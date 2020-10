Faltýnek po Vyšehradu odcestoval do Malagy. Nelíbí se mi to, kárá Babiš

„Je sobota 24. října deset ráno a předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek odlétá po náročném týdnu na Malagu,“ uvedl ve svém příspěvku spisovatel a satirik Jakub Horák.

„A vy pěkně seďte doma a nikam nevycházejte, jak vám přikázala vláda. Verba docent, exempla trahunt (slova učí, příklady táhnou, pozn. red.) – cestování samozřejmě zakázáno není, jen je milé vidět, jak jde vládní politik příkladem v uskromňování se a STAY HOME (výzva k tomu, aby lidé zůstali doma, poz. red.),“ okomentoval.

„Samozřejmě neznám detaily té cesty, ale není to dobrý příklad,“ uvedl na dotaz novinářů na čtvrteční tiskové konferenci ke jmenování nového ministra zdravotnictví premiér Andrej Babiš. „Samozřejmě poté, co došlo k té kontroverzní schůzce, to není dobrý signál ze strany pana Faltýnka a mně se to nelíbí,“ dodal.



Faltýnka pak z jiného úhlu zachytil i další cestující Jiří Devat:

Údajně se jednalo o dlouhodobě plánovanou cestu. Ve Sněmovně to zmínil jeho kolega Roman Kubíček. „Zastupuji pana poslance Faltýnka z důvodu jeho dlouhodobě plánované nepřítomnosti,“ uvedl na úterní tiskové konferenci.

Faltýnek odcestoval v době, kdy všichni odborníci apelují na občany, aby dodržovali opatření a drželi se doma. To ostatně Babiš zdůrazňoval ve svém středečním projevu: „Omezte, prosím, kontakt s kamarády a kolegy. Zůstaňte, prosím, doma. Obejměte manželku, manžela, partnerku, partnera, děti či rodiče. Prožijte společně den, užijte si společné chvíle, kterých je v dnešní době málo. Sám to dobře vím,“ apeloval.

Další Faltýnkův přešlap

Faltýnek přitom před sedmi lety sám kritizoval poslance za hnutí ANO Martina Komárka, který při jednání o návrhu státního rozpočtu ve Sněmovně odjel soukromě se svou přítelkyní na prodloužený víkend do španělské Andalusie.

„Domluvili jsme se, že to bude určitý příklad pro ostatní poslance, aby v případě závažných a zásadních hlasování, což bylo hlasování o státním rozpočtu, tyto věci s předstihem řešili a případně si dovolenou zrušili,“ uvedl tehdy Faltýnek.



Faltýnka společně s bývalým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou a ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava Jiřím Havrlantem přistihli reportéři Blesku minulý týden ve středu u restaurace Rio’s na Vyšehradě.

Prymula kvůli kauze na svém postu skončil a ve čtvrtek jej nahradil hematolog Jan Blatný. Za své činy pyká i Faltýnek, který v pátek oznámil rezignaci na post prvního místopředsedy hnutí ANO poté, co ho k ní Babiš vyzval.

„Přijal jsem zodpovědnost za to, že jsem pozval Prymulu na schůzku,“ okomentoval. Stále ještě však zůstává šéf poslaneckého klubu ANO. Nad složením poslaneckého mandátu podle svých slov nepřemýšlel.

Faltýnek se omluvil za schůzku s Prymulou v zavřené restauraci: