Kotlíkový guláš a buřty na pivu vystřihli finalisté Masterchefa v pivovaru

Soutěžící MasterChef Česko 2023 před vysíláním 3. epizody sešli v tetovacím studiu v Praze na Vinohradech a nechali si na svá těla vytetovat logo MasterChef.

„Napadlo nás to při natáčení jednoho kola. Kdo postoupí, že si dá stejné tetování, ale pak se to zalíbilo i ostatním, tak jsme si řekli, pojďme do toho všichni,“ říká Tereza Vyhlídalová, která to na září domluvila u svého tatéra. Všichni tak měli možnost si to ještě rozmyslet, nicméně nakonec se jich sešlo krásných jedenáct.

„Pro mě znamená účast v soutěži životní událost, kterou jsem měl šanci zažít a vydobýt. Tak ji chci mít na sobě zaznamenanou. Je to pro mě věčné spojení i s těmi, co to také zažili a nechali si to vytetovat,“ nechal se slyšet Petr Slíva.