ANO v politickém poločase. Podpora klesá, volby ovšem stále může vyhrát

Jsou to dva roky, kdy naposledy proběhl sjezd hnutí ANO. Tehdy byl podle očekávání zvole předsedou opět Andrej Babiš. Současný lídr a šéf vlády neměl vyzyvatele a získal 86,5 procenta hlasů. Pozici prvního místopředsedy pak získal předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. Ten na funkci rezignoval loni v říjnu poté, co byl vyfotografován, jak bez roušky vychází z restaurace, která měla být kvůli šíření epidemie koronaviru uzavřena.

Loni v červnu skončil také další místopředseda hnutí ANO a bývalý brněnský primátor Petr Vokřál. Ve vedení tak zůstali na pozicích místopředsedů ministr životního prostředí Richard Brabec, šéf Sněmovny Radek Vondráček a bývalá středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Energie Andreje Babiše

Babiš ve svém projevu před dvěma roky slíbil zrušení superhrubé mzdy, snížení daní zaměstnancům, důležitá byla podle něj též revize sociálních dávek či omezení počtu kontrol podnikatelů. Část ze slibů splnil.

„Nebýt toho, že poslední rok se řeší téměř výhradně covid, tak věřím, že by ta bilance byla ještě lepší. Zrušení superhrubé mzdy i snížení daní pro zaměstnance se podařilo prosadit. Zavedla se paušální daň, která výrazně snížila i počet kontrol podnikatelů. Ale třeba právě ta revize sociálních dávek je něco, k čemu je potřeba se ještě vrátit,“ poznamenal Vondráček.

Redakce iDNES.cz oslovila s dotazy i premiéra a šéfa hnutí Andreje Babiše, ten na otázky nezareagoval.

Babiš v projevu nicméně nemluvil jen o tom, co je potřeba udělat pro Českou republiku.

Říkal, že bude „nadále vykonávat funkci předsedy s maximální energií a urputností“. Kromě předsedy hnutí je Babiš také premiérem, který se v posledním roce musí vypořádávat s epidemií koronaviru.

Podle Vondráčka nicméně svá slova dodržuje. „Daří se mu to velmi dobře. Nechápu, kde neustále bere tolik energie. A ač byl poslední rok extrémně náročný pro nás všechny, pro něj zřejmě nejvíc. Přesto z boje neutekl.“

Na sněmu kritizoval také papalášství, které se v hnutí projevuje. Jako tehdy příklad uvedl registrační značky na autech nebo luxusní Superby.



„Na ta slova si pamatuji, pan premiér kritizoval konkrétní individuální přešlapy a já s ním souhlasil tenkrát a ta slova bych podepsal i teď. Není to nějaký problém hnutí ANO, drtivé většině členů, a to včetně těch ve významných funkcích, je jakýkoliv náznak papalášství naprosto cizí. Možná i proto jsou pak ty jednotlivé osobní chyby více vidět,“ uvedl Brabec.



Problém s papalášstvím nevidí ve hnutí ani Vondráček. Přestože podle něj jde jen o excesy, za dva roky od posledního sjezdu se objevilo hned několik kauz, které se týkali lidí spojených s hnutím ANO, nebo přímo jejich členů.



Jedna z nejčerstvějších je z loňského roku, konkrétně z podzimu a odehrála se na pražském Vyšehradě. Jak už bylo řečeno, stála Faltýnka funkci místopředsedy. A aby toho nebylo málo, poslanec poté odletěl do portugalské Malagy, za což ho pokáral i sám premiér. To bylo v době, kdy odborníci apelovali na občany, aby dodržovali opatření a drželi se doma.

Malé velké kauzy

Nejde jen již zmíněného o Faltýnka. Předsednictvo hnutí ANO zrušilo kvůli napojení na možné kauzy loni v červnu celou brněnskou organizaci. Ta přitom měla přes 200 členů. Návrh na zrušení přišel tehdy přímo od Babiše, a to kvůli sporům a možnému napojení některých lidí na různé kauzy. V kauze Stoka policie nyní stíhá 50 lidí či firem. Podle médií jsou mezi podezřelými i Jaroslav Faltýnek a jeho syn Jiří. Podle Brabce „pár lidí použilo hnutí jako prostředek k naplnění svých zájmů“.



