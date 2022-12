Servíroval porotě Masterchefa zabijačku za pár korun. Vyhrál titul a milion

Je to tak, ve středu večer televize Nova odvysílala dlouho očekávané finále po několikaměsíčních soubojích amatérských kuchařů toužících po výhře v prestižní soutěži. A zdaleka nešlo jen o milion korun, nadšení finalistů hodně motivovala stáž po boku šéfkuchaře Radka Kašpárka – určená pro vítěze.

Kam se během soutěže ve vaření posunuli, to ocenili i ti z finálové šestnáctky, kteří se do finále neprobojovali – nicméně své úspěšnější kolegy sledovali během finále z balkonu. Nejen Sofi nebo Robin konstatovali, že dole už se vaří na profesionální úrovni, a to v levelu opravdu špičkové restaurace. Svědčil o tom i pořádek na pracovním stole a klid Martina, Betty i Terky během vaření.

Zadání finálového kola tentokrát navázalo na casting, který po adeptech účasti v soutěži požadoval, aby na talíř otiskli sami sebe. Tentokrát v tomto duchu všichni tři finalisté postupně připravovali celé menu – tedy nejprve předkrm, pak hlavní chod a dezert. A to tak, aby spolu harmonicky ladilo celé degustační menu a neslo specifický otisk toho kterého kuchaře a jeho cesty soutěží.

Drzé finálové menu zdravě drzé Terezy Hybšové z Ostravy alias Terky

A tak, jak moc jsou silnými osobnostmi všichni tři finalisté, tak odlišná byla jejich menu. A podle hodnocení porotců – špičkových šéfkuchařů Radka Kašpárka, Jana Punčocháře i Přemka Forejta – se do svých pokrmů opravdu obtisknout dokázali. Všechny tři Terčiny chody překvapovaly sympatickou drzostí, s jakou kombinovala a upravovala suroviny – třeba na předkrm volila langustini s červeným rybízem, růžovou vodou a falešným kaviárem. A jako hlavní chod volila zvěřinu, konkrétně daňka, mj. v kombinaci s kadeřávkem.

Betty zase měla celé menu postavené naprosto precizně a promyšlené do detailu – rybí předkrm symbolizující rybník, jako hlavní chod netradičně připravenou křepelku jako symbol pole a tartaletku coby dezert v duchu lesa: s borůvkami a tvarohem, a prachem z jehličí. Bylo to dokonalé, chuťově dotažené do detailu, porotci jí za celý večer vytkli snad jen ne úplně přesvědčivou a nezvyklou kombinaci rebarbory a lanýžů u hlavního chodu.

Finálové menu Alžběty Minaříkové z Prahy alias Betty, surovinově spojené jako rybník-pole-les.

I Martin potvrdil, že každé z menu sedělo k povaze a chuťovým preferencím svého tvůrce: to jeho se neslo v duchu tradiční zabíjačky, jak mu ji evokují vlastní zážitky z dětství. A porotě se asi nejvíc trefil do gusta. Nadchl je totiž nejen celkovým konceptem a stylem, jakým o celém menu uvažoval.

Odzbrojil je i tím, jak skvěle byla každá ze zvolených surovin – navíc velice levných, protože v celém menu pracoval s obecně podceňovanými vnitřnostmi – chuťově dokonalá, dotažená do detailu i bravurně naservírovaná. Ať to byly jehněčí mozečky s konfitovanými žloutky, marinovaná a orestovaná srdíčka v hlavním chodu či crumble z morku v dezertu. Martin – s kuchařskou pinzetou v ruce – se totiž výrazně zlepšil i v platingu. Porota vůbec neměla snadnou práci.

Vítězné finálové zabijačkové menu Martina Peciny z Prahy, nového Masterchefa Česko

„Bylo to hrozně náročné, kolikrát jsme to chtěli položit a odejít a mysleli jsme si, že to nedáme. Ale ty zážitky a zkušenosti z kuchyně už ti nikdo nevezme,“ zhodnotila s přímostí sobě vlastní Terka z Ostravy celou náročnou cestu soutěží během finále. Podobně to viděla i Betty z Prahy: „Bylo to nejlepší rozhodnutí mého života a ať to dopadne jakkoliv, já jsem prostě šťastná.“

Kdo je tedy nejlepší amatérský kuchař v ČR?

Porotci – každý sám za sebe – postupně všechny tři chody všech tří soutěžících ohodnotili jedním až pěti body. Pak je sečetli a bylo jasno. Kdo tedy připravil nejlepší tříchodové degustační menu s příběhem a vysloužil si titul nejlepšího amatérského kuchaře České republiky?

Dokázal to Pražák Martin – natolik mazaně se jeho finálovým menu prolínalo téma zabijačky a podceňovaných, či dokonce opovrhovaných levných surovin v podobě vnitřností. A on s pokorou ocenil, co všechno se i ve středním věku v soutěži naučil, i když se úplně na začátku přihlásil víceméně z recese.

Martin postavil své zabijačkové menu na vzpomínkách z dětství a levných vnitřnostech.

Je nepochybné, že na finále se velmi pečlivě připravil. Lovil v paměti i chytrých knihách, pravděpodobně za pomoci své ženy, která objevila například informaci o moučníku, který peče jeden z michelinských kuchařů v mikrovlnce. I takový detail se mohl podílet na Martinově závěrečném úspěchu –- mikrovlnku totiž využil při pečení korpusu pro netradiční dezert, který vytvořil z morkových kostí a švestek – tedy opět ze surovin, které jsou téměř bezkonkurenčně levné. Což neznamená, že z nich nepřipravíte vynikající a hodnotný pokrm, který potěší vaše chuťové pohárky i žaludek.

Martin se právě dozvěděl, že vyhrál finále Masterchef Česko 2022.

Nakonec tu soutěž sami za sebe asi vyhráli všichni tři – za pochodu se naučili věci, které umí málokterý profesionál. V tom je jejich výhra a obrovský kapitál, který si ze soutěže odnášejí i Betty a Terka i bez titulu Masterchefa. Tereza přitom neztratila nic ze své drzosti, Betty se neuvěřitelně zocelila v tom, jak zvládá tlak a stres, aniž by byla ochotna slevit ze své preciznosti. Ani tyto dvě mladé, krásné, sebevědomé a neuvěřitelně šikovné ženy se tedy určitě neztratí.