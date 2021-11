VIDEO: Tradiční Šanghaj sice v 21. století mizí, v jídle však stále žije

Zorientovat se v podobné džungli není pro příchozího nic jednoduchého. Proto si nechal Zimmern poradit od foodblogerky Jenny Gaové, která je rodačka z Čchang-čou, jen pár kilometrů nahoru po řece Jang-c-ťiang, a která vyrostla v Kanadě. Ve svých blozích se snaží znovuobjevovat téměř ztracené a mizející šanghajské subkultury.

Narodila se v Čcheng-tu a kvůli práci svého otce, jaderného fyzika, se rodina neustále stěhovala. Před 3,5 lety skončila v Šanghaji po stážích v Torontu, Pekingu a Singapuru, kde pracovala v marketingu, technologiích, gastronomických zájezdech a designu, a to vše při psaní svého foodblogu Jing Theory.

Tento blog vedl k několika knižním projektům, dokumentu BBC a práci na epizodách pořadu Fresh off the Boat od Eddieho Huanga na VICE TV a Bizarre Foods Andrewa Zimmerna.



Z toho vyplývá, že nazvat tento díl Bizarní jídla je trochu silný termín. Jenny prostě Zimmerna zavede na místa, kde lze „ochutnat“ tradiční kulturu.

Tam se většinou turisté nedostanou, často se obslouží v centrech měst na hlavních třídách, kde se restauratéři snaží přizpůsobit jídelníčky celosvětovému globálnímu vkusu. O skrytých tradičních podnicích většinou vědí jen místní a znalci.

Jenny zavede Zimmerna k řece s tím, že mu chce ukázat paradoxy místního života. „Dnes žijeme tak, že děláme spoustu věcí najednou, ale tady to funguje tak, že jeden člověk dělá jedinou věc celý život,“ vysvětluje. Jako místní rybáři, kteří pracují tisíc let starým způsobem. Loví pomocí bambusových tyčí a ručně vyrobených sítí.

Při lovu se vyhýbají velkým nákladním lodím se stavebním materiálem mířícím do lidnatého centra. Vlastně se tu střetávají dvě Číny, stará a nová. „Asi ti rybáři nebudou bohatí, ale vlastně tu mají všechno, co potřebují k životu,“ hodnotí průvodce pořadem.

Další z rybářů je zase odborníkem na šneky, které loví ze dna. V jedné ruce drží bambusovou tyč, kterou rozrývá bahno na dně, a ve druhé podběrák, do které je sbírá. Že to není tak snadné, jak to vypadá, se ostatně Zimmern přesvědčí na vlastní kůži – nechytí nic.

S výsledky práce rybářů se denně seznamují návštěvníci místních pobřežních vesnic, jejichž restauratéři je skoupí a nabízejí ve stovkách hospůdek. A není to jen pro místní, protože sem míří i tisíce návštěvníků Šanghaje, pro které je to výlet za mimoměstskou kulturu. A když už návštěva Číny, tak jenom do center velkých měst, ale i za místní kulturou.

Tam mohou ochutnat místní speciality, jako třeba jetel dělaný na woku s rýžovým vínem, malé jezerní rybky smažené se solí a pepřem, jezerní šneky vařené ve směsi z cukru, sóji, octa a fermentovaného červeného rýžového vína.