Pralinky a Aljaška rozhodly. Soutěž Peče celá země vyhrála máma na mateřské

Jana čtyřikrát vyhrála technickou výzvu, není divu, je perfekcionistka. Do finále šla s tím, že sama pro sebe už vlastně vyhrála. Podobně to brala i Lucie, která se neváhala už za postup do finále odměnit a koupila si vysněné náušnice.

„Doteď nechápu, proč tu jsem. To jsem prostě já,“ komentovala svůj postup do finále velmi emotivně Martina, která během předchozích kol také uměla občas i zazmatkovat, ale vzápětí překvapit nějakou geniální kombinací chutí. Níže například najdete recept na její naprosto skvělý slaný quiche.

S vědomím, že síly jsou velmi vyrovnané, se finalistky pustily do dvouhodinové osobní výzvy: výroby tří druhů čokoládových bonbonů a čokoládové krabice. „U čokoládových bonbonů je důležité, aby vrstva čokolády byla opravdu jen tenká, protože to hlavní je náplň,“ okomentoval tuto výzvu porotce Josef Maršálek. A Míša Landová dodala, že aby čokoláda pěkně ztuhla, byla lesklá a držela při pokojové teplotě, je důležité čokoládu správně vytemperovat.

Martina doma dělá pralinky běžně a na tuto výzvu se doslova těšila. Hotovo měla ještě před limitem, takže nabídla svou pomoc Janě, která právě se správným temperováním čokolády dost bojovala, i když doma s tím prý problém nemá. V soutěži nestihla ani dokončit krabici, zatímco Lucka ji zvládla. Pralinkami všech tří finalistek se můžete pokochat ve fotogalerii.

Pečená Aljaška je spousta sněhu a zmrzliny

Na technickou výzvu v podobě dezertu, který podle jedné legendy vznikl v roce 1867 v restauraci v New Yorku na oslavu připojení Aljašky k USA, podle jiné se podával už na recepci prezidenta Thomase Jeffersona v roce 1802, měly soutěžící 1 hodinu a 45 minut. A všechny tři naprosto nadchlo, že si mohou vyzkoušet přípravu zmrzliny ve zmrzlinovači.

Pečená Aljaška, technická výzva vybraná Míšou Landovou. Vpravo hotové dezerty finalistek.

Právě rybízová a čokoládová zmrzlina totiž měla tvořit náplň tohoto efektního dortu, jehož povrch se těsně před servírováním pokryje sněhovými pusinkami a opálí pistolí. Technicky je tedy na tomto dezertu opravdu co zkazit, postup je nutné si přesně rozfázovat. „Je to vlastně velká sněhová pusina, ve které je schovaná zmrzlina, nebo sorbet,“ definoval lakonicky tzv. pečenou Aljašku Josef Maršálek. A finalistky svým výkonem nadchly jeho i Míšu Landovou.

Kdy měli Josef s Míšou, která tuto výzvu pro soutěžící připravila, před sebou při anonymním hodnocení všechny tři Aljašky, vypadaly nádherně a chutnaly skvěle. A přestože měl být dezert na povrchu ozdoben jen jednotlivými kuličkami rybízu obalenými v cukru, rebelka Martina tak učinila s celými rybízovými hrozny. A neminula, vypadalo to naprosto úžasně.

Antigravitační dort nerozhodl ani náhodou

Další den následovala kreativní výzva, která většinou bývá, respektive bývala, rozhodující, ale to by finále nesmělo být tak vyrovnané.

Vítězka Martina Šikovná maminka malého syna je z Přerova a pracuje ve státní správě, kam se nedávno vrátila z rodičovské dovolené (když se soutěž natáčela, ještě na ní byla). Baví ji háčkování a pečení, u něhož vždy přijde na jiné myšlenky a odreaguje se. Když ji nějaký recept zaujme, hned ho musí zkusit. Jejím snem je malá cukrárna s venkovním posezením.

