Restaurace, či kapitula? Kde je pravda o tajné schůzce Prymuly a Faltýnka

„Šel jsem přes to dané restaurační zařízení do soukromých prostor vyšehradské kapituly. Tam proběhlo jednání. V tomto slova smyslu nebylo nic porušeno, nejedná se o restauraci,“ omluvil v pátek na tiskové konferenci Prymula svou neochotu uposlechnout premiéra Andreje Babiše a rezignovat.

Když se k události vyjadřoval v pátek Faltýnek, znělo to jinak. „Omlouvám se za to, že jsem narušil důvěru, že jsem poprosil pana ministra, abychom se potkali v uzavřené hospodě,“ řekl.

Prymula přitom ještě dopoledne v rozhovoru pro týdeník Respekt tvrdil, že byl v restauraci. „Já jsem dojel na jednání, které tedy bylo v restauraci, v salonku restaurace.“

Prostor kapituly je majetkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, nicméně je dlouhodobě v nájmu restaurace Rio’s, o níž se jako o místu schůzky celou dobu hovoří. Restauraci Rio’s na Vyšehradě provozuje společnost MIDI.

„Podle našich zjištění restaurace uzavřela provoz vůči veřejnosti na základě Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření. Událost zveřejněná deníkem Blesk nás zaskočila a nemáme k ní žádné přesné informace od nájemníka. Budeme po společnosti MIDI vyžadovat vysvětlení. Teprve na základě jejich vyjádření rozhodneme, jaké další kroky bude třeba učinit,“ uvedl děkan kapituly Michal Němeček.

„Všechny prostory má pronajaté restaurace Rio’s. Samozřejmě je tam nějaké zázemí, kuchyně a sklad. Jestli stáli u dřezu, to já nevím. Žádné další prostory tam ale nejsou, to by spadli ze skály,“ dovysvětlil poté Deníku N.

Středeční večerní schůzky se účastnil i ředitel FN Ostrava Jiří Havrlant. Podle jeho slov se však schůzka odehrála v neveřejném soukromém prostoru vyšehradské kapituly. Potvrdil tak tvrzení ministra zdravotnictví.

„Do Prahy ředitel Havrlant přijel v podvečer, čekal, až bude k jednání přizván, což bylo okolo 22:00. Jednání trvalo přes hodinu. Jednal pouze s ministrem zdravotnictví Prymulou a předsedou poslaneckého klubu Hnutí ANO Faltýnkem. Jednání proběhlo v uzavřeném neveřejném soukromém prostoru Vyšehradské kapituly,“ uvedla mluvčí nemocnice Petra Petlachová, přímo s ředitelem se od rána nelze spojit.

Poté co deník Blesk zveřejnil fotografie ministra s místopředsedou hnutí ANO Faltýnkem před restaurací na pražském Vyšehradě, vyzval premiér Andrej Babiš ministra k demisi. