Šunku, morek a šneky od finalistů Masterchefa hodnotily špičky z oboru

Zdaleka ne všichni finalisté jsou Pražáci, i když tři se mezi nimi najdou. A když se při v úterý odvysílané venkovní výzvě dozvěděli, že se mají rozdělit do dvojic, dal to dohromady Pražák Martin s mimopražským Ondřejem, pražská Betty s Lubinou a Pražanda Petra s Acem. Jen Terka s Ivkou si musely poradit samy, tak to vzaly přímo přes Karlův most a rozhodně se v Praze neztratily.

Úkolem daných dvojic bylo nafotit kdekoliv v Praze inspirativní místo a postavit na tom společně připravený pokrm. S tím, že dvojice, která uvaří nejlépe, získá důležitou výhodu pro druhé kolo vaření. „Praha je velká inspirace, tak snad dneska inspiruje i ty naše šampiony,“ doufal porotce Radek Kašpárek, původem Ostravan, který si Prahu zamiloval podobně jako Přemek Forejt.

A Praha je opravdu pestrá, takže Martin s Ondrou se vydali do Libně po stopách Bohumila Hrabala a rozhodli se připravit špičkové buřty na pivě s čerstvým rohlíkem. Betty zavzpomínala na rybaření s dědečkem a s Lubinou se vrhla do přípravy studené rybí rolády. Petra s Acem se rozhodli skloubit balkánskou klasiku s českými chutěmi a Terka s Ivkou fúzovaly staročeskou křepelku se slovenskou brynzou. Jídla připravovali přímo na Alšově nábřeží, vypadala skvěle (viz menu ve fotogalerii) a vonět to muselo hodně daleko.

Šneci, morek a šunka rozhodly další vyřazování

Nakonec si výhru a tedy i výhodu zasloužily nejvíc Terka s Ivkou za svoji křepelku – přestože Terka dvakrát bojovala s vykosťováním drobného ptáčka, takže měly na pečení poměrně málo času, zvládly to. A mohly si tak k sobě vybrat dva další finalisty, s nimiž utvoří tým pro druhou výzvu. Neomylně sáhly po Martinovi s Ondrou a opravdu se to asi vyplatilo, zřejmě věděly, co dělají.

Kapitánem tohoto vínového týmu se stal pro následující kolo vaření Martin, protože kapitánem ještě nebyl. Růžový tým, ve složení Petra, Betty, Aco a Lubina, si za kapitánku vybral Betty. Oba, Betty i Martin, to brali jako osobní výzvu a snažili se udělat maximum. Úkol neměli jednoduchý. Nejprve přinesl František Kšána ml. kýtu pražské šunky, jejíž sláva započala v roce 1857 v Celetné ulici díky manželům Zvěřinovým. Šunka se stala pro soutěžící nosnou surovinou pro další vaření. Spolu se šneky, tak jak se jedla dříve, a s morkem. To byla kombinace, k níž amatérští kuchaři přistupovali s otazníky i respektem.

Navíc už věděli, že budou vařit nejen pro Františka Kšánu a porotce Radka Kašpárka, Jana Punčocháře a Přemka Forejta, ale ještě pro čtyři další špičkové pražské šéfkuchaře: vizionáře Radka Davida, světáka Marka Fichtnera z Červeného jelena, machra na českou kuchyni Pavla Sapíka a experta na asijskou kuchyni Jiřího Štifta z restaurace Sia. Připravovali tedy osm porcí pro opravdové profíky, kteří jim nic nedarují.

Pražská šunka a pražský řezník František Kšána ml.

Martin se nenechal surovinami zaskočit, za chviličku měl jasno, jak k úkolu přistoupit, a rozhodl se k surovinám vybrat ještě uzený jazyk. A vínový tým si jeho vedení pochvaloval. Druhý tým se rozhodl mj. pro ragú a škvarečky a bral to jako velkou improvizaci, nicméně také uvažovali správně. Výsledek? Uprostřed vaření se porotci rozhodli, že soutěžící mají připravit ještě jednohubku na úvod, tzv. amuse bouche. Není tedy divu, že nakonec nestíhali a porotce to donutilo jim přidat alespoň pět minut na dokončení a servírování.

Betty nakonec za růžový tým nejprve servírovala jako předkrm espumu z petržele konfitované ve výpeku z morku, čimičuri z petržele a crumble z pražské šunky. Martin jako jednohubku na úvod odprezentoval zauzený vepřový jazyk s křenovým krémem, nakládanými cibulkami a škvarečky z pražské šunky. Vínoví nadchli výraznější chutí, růžoví pro změnu křupavějšími škvarečky. Nic nebylo rozhodnuto.

Vínový tým nakonec venkovní výzvu vyhrál a vyhne se příště vyřazování.

Jako hlavní chod Betty představila morek s fáší z pražské šunky a šneků s tatarákem z petržele konfitované v morku, šunkové švarečky a ředkvičky na kyselo. Martin představil pražskou šunku oglazovanou v medu, hořčici a citronu, vepřový morek pečený se šneky s citronovou kůrou, šťávou a bylinkami, omáčkou z ořezu z pražské šunky a koňaku a blanšírovaný chřest.

Kdo se nakonec díky rozhodnutí profíků vyhne v dalším kole vyřazování? Vínoví se rozhodli pro přímější výraznější chutě, růžoví pro jemnost a dokonalost. Co profíkům chutnalo víc? O jeden hlas vyhráli vínoví, takže do finálové sedmičky už postoupili Martin, Terka, Ondra a Ivka a ve vyřazovacím kole tedy bude o setrvání v soutěži příště bojovat Betty, Petra, Lubina a Aco.