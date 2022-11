Smlouvání a kdysi tradiční tuřín rozhodly další kolo Masterchefa

Porota se rozhodla ve 22. díle soutěže Masterchef Česko 2022 postavit devět finalistů tváří v tvář nutnosti vyhandlovat si suroviny, z nichž je možné uvařit skvělé jídlo. Každý měl totiž pod svou bedýnkou na stole před sebou čtyři víceméně náhodně poskládané suroviny, které k sobě moc nepasovaly.

Plus kartičku s cennými 10 minutami na vaření navíc. Všichni potřebovali jakékoliv čtyři suroviny poskládat k sobě tak, aby z nich vytvořili chutné jídlo – a použít na to museli všechno, co měli pod bedýnkou nebo s někým vymění.

Čtvrt hodiny si pak porota užívala pozorování soutěžících, jak se snaží alespoň některé ze svých surovin vyhandlovat se soupeři za ty, které by potřebovali, aby vytvořili opravdu lahodné jídlo. Aco původem Balkánu se sice zpočátku bil v prsa, že on vyhandluje cokoliv s kýmkoliv, ale nakonec jako jediný nevyměnil s nikým vůbec nic. A porotě uvařil podivné degustační menu ze tří druhů masa a květáku. „Ještě jedno takové jídlo, a odevzdáte zástěru a končíte. Přistupujte k té soutěži s větší pokorou,“ varovali ho porotci.

Zato Ondřej si smlouvání užíval a čtyři suroviny nakombinoval natolik skvěle, že ho dokonale připravené krevety vystřelily na balkon. Porotu nadchlo i prostě jednoduché, ale perfektní jídlo od Ivky, která měla k dispozici kambalu, rajčata v plechovce či skelety z korýšů. A od Lubiny křehká roláda z dančího hřbetu s gratinovanými brambory, zelným špenátem a omáčkou se zeleným pepřem.

Nahořklý tuřín Sofi sladkou omáčkou nepřebila

Na zbylých šest soutěžících – Sofi, Betty, Petru, Aca, Terku a Martina – čekala ve vyřazovací výzvě surovina, z níž si někdy vyzkoušela vařit jen Sofi. A ta přiznala, že hranolky z tuřínu ji tedy chuťově rozhodně nenadchly, i když mají být zdravé. Zato porota tuto tradiční zeleninu, pěstovanou už čtyři tisíce let, vyzdvihla jako surovinu, která v minulosti i u nás zachránila spoustu lidí v dobách hladomoru. Než ji z našich jídelníčků postupně vytlačily brambory.

Třeba právě pro Radka Kašpárka je tuřín jednou s nejoblíbenějších surovin pro specifickou, lehce nasládlou chuť s lehkými pepřovými tóny připomínajícími ředkvičku. „Tuřín můžete smažit, vařit, dusit, smažit, dělat z toho krém, pyré,“ vypočítával před soutěžícími, kolik možností zpracování tuřín nabízí.

Připravit pokrm, v němž bude hrát tuřín zásadní roli, ovšem zdaleka nebylo vše, co tato výzva obnášela. Soutěžící nemohli naběhnou do spižírny a nabrat si tam, co je napadne, ale šli společně nakupovat. S tím, že každý mohl vybrat jen dvě suroviny, které v množství pro všechny přidal do společného košíku. Nesměli se přitom domlouvat, co by kdo potřeboval a co bude vařit.

Logicky se jim tedy v nákupním košíku sešly zdánlivě nesourodé suroviny od kváskového chleba, přes jablka, fenykl, citrony, zakysanou smetanu, droždí, mandle, brusinky nebo houby až po vepřovou panenku či špek.

Nápady, co z tuřínu připravit, byly totiž u každého soutěžícího naprosto rozdílné: Betty se chystala dělat langoše, k nimž udělá tuřín ve stylu kvašeného zelí na špeku, Aco se vrhl na bramboráky z tuřínu s panenkou. I Petra dělala panenku – která je podle poroty naprostá nuda – s tuřínovými chipsy a tuřínovou omáčkou. Martin se rozhodl předvést svůj majstrštyk v podobě polévky z kváskového chleba a třeba Sofi se nakonec vrhla do risku a začala připravovat tuřín na sladko, aby nevařila slané jídlo jako všichni ostatní.

Tuřín, kdysi tradiční a oblíbená zelenina, kterou v minulosti nahradily brambory. Sladké jídlo z tuřínu, které Sofi zlomilo vaz a zpečetilo její odchod ze soutěže Sofi je na svůj věk velice šikovná a schopná kuchařka, nicméně tuřín ji poslal domů.

Prohlédněte si ve fotogalerii, co kdo nakonec z tuřínu za pouhou hodinu času připravil. Podceňované langoše či chlebová polévka nakonec naprosto zazářily a porotu nadchly, i Aco uvařil z tuřínu skvěle. Martinova chlebová polévka dokonce zaujala natolik, že Radek Kašpárek by se nebál ji dát na jídelní lístek své restaurace. Zato tuřínový dezert od Sofi rozhodl o tom, že tato šikovná, teprve devatenáctiletá amatérská kuchařka šupajdila domů. Nicméně se všichni shodli na tom, že o mladičké ctižádostivé Sofi určitě ještě uslyšíme.