Piráti a STAN získají 34 procent hlasů, druhé ANO 22, tvrdí průzkum Kantar

Nový volební model od společnosti Kantar CZ pro Českou televizi ukazuje, že pokud by se volby konaly v těchto dnech, vyhrála by je koalice Pirátů a STAN. Získala by 34 procent. Za nimi, na druhém místě, by skončilo hnutí ANO s 22 procenty. Koalice Spolu, tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL by podle volebního modelu obsadila třetí místo a získala 17,5 procenta.