Bývalí soutěžící v Mastechefovi dělali reparát, finalisté byli nešťastní

A aby to bylo napínavější, každý z nově „naskočivších“ si měl vybrat někoho ze současných soutěžících a zvolit suroviny, ze kterých budou vařit. To znamená začít taktizovat. Kdo mi vybere suroviny, s kým si poradím, kdo mě nebude chtít potopit? Kdo mě už zná tak, že mi výběrem pomůže, anebo mě naopak zničí?

A když porotci soutěže, kuchaři Forejt, Punčochář a Kašpárek, procházeli mezi soutěžícími, sami se nestačili divit výběru surovin od patronů. Občas přiznali, že dostat tento výběr, rovnou to zabalí.

A dokonce už v průběhu příprav dali krutovládci soutěže červenou kartu Číče. To když se už nemohli dívat na její bezradnost, jak uvažuje nad přidělenými surovinami. Místo aby se zaměřila na sladké jídlo, jež se podle nákupního košíku přímo nabízelo, chtěla se pokusit o nějakou podivnou kombinaci na slano. „To není hodno úrovně této soutěže, odevzdejte zástěru,“ zněl verdikt.

O to větší očekávání nastalo, když se jednotlivé výtvory začaly nosit na stůl. Někteří z kuchařů uslyšeli smrtící ortel už po ochutnání porotou, nakonec zbyla „šťastná“ pětka, která s rozechvěním očekávala rozhodnutí, kdo z nich bude ten šťastný a vrátí se zpět do soutěže.

Černého Petra dostala Malika a zbývající čtyři se museli pustit do druhého kola o přežití. Dostali za úkol připravit nejlepší jídlo svého života. A hlavně něco, co by nejlépe vyjádřilo, jak se posunuli během účinkování v soutěži Masterchef.

Nemá cenu zdržovat: ze zbylých kandidátů si postup vybojoval Lubina. A když pod pódiem zbyla zlomená Terka, která si už byla jistá odchodem, dostalo se jí loku živé vody. Porota totiž usoudila, že by bylo nespravedlivé, aby se svým dnešním výkonem ze soutěže vypadla.

