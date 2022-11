Vyřazování v Masterchefovi oživily chobotnice, rozhodla holandská omáčka

Soutěž amatérských kuchařů se s nikým nemaže a vystavuje adepty na Masterchefa situacím a úkolům, které mají simulovat práci v kuchyni dobré restaurace. Vyhrát by prostě měl ten nejlepší – a není to jen otázka jeho kuchařského umu, ale i schopnosti týmové spolupráce či sestavení menu.

Právě této náročné kombinaci požadavků na šéfkuchaře byli vystaveni Terka s Lubinou, tedy Tereza s Lubošem, kteří se do soutěže dokázali úspěšně vrátit. Každý si k sobě vybral čtyřčlenný tým a jejich úkolem bylo připravit tříchodové menu vonící dovolenou, v časovém limitu dvou hodin. A to pro speciální hosty: porodní asistentky z Fakultní nemocnice Plzeň (z pořadu Malé lásky).

Terčin tým šlapal jako hodinky a na jídle to bylo znát.

Hrálo se o hodně, bylo jasné, že vítězové se vyhnou vyřazování. Jenže odhadněte chutě porodních asistentek. Navíc se ukázalo, že o prázdninových chutích u moře, a tedy i sestavení menu, mají každý úplně jinou představu.

„Věřím, že Lubina nás povede dobře. Myslím si, že je to vůdcovský typ, všichni ho mají rádi, a myslím si, že ho všichni budou poslouchat,“ vyjádřila Betty důvěru kapitánovi, který měl kromě ní ukočírovat i Vojtu, Petru a Ondru. Věřil si i Terčin tým, Ivka, Aco, Sofi i Martin věděli, že kapitánka s řeckými kořeny ze strany tatínka restauratéra má zkušenosti z prázdninových brigád na placu. „Terka je dobrá v tom dávat lidem důvěru a nechat je pracovat, a hlavně jim umí rozdělit práci přesně podle toho, jací jsou,“ pochvalovala si Ivka.

Síla Terčina vínového týmu se ukázala i v tom, že společně dokázali lépe poskládat menu než šedý tým Lubiny, vsadili na ty správné chutě a mysleli hlavně na své hosty, nechtěli oslňovat za každou cenu. Šedému týmu se vymstilo, že ústřice podávané jako předkrm každý nemusí, a hlavní chod pojatý jako degustační menu drahých ryb, ovšem přetažených, byl ochuzen o ciabbatu, kterou nestihli dopéct. Dezertem už to Ondra nezachránil.

A tak se poprvé v historii soutěže stalo, že veškeré body od hostů posbíral jen jeden tým. A to ten vínový, takže Terka, Ivka, Sofi, Aco a Martin mohli spokojeně vystoupat na balkon s vědomím, že postoupili do finálové devítky. Tým Lubiny, který si sypal popel na hlavu, čekalo vyřazování.

Vyfasovali černé zástěry a chobotnici do ruky

Šedý tým, tedy pětici dokonale poražených, čekala docela drsná výzva, kterou například Petra musela hodně prodýchávat. Před sebou totiž měli všichni jasný úkol: připravit předkrm a hlavní chod z čerstvé chobotnice tak, aby bylo maso pěkně křehké. Na to jsou dvě hodiny času poměrně málo.

Petra se nejprve nechala čerstvou chobotnicí srazit na kolena, ale pak se vzchopila a připravila dva pokrmy, které ji dostaly do finálové devítky.

Možná už jste někdy zažili na dovolené, jak místní s právě ulovenou chobotnicí mlátí o kameny na břehu. Má to svůj důvod. Jak soutěžícím vysvětlil Jan Punčochář – viz video: chobotnici je potřeba buď zmrazit na kost, a nebo v ní pevná vlákna roztrhat tak, že se nebohou chobotnicí dostatečně dlouho mlátí o prkýnko. Aby maso zkřehlo. Už jen z této představy se Petry zmocnila panická ataka a odběhla z kuchyně, Lubina ji v tom však nenechal a postaral se i o její chobotnici. Pak už byla schopná se o surovinu skvěle postarat.

Vůbec porotce všichni mile překvapili, jak přípravu menu z chobotnice skvěle zvládli. Přece jen to není v české kuchyni úplně obvyklá surovina. Všechny předkrmy i hlavní jídla pěti soutěžících si můžete prohlédnout ve fotogalerii, nejvíce ovšem porotci ocenili jídla od Petry a Betty, což obě vyneslo na balkon a do finálové devítky. Vojta si oddychl, že jeho milá pokračuje – a bral to jako svou splněnou metu tohoto kola. Možná už tušil proč.

Vojta přijal vyřazení s pokorou. Byl šťastný, že postoupila jeho Betty, láska, kterou v soutěži našel. Vojtův předkrm: chobotnice v zeleninovo-rybím vývaru s blašírovaným chřestem a holandskou omáčkou. Vojtův hlavní chod: chobotnice grilovaná na másle s ragú z cizrny a papriky s majonézou s chorizem.

Jako dalšího totiž porota poslala nahoru Ondru a dole zůstali dva kamarádi: navrátilec Lubina a právě Vojta. Jako už jednou i oni uvařili skvěle, nicméně někdo skončit musel. A volba padla na Vojtu, protože nestihl holandskou omáčku u předkrmu úplně dokonale vyšlehat do konzistence majonézy.

Mohl odejít se vztyčenou hlavou, protože jinak uvařil skvělé jídlo. Rozhodla pouhá drobnost. Porotci ocenili jeho talent i to, jak se v soutěži postupně kolo od kola neskutečně vypracovával. Škoda, že neznal fígl z našeho článku.