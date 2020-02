Druhý test na koronavirus potvrdil, že pětice Čechů je zdravá, řekl Vojtěch

Čeští občané přiletěli do Evropy z epicentra nákazy Wu-chanu francouzským letadlem. Už první testy na nemoc COVID-19 byly u nich negativní.



Adam Vojtěch (Twitter) @adamvojtechano I druhé testy na koronavirus u pětice Čechů z @NaBulovce, kteří před 2 týdny přiletěli z Wuchanu, jsou negativní. Podle informací lékařů jsou v pořádku a nic by nemělo bránit tomu, aby se v pondělí vrátili domů. Celkem bylo doposud vyšetřeno 76 lidí, všechny výsledky negativní.

Dva studenti z Wu-chanu, dva další čeští občané a jeden rodinný příslušník dorazili do Prahy 3. února krátce po půlnoci. Z Číny je evakuovalo francouzské letadlo, kterým se přepravili do Bruselu. Tam je spolu se dvěma slovenskými občany, kteří z Prahy zamířili sanitkami do nemocnice v Banské Bystrici, vyzvedl český vládní speciál.



V pevninské Číně na nemoc COVID-19 způsobenou koronavirem zemřelo více než 1500 osob. První úmrtí mimo Asii v sobotu ohlásila Evropa, ve Francii zemřel čínský turista. Počet nakažených na celém světě přesáhl 67 tisíc. Naprostá většina lidí, kteří se koronavirem nakazili, žije v Číně.

Kromě Asie, Austrálie, Severní Ameriky a Evropy se první případ nákazy prokázal také v Africe.