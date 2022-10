Zvládla kančí žlázy, chilli i červy, ale z Masterchefa vypadla. S imunitou

Finálová desítka se v 17. díle Masterchefa Česko prostým losováním růžových a šedých zástěr rozdělila na dva týmy – růžovou kapitánskou zástěru si vytáhla Petra, šedivou Sofie. Vařilo se pro děti v mateřské škole na halloweenskou party, takže nechyběly ani převleky, hravost a odzbrojující dětská upřímnost.

Petřin tým ve složení Vojta, Betty, Tereza a Ivka nejprve získal příjemný náskok, jejich svačinka neměla chybu. Ať po stránce výběru surovin, tak přípravy i nápaditosti. Napekly duchy a dětské prstíky. Koneckonců Petra ve školce nějaký čas žila a pracovala, a Ivka má dvě holčičky, takže s vařením pro děti mají zkušenosti. K obědu růžoví servírovali trhané kuře na paprice s knedlíčky. Jenže rozhodovaly děti jako hosté, jako při jiných venkovních výzvách.

Devatenáctiletá Sofie, nejmladší amatérská kuchařka soutěže, měla oproti tomu jako kapitánka šedého týmu na povel čtyři muže: Martina, Ondřeje, Adama a Aca. S přípravou obědového menu mohli začít až o 15 minut později, nicméně volný čas chytře využili na to, aby z dětí vytáhli, že nejraději mají klasiku – tedy „brkaši a kuřízek“. Šli do toho a udělali dobře. Třešničkou na dortu se stal ještě Ondřejův skvělý dezert v podobě oční bulvy zalité krví – tedy knedlíček plněný čokoládou s jahodovou omáčkou. A jahodový shake.

Děti rozhodly, že lepší bylo menu od Sofiina týmu. A ten se tedy vyhnul vyřazovací výzvě.

Martin navíc výhru šedých pojistil, když dětem řekl, že v televizi se objeví jen ten, kdo bude hlasovat pro řízek. A růžový tým měl středeční vyřazovací výzvu zpečetěnou. Bylo to trochu nefér a mezi soutěžící to zřejmě vrazilo první klín.

Vaření pro ty, co mají pro strach uděláno

Středeční večer byl pro Vojtu a čtveřici kuchařek z Petřina týmu opravdu těžký, a to nejen z hlediska vaření. Báli se vyřazení, obzvlášť zamilovaní Betty a Vojta, kteří tvoří dvojici. Tereza navíc měla odznak imunity, mohla ho kdykoliv využít, čímž by se šance na postup pro Vojtu, Betty, Petru i Ivku ještě snížily.

Všech pět se v prvním kole – z něhož jen ten nejlepší postupoval na balkon – muselo postavit noční můře Přemka Forejta: pod bedýnkou na každého čekaly nějaké vnitřnosti, případně rybí hlava. Na Ivku krůtí žaludky, na Betty kuřecí pařáty, kančí žlázy na Terezu, která ani tváří v tvář této surovině nebyla ochotna vykoupit svůj postup odznakem imunity, na Petru celé selátko a Vojtu čekal boj s hlavou mečouna. Vypadalo to docela děsivě, ale klobouk dolů, jak si s tím všichni poradili. A Ivka nejlépe, takže ji nenáviděná surovina, kterou by dobrovolně nikdy nezpracovávala, dostala do bezpečí balkonu.

Ani úspěšné popasování se s nejpálivější papričkou Tereze na postup nestačilo.

Na čtyřku dole v kuchyni už ovšem čekala další hororová výzva – museli se popasovat s těmi nejpálivějšími chilli papričkami světa tak, aby to porota při ochutnávání jídla bez úhony přežila. Přidělovala jim je Sofie, jako kapitánka vítězného týmu z předchozí venkovní výzvy – a pro Terezu si nechala tu nejpálivější. Ani to ji ale nepřinutilo odznak imunity odevzdat a připravila skvělý dezert; jenže na balkon tato výzva vystřelila Petru a její skvělé chilli con carne.

Poslední vaření bylo pro poslední tři adepty na vyřazení asi největší peklo. Kdyby Tereza použila odznak imunity, což by jí vyneslo automatický postup do dalšího kola, vařili by Vojta s Betty proti sobě. Tereza ovšem neustoupila. Do poslední chvíle věřila, že i jídlo, do něhož museli zakomponovat červy jako potravinu budoucnosti, připravila natolik dobře, že si postup zaslouží.

Tvrdohlavá Tereza v soutěži skončila, odznáček imunity jí zůstal.

Porota byla ovšem jiného názoru – nejlépe podle nich uvařila Betty, a za ní vystoupal na balkon Vojta. Tereza se do finálové devítky nedostala. Udělala fatální chybu, že svůj odznak imunity nepoužila. Ale vzala to statečně. „Každý někdy uklouzne. Je normální, že v životě uklouzáváš. A já tohleto beru jako velmi malinké uklouznutí,“ konstatovala s přehledem. Radek Kašpárek ovšem neskrýval, jak ho mrzí, že právě šikovná holka z Ostravy soutěž opouští.

A co Tereza popřála devíti kolegům pomalu mířícím k finále? „Já bych chtěla, ať to tady vyhraje ten nejlepší. Ten největší srdcař, a ten co si to nejvíc zaslouží. Přeju vám to všem stejně.“ Tereza si ze soutěže nepochybně odnesla řadu cenných zkušeností a určitě se neztratí. Zůstal jí i odznak imunity. Bude jí prý připomínat, že ve 26 letech ještě nepřekonala svou tvrdou hlavu.