, co by se k drinku nejlépe hodilo. Vzhledem k tomu, že zbylí soutěžící jsou po technické stránce vynikající kuchaři, dostávají se do „vyšší dívčí“. Je to podobné, jako když solidní kuchař může vařit kdekoliv, ale jenom ten nejnadanější může být šéfkuchařem.

Nejlepší z trojice se mohl těšit, že další boj bude sledovat už jenom z bezpečí balkonu. A tentokrát měla porota dost těžký úkol, protože výkony byly velmi vyrovnané. Jen připomněla, že pokrm by měl být chuťově výraznější než drink.

Nakonec se to povedlo Vojtovi z první trojice, který udělal variaci na jahodové knedlíky s rebarborou. Mixolog ocenil, že jeho letní nápoj jako by se stal omáčkou pro Vojtův pokrm a skvěle se spolu doplňovaly.

Spárování s podzimním drinkem se nejlépe povedlo Ivce, za zimní drink nejlépe zabojovala Sofi, která se vzdala klasické porce masa a připravila bramborové pirohy plněné houbami shitake.

Oříškem byla pro zbylé soutěžící obvyklá výzva. Dostali za úkol uvařit z mořských řas, jež se často považují za potravinu budoucnosti.

Jak se jim to zadařilo? Za dezert z řas si vysloužila bezpečný úkryt na balkoně Betty, která porotu naprosto ohromila. Jenže pravidla soutěže jsou neúprosná, takže jeden musí z kola ven. A tak nakonec vypadl Ado.

Jestli vás zajímá vaření a zmeškali jste poslední díl, podívejte se na něj zpětně třeba na Voyo.