Napravili, co pokazili. A sklář Ondra utáhl porotu Masterchefa na bůček

V předchozím kole si pro sebe vybojovala Tereza v olomouckém Entrée přímý postup do finálové čtyřky, v kuchyni pod balkonem tak byli při dalším úterním večeru připraveni na vaření Betty, Ondra, Lubina a Martin. A všichni čtyři v černým zástěrách, bylo jasné, že někdo musí vypadnout.

Porota si na každého tentokrát přichystala pěknou záludnost, tradičně skrytou pod bedýnkou. Ondřej pod ní našel svoji nepovedenou křenovou omáčku a Lubina nedovařenou čočku s párkem z mrkve, obojí z vegetariánského vaření s Pavlem Drdelem. Betty nepovedenou, taktéž vegetariánskou, svíčkovou. A Martin nepovedené kuře na paprice téměř bez kuřete, zato s holubem.

Dostali za úkol uvařit je znovu a lépe. Dokázat, že se v soutěži ve svém umu opět o něco posunuli. A hlavně, že se poučili z chyb, které jim porota u toho kterého jídla vytkla. „Člověk se musí poučit z chyb. Musím nad tím víc přemýšlet a víc to doladit,“ uvažoval nad zadáním Ondra. „Vím přesně, co mi porotci vyčítali, takže to zkusím udělat trochu jinak, aby viděli, že jdu do sebe,“ souhlasil i Martin, že v případě kuřete na paprice má co napravovat.

Právě Martin si to vzal k srdci natolik, že svou paprikovou omáčku vymazlil do tak dokonalé chuti pasující k dobře udělanému kuřeti, že díky ní získal cenné místečko vedle Terezy na balkoně. V tomto kole už tedy nemusel vařit, aby do finálové čtyřky postoupil. Zbylá trojice nafasovala černé zástěry.

Když máte šampaňské a kaviár, co uvaříte?

Druhý soutěžní úkol si s tím prvním v záludnosti nezadal. Na stole před porotci byly vyskládané potraviny a nápoje, které v minulosti vznikly v podstatě díky náhodě. Worchestrová omáčka, šampaňské, pivo, kukuřičné lupínky a plísňový sýr rokfór. A vedle každé z těchto surovin druhá neznámá ingredience do páru.

Ve druhém kole vaření si zbývající tři soutěžící vybrali jednu z pěti nabídnutých surovin. Porota jim pak přidělila druhou do páru.

Každý soutěžící si vybral jednou surovinu z dané pětice, a k tomu dostal i tu druhou, přidělenou porotou. Z dané kombinace pak měli uvařit pokrm, kde budou tyto dvě ingredience hrát prim. Navíc pokrm, hodný kuchaře, který si díky tomu zaslouží místo ve finálové čtyřce. A měli na to pouhou hodinku.

Betty si vybrala, že chce vařit se šampaňským, k němuž dostala od poroty kaviár. Lubina zvolil rokfór, který mu porota spárovala s čerstvými fíky. A Ondřej sáhl po pivu, ke kterému mu porotci přidali vepřový bok – skvělá kombinace – ovšem mít na přípravu bůčku jen hodinu, to nebyla zrovna výhra.

Ondra vařil z piva a vepřového boku. Betty vařila ze šampaňského a přiděleného kaviáru. Lubina vařil z rokfóru, který si vybral, a čerstvých fíků.

Z rokfóru Lubina udělal pomazánku, kterou naplnil do plátků červené řepy, což doplnil čatním z fíků a karamelizovanými fíkovými čtvrtkami. Bohužel, řepa byla podle poroty málo dochucená a málo oglazovaná, a naprosto vynikající rokfórové pěny bylo na talíři příliš málo, což pokrmu zbytečně ublížilo.

Pro Betty bylo dost určující přidělení kaviáru, proto sáhla po rybě a připravila pražmu s omáčkou ze šampaňského s pažitkou a kaviárem. A k tomu blanšírovaný chřest. Jediné, co porota pokrmu vytkla, byla gumová kůže, kterou Betty na kouscích ryby nechala, a trochu slabší omáčka.

Další díl soutěže Masterchef Česko 2022 vygeneroval finálovou čtyřku. Tvoří ji Ondřej, Betty, Terka a Martin.

Ondřejovo jídlo, které bylo podle poroty zatím to nejlepší, co v soutěži připravil, pak tři ochutnávající šéfkuchaře – Radka Kašpárka, Jana Punčocháře i Přemka Forejta – naprosto nadchlo. Bůček i v limitujícím čase připravil skvěle: v pivu a medu glazovaný, s vypraženou kůží, hrubozrnnou hořčicí a zeleninou, k tomu šulánky opečené na sádle. Ondra tak pokračoval rovnou na balkon.

Mezi Betty a Lubinou se pak porota musela rozhodnout, koho z nich do finálové čtyřky soutěžících posune a koho vyřadí. Sen o finále se nakonec rozplynul Lubinovi, kterému vegetariánská jídla mu moc nesednou. Výběrem rokfóru zariskoval a nevyšlo to, v této fázi soutěže už porota řeší i drobnosti. Jede domů. Ovšem přípravu masa umí podle poroty dokonale, takže v tom by si na něj klidně vsadili. Ve vaření se během soutěže úžasně posunul.