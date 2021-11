VIDEO: Kde ochutnáte kojota? Jedině v Bronxu, kde se mísí kultury

„Bronx byla odjakživa mezinárodní komunita osadníků. A místní vítají osadníky tím, že jim dají ochutnat svůj domov,“ říká Zimmern. „Nesuďte knihu podle obalu a zkuste strávit trochu času v nejpřehlíženější části města,“ doporučuje.

Zaujme ho mexická restaurace Xocimilco Family, její majitel původně pochází z Mexico City. Podávají tam podle receptu jeho babičky coyote en chileajo.

Tento recept mu nakonec pomohl uvařit Justin Fornal, který se specializuje na kulinářskou scénu v oblasti Bronxu a zná veškeré speciality této různorodé a etnicky promíchané společnosti. Vezme Zimmerna domů a sám sežene kojota, samozřejmě s veškerými osvědčeními k odlovu.

Lovci pro kojoty nemají využití, ale když se ví, jak ho připravit, je k jídlu. Nejprve se musí dvakrát omýt vodou s limetkovým práškem, aby změkl. Pak se vaří s česnekem.

Do omáčky se používají sušené chilli papričky, jejichž semínka se krátce rozvoní na pánvi. Společně s papričkami se vloží do mixéru, přidají se tomatilly, tedy mochyně, zalijou se vodou. Po rehydrataci vznikne základ skvělé mexické omáčky, která si drží všechny chutě původních papriček.

Pak stačí z mixéru přelít do hrnce a nechat jemně bublat. Mezitím se na pánvi opeče do hněda maso a vloží do omáčky, kde se pár hodin dusí.

Když je maso měkké, obere se z kostí a dokoření. S omáčkou se podává do čerstvých kukuřičných tortil. Zimmern byl šokovaný tím, jak dobře se spojily všechny chutě. Omáčka byla sice pikantní, ale příliš, tomatillo dodalo jemně citrusovou chuť a maso bylo jemné a měkké.

Podle Fornala je to tím, že Amerirané znají jen pár jídel, kdežto v zemích třetího světa je to jiné. Tam jsou lidé zvyklí jíst to, co je k mání, a „vymačkat“ ze surovin maximum.

Takových příkladů najdete v Bronxu desítky, Zimmern navštíví třeba stánek Lechonera La Piraña, který je vyhlášenými specialitami pocházejícími z Portorika. Jeho majitele navíc podporuje místní komunitu tím, že krmí děti, které nemají na jídlo.

Anebo další příklad: malý nenápadný obchůdek s mexickými potravinami El Atoradero je vyhlášený specialitami, které tam prodává a zároveň vaří Denisse Chavezová. Ta se se svým menu dostala do většiny průvodců po restauracích New Yorku.

Dříve jezdila každé tři měsíce osm tisíc kilometrů pro originální suroviny do svého puebla v Mexiku, ale co se stala obětí přepadení drogovým kartelem, nechává si je posílat svou sestrou.