Každopádně měly soutěžící před sebou čtyři hodiny na to, aby upekly dort odporující gravitaci. Přitom už si kolem jejich stanu dělali piknik jak bývalí kolegové ze soutěže, tak jejich rodiny a přátelé. Čekalo se totiž současně i na následné vyhlášení absolutní vítězky druhé řady soutěže.

Vytvořit v parném létě čtyřicet centimetrů vysoký dort není nic snadného, takže laťka byla vysoko, nicméně Jana, Martina ani Lucie se toho opravdu nebály. Jenže u Jany zapracovala nervozita a touha po dokonalosti, což nešlo dohromady s časovým limitem. Lucie zase zvolila „jen“ zlatou střední cestu a vsadila na jistotu. A Martina sice také splnila podmínky výzvy, jen by si porotci i u jejího dortu pár věcí dovedli představit jinak.

Kreativní výzva tedy skončila nerozhodně a porotci při svém finálním verdiktu museli vzít v potaz, jak se které finalistce povedly pralinky a pečená Aljaška.

Martina prý celkové vítězství nečekala.

Vyhlášení vítězky Martinu asi opravdu hodně překvapilo, protože prý vůbec nečekala, že zazní její jméno. „Vstřebávám to,“ řekla po vyhlášení se slzami štěstí v očích. „Já si myslím, že Martina je výjimečná tím, jak do toho šla lidsky a na nic si nehrála. A překonala sama sebe,“ okomentoval její vítězství cukrář Josef Maršálek. A Míša Landová jí popřála, aby ji pečení nadále bavilo tak moc, jak ji bavilo dosud. Protože lásku k pečení v soutěži předvedla vrchovatě.

Recept na slaný quiche podle Martiny

Příprava vám vezme zhruba 1,5 hodiny, ale podle porotců Peče celá země výsledek rozhodně stojí za to. Na těsto potřebujete 250 g hladké mouky, 125 g + 5 g másla, 10 g himálajské soli a 8 lžic kohoutkové vody.

Martina použila do quiche mimo jiné i fíky a pěkně ho nazdobila, porotu nadchl vizuelně i chuťově. | foto: Česká televize

Z másla, mouky a soli vytvoříme drobenku, do které postupně přidáváme vodu, dokud nevznikne hladké těsto. Těsto vyválíme a přendáme do máslem vymazané formy. Začistíme okraje, propícháme vidličkou. Aby se těsto nenafouklo, zatížíme ho pečicím papírem, na který dáme jakoukoliv luštěninu. Předpékáme při teplotě 200 °C přibližně 10 minut. Necháme vychladnout.

Mezitím si připravte náplň, na kterou potřebujete: 60 g anglické slaniny, 50 g červené cibule, 2 vejce, 3 g soli, 3 g mletého pepře, 80 g zakysané smetany, 100 g smetany ke šlehání, 200 g čerstvého termizovaného sýru a olej.

A nezapomeňte na ingredience na dekoraci: 10 g brusinkové marmelády,

60 g nivy, 60 g hermelínu, 30 g vlašských ořechů, 160 g fíků, 50 g cherry rajčátek a 20 g čerstvých bylinek.

Na pánvi s troškou oleje orestujeme cibulku a přidáme slaninu, jakmile je slanina křupavá, odstavíme. Mezitím v misce rozšleháme vejce se solí, pepřem, smetanou (zakysanou i ke šlehání), sýrem a přidáme slaninu s cibulí.

Náplň vylijeme do formy s předpečeným těstem, které jsme potřeli brusinkovou marmeládou. Poklademe sýrem, ořechy a fíky. Dáme do trouby dopéct na 30 minut při 180 °C, dokud není povrch zlatý. Upečený koláč vychladíme a servírujeme. Třeba na pomačkaném pečicím papíru s cherry rajčátky a hladkolistou petrželí jako Martina.