„Kauza Stoka nás poškodila, o tom není pochyb a nemá cenu to nějak zastírat. Hnutí ANO vznikalo jako protikorupční uskupení a stále jím je. Byl jsem proto rád, jak se k tomu celé vedení postavilo a za nic se neschovávalo. Okamžitě jsme vyloučili několik lidí, kteří s tou kauzou byli spojeni, a nakonec jsme zrušili i celou brněnskou organizaci a začali ji stavět znovu,“ uvedl ke kauze Vondráček.

Hnutí podle něj dokonce přijala opatření pro přijímání nových členů. „Abychom minimalizovali riziko, že se do hnutí dostanou lidé, kterým nejde v první řadě o práci pro lidi,“ dodal. Další kauzy podle něj byly „velkými individuálními chybami“, u kterých se odpovědnost vždy vyvodila.



Kauzy a zájem médií se nevyhnuly ani bývalé hejtmance středočeského kraje Jaroslavě Pokorné Jermanové. Ta je více než pět let místopředsedkyní hnutí ANO. Jako hejtmanka během svého čtyřletého působení v čele kraje několikrát vzbudila zvýšený zájem médií i veřejnosti. Velkou pozornost vzbudil případ služebního vozu, který dala k dispozici svému manželovi, nebo rozhodnutí kraje o ukončení přestupkového řízení ve věci možného střetu zájmů premiéra.

Za její éry se také o kraj zajímali detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu. V červnu 2019 zasahovali na středočeském krajském úřadě a v roce 2020 v sídle krajských silničářů. Podle médií se zajímali o pracovní smlouvy s externisty, na jejichž základě kraj vyplácel několik milionů korun ročně, respektive o hospodaření silničářů.

Zapomenout by se nemělo ani na Vladimíra Kremlíka, který byl za ANO v čele dopravy. Skončil loni v lednu po několika měsících ve funkci. Babiš jej tehdy odvolal kvůli kritizované zakázce k elektronickým dálničním známkám.



Politologové se ovšem shodují na tom, že takové kauzy nemají na celé hnutí v podstatě žádný vliv. „Důležité je, jak se Babiš umí s kauzami vypořádat. A jestli se s nimi umí vypořádat dostatečně. Velmi důležité také je, zda mu tyhle věci odpustí voličská základna. A zatím to vypadá, že patrně ano. Je dost odolná i díky tomu, že dál stojí za člověkem, který je trestně stíhaný,“ uvedl politolog Lukáš Novotný s tím, že v podstatě všechny tyto kauzy jsou jen malé přešlapy, které hnutí neohrozí.

Obdobný názor má i politolog Jan Kubáček. „Dělá to šrámy na reputaci, což si uvědomuje i Andrej Babiš. Proto vždy reaguje rychle a člověka potrestá téměř v přímém přenosu,“ popsal s tím, že voliče vždy nejvíce zajímá právě reakce Babiše samotného.

„Pokud zareaguje okamžitě, tak to ANO na chvíli oslabí, nicméně mnozí voliči to pak ještě okomentují, že to ‚Babiš vyřešil, je s námi‘. V momentě, kdyby takové problémy neřešil dlouhodobě, tak by to mohlo mít vážnější dopady,“ okomentoval.

Volby za dveřmi

Vondráček i s Brabcem věří, že nadcházejí volby hnutí ANO opět vyhraje. „Hnutí ANO nemůže jít do voleb s ničím jiným, než že je chce vyhrát. A já jsem přesvědčený, že se nám to podaří,“ uvedl ministr, a to i přesto, že ANO v loňském roce oslabilo. Do roku 2020 vstupovalo hnutí v dominantním postavení, s 30 procenty mělo na druhou ODS náskok 16 procentních bodů. Naopak podzimní průzkumy z toho samého roku ukazovaly, že podpora ANO mírně klesla.



Průzkum společnosti Kantar CZ pro ČT z letošního března ukázal, že hnutí ANO může ohrozit koalice Pirátů a STAN. Ta by podle posledního průzkumu získala 34 procent, hnutí ANO jen 22. Poprvé ve volebním modelu Kantaru by Piráti ve volbách zvítězili i jako samostatná strana. Volby by vyhráli s 22 procenty. Hnutí ANO by setrvalo na druhém místě s 20 procenty. Ještě o měsíc dříve přitom by bylo hnutí ANO ve vedení.



„Vláda dělá spoustu nepopulárních rozhodnutí, omezuje třeba volný pohyb, omezeny jsou obchody a služby, to všechno jsou opatření, která by si nikdo ještě před rokem a půl nedovedl ani představit. Je jasné, že se za to nedočká potlesku, ale je to nutné kvůli ochraně zdraví občanů. Když se podíváme po světě, tak většina vlád na to politicky doplácí a byl by skoro zázrak, kdybychom za těchto okolností dál rostli. Stále jsme ale podle většiny průzkumů nejsilnější politickou stranou, a to je pro mě známka toho, že podstatná část občanů chápe, že celá vláda dělá maximum,“ uvedl Vondráček k oslabení ANO.

Přestože jsou volby ještě daleko, strany již své kampaně rozjely. A výjimkou není ani hnutí ANO. Sám Andrej Babiš nedávno na svém Facebooku zveřejnil video, ve kterém odpovídá na otázku, jak by Česko vypadalo, kdyby volby vyhráli Piráti.

V případě vítězství ve volbách by podle premiéra a šéfa vládního hnutí ANO Piráti do Česka vpustili další nelegální migranty, filozofie strany je podle něj „extrémně levicová“.

ANO tak svou kampaň rozjelo ve velmi útočném stylu. Přitom podle politologů má i nyní šanci volby vyhrát. „Stávající voličská základna hnutí ANO je velmi odolná vůči zjevnému politickému amatérismu Andreje Babiše. Nebál bych si vsadit na to, že volby ANO vyhraje. Nadále má velmi vysoká procenta. Navíc nemůžeme zapomínat na to, že se Babiš nestačil ještě ani finančně nadechnout ke svému masivnímu a efektivnímu politickému marketingu,“ poznamenal politolog Novotný.

Podle politologa Kubáčka bude také zásadní, jak Babiš zvládne celou akci s očkováním proti koronaviru. „Pokud zvládne očkování, tak má šanci zmobilizovat své železné jádro a zcelit řady voličů, kteří jsou znejistělí a naštvaní,“ upozornil.

Přestože nyní ANO v průzkumech možná poráží Piráty, politologové upozorňují, že právě tato strana má mladé voliče. A u nich není nikdy jisté, zda k volbám nakonec přijdou. Naopak hnutí ANO má starší a velmi loajální voliče.

Budoucnost bez Babiše?

Zbývá poslední otázka. Kdo jednou nahradí Andreje Babiše? Hnutí ANO má oproti jiným parlamentním stranám ve svém čele jednu viditelnou osobu a nikoho jiného. Taková pozice je podle Kubáčka dvousečná. „Když se daří a roste obliba Andreje Babiše, tak je to pro hnutí ideální, protože je to levnější, efektivnější, lidem to nevadí,“ poznamenal. Když se naopak Babišovi nedaří, tak to jde poznat na celém hnutí.

Mít postavenou stranu pouze na jednom člověku je pak problémové zejména z hlediska budoucnosti strany. Pokud se totiž rozhodne z jakéhokoliv důvodu opustit politiku, může to být klinická smrt pro samotné ANO.

„Je dost dobře možné, že hnutí s Andrejem Babišem skončí. Strana může skončit možná právě i kvůli tomu, že se objeví různá křídla a hnutí se začne štěpit,“ uvedl Novotný.

ANO podle odborníků nemá dostatek dalších tváří, které by mohly Babiše případně jednou zastoupit. V současných řadách nevidí nikoho, kdo by jeho pozici mohl převzít.

„Teď je to poskládané velmi dobře, Faltýnek mu dělá kvalitní špinavou práci ve Sněmovně, která je velmi důležitá,“ poznamenal Novotný s tím, že by Babiše nemohl zastoupit ani nikdo z jeho viditelných ministrů. Žádný z nich totiž nemá charisma a ani „příběh“ Andreje Babiše.

Když hnutí do budoucna nenajde někoho, kdo by Babiše mohl nahradit, bude muset strana podle Kubáčka investovat maximum, aby Babiše udržela ve veřejném prostoru co nejdéle. Jednoduchý úkol to rozhodně nebude vzhledem k tomu, že sám Babiš loni uvedl, že pokud nevyhraje volby, tak politiku opustí.