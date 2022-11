Pohořet lze i na játrech na cibulce či krupicové kaši, ukázal Masterchef

Tedy spolu s tím, že měli připravit tradiční česká jídla v moderním hávu. Vybrat si ovšem mohli jen z těch jídel, na něž měli porotci a host František Skopec chuť. „V gastronomii se k tradicím rádi vracíme,“ konstatoval Radek Kašpárek. A porota ke každému z jídel rovnou přiřadila i nekompromisní časový limit, za který bylo potřeba pokrm připravit. Pro představu – třeba na rajskou měli jen hodinu, na holandský řízek 45 minut a na přípravu koprovky 50 minut.

„Být věrný tradicím rozhodně neznamená rezignovat na progres a snahu posouvat se dál dopředu,“ snažil se soutěžící naladit Přemek Forejt. Jan Punčochář mu přizvukoval, že i tradiční jídla mohou být kreativní, a mladý šéfkuchař František Skopec soutěžícím na třech svých donesených jídlech předvedl, jak taková moderní česká gastronomie může vypadat.

Ivka si k přípravě vybrala játra na cibulce, Terka holandský řízek, Betty buchtičky se šodó, Ondra koprovou omáčku, Petra žemlovku a Martin kuře na paprice. A před sebou měli výzvu připravit talíř, který bude vypadat i chutnat jako ze špičkové restaurace. Každý měl na vaření rozdílný příděl minut, takže začínali vařit postupně: jako první Betty, jako poslední Terka s Ivkou.

Porotu nakonec naprosto nadchla Petřina žemlovka, i český Ryan Gosling jí vysekl poklonu, že by sám lepší nepřipravil. Petra tak měla díky prostému českému pokrmu postup do dalšího kola jistý. Stejně dopadla i Terka díky holandskému řízku. U ostatních to moc velká sláva nebyla.

A to ať šlo o Ondrovu koprovku, Martinovo podivné kuře s holubem či nedopečené buchtičky se šodó od Betty. I Ivka s přetaženými játry pohořela. Na tuto čtveřici proto čekala druhá výzva a nekompromisní boj o další postup.

Snídaně naruby vše rozhodla

O setrvání v soutěži dále rozhodovala snídaňová výzva, která byla opakem té první. Místo návratu k tradicím šlo o inovaci. Západní svět miluje vajíčka v různé podobě, v Asii dostanete na snídani rýži nebo klidně polévku. Jakou inspiraci si vybrali jednotliví soutěžící, aby koncept snídaně převrátili na hlavu?

Ondra se rozhodl pro pečený tvaroh – pekl ho 25 minut na 130 °C, zabalený jako knedlík. Podával ho studený a porotu nadchl, protože s něčím podobným se nikdy nesetkali. Ivka se rozhodla pro krupicovou kaši, ale po asijsku – tedy s kokosovým mlékem, pastisem a se spoustou koření, včetně fenyklu, který porotu moc nepřesvědčil. Nicméně Ivka se rozhodla riskovat.

To Martin si nechal napovědět od porotců, že v Thajsku podávají k snídani polévku pho, a pustil se do přípravy snídaňové napravovací neboli vyprošťovací polévky v podobě silného hovězího vývaru s řasou kombu. A Betty se rozhodla připravit jogurt se slanou granolou, kde neměl chybět česnek, citron či sušená rajčata. V tu chvíli porota její představu nejprve úplně shodila jako absolutní nesmysl, což ji nepříjemně rozhodilo. Dokonce to chtěla vzdát.

Nakonec však přijala od Přemka Forejta omluvu za zpochybnění svého receptu, dala se dohromady a jídlo dokončila, i když to byl risk. Za jeho chutí si stála. Nicméně za tou si stála i Ivka, a přesto to právě jí nedopadlo – podle porotců veškerou chuť její jinak velejemné kaše přebil právě fenykl, od kterého ji na počátku zrazovali. A to ji také bohužel stálo setrvání v soutěži.

Inovativní snídaně (zleva) od: Ondry, Martina, Betty a Ivky

Porotce naopak naprosto dostal do kolen originální pokrm od Ondry, který byl sám překvapen, jak pečený tvaroh dobře chutná – podával ho se zeleninou, houbičkami a indickým chlebem. Risk a sázka na překvapení mu vyšly.

Martinův vývar byl také fajn, jen mohl být silnější. A Betty zvedlo sebevědomí, že její koncept snídaně vůbec nebyl špatný – vždyť jogurt se slanou granolou by mohl být na snídani zajímavou variantou pro ty, kteří nemusejí sladké.