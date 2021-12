Největší zlo? Rýže v pytlíku. Je to hnusné, říká šéfkuchař z MasterChefa

Kdysi se v Praze na „čínu“ chodilo do Vodičkovy ulice, od konce roku 2017 se na pravou „asii“ chodí do restaurace Sia nedaleko náměstí Republiky, kde vládne šéfkuchař Jiří Štift. České strávníky naučil jíst plněné knedlíčky dim sum a pekingskou kachnu. „Ve specializovaných restauracích kachnu porcují přímo před zákazníkem. Připomíná to až obřad,“ vzpomíná na dobu, kdy jako kuchař sbíral zkušenosti přímo v Číně.