Pokud ANO nevyhraje příští volby, odcházím z politiky, řekl Babiš

„Říjen 2021 bude raz dva. Pan (předseda ODS Petr) Fiala říkal, že nás porazí ve volbách. Já když prohraju volby, tak určitě nebudu pokračovat v politice,“ řekl Babiš.



Podle Babiše existuje dlouhodobě snaha dostat ho z politiky, za její projev považuje i vznik zákona o střetu zájmů z roku 2017. Zákon zakazuje členům vlády vlastnit periodický tisk a omezuje přístup firem, ve kterých mají nejméně čtvrtinový podíl, k dotacím a veřejným zakázkám.

Babiš opakovaně tvrdí, že zákon byl vytvořen speciálně kvůli němu. Po nabytí platnosti zákona vložil svůj holding Agrofert do svěřenských fondů.

Ve středečním rozhovoru premiér zopakoval, že je přesvědčen o tom, že zákon poškozuje jeho práva a je dílem jeho předchůdce ve funkci předsedy vlády.

„Je to zákon, na kterém se dohodli tehdejší premiér Sobotka s panem Kalouskem, aby mě dostali z politiky,“ uvedl na adresu bývalého předsedy sociální demokracie.

Soud také ve svém výkladu poznamenal, že stát není podnik. Tomu Babiš podle jeho slov neporozuměl.

Ústavní soud v úterý odmítl návrh prezidenta Miloše Zemana a poslanců ANO na zrušení části zákona. Babiš řekl, že rozhodnutí bere na vědomí, soud však případ podle něj řešil politicky. Na jeho další kroky rozhodnutí mít vliv nebude. „Já podle toho zákona postupoval, zbavil jsem se firmy, nemám na ni žádný vliv,“ uvedl.

To, že společnost vložil do svěřenského fondu, jí podle Babiš poškodilo. Trpí podle něj i tím, že on sám šel do politiky. „Nikdo ji nešetří. Proč by nemohla dostávat dotace. Já jsem firmu poškodil už jen tím, že jsem z ní odešel,“ dodal.

Koronavirus pro ČR není hrozbou, tvrdí Babiš

Premiér v rozhovoru mluvil také o tom, zda je současná epidemie nákazy koronavirem z čínského Wu-chanu hrozbou pro Česko. Připomněl, že jediný případ úmrtí na nákazu v Evropě byl zhruba osmdesátiletý čínský turista ve Francii.



U několika desítek lidí testovaných kvůli podezření na nákazu v Česku byly všechny vzorky negativní. Podle Babiše tak není v Česku důvod se bát. „V této chvíli nemám obavy, že by byli naši lidé nějak ohroženi,“ řekl.

Babiš připomněl, že vláda rozhodla o zastavení přímých letů z Číny do Česka a ministerstvo zahraničí přestalo čínským občanům vydávat víza. Česko také posiluje státní hmotné rezervy zdravotnického materiálu pro případ, kdyby se nákaza v zemi objevila. „Počet mrtvých (v Číně) je hrozivý, ale myslím, že i Světová zdravotnická organizace dělá všechno proto, aby se to zvládlo,“ uvedl premiér.

Neočekává ani výrazné dopady na české hospodářství, před kterými varují někteří ekonomové, a to i proto, že český vývoz do Číny je relativně nízký. Ekonomické dopady by podle něj mohly být spíš zprostředkované. „Pokud Čína přestane nakupovat německé zboží, nepřímo to dopadne na naše firmy, ale zatím to dramaticky nevidím,“ řekl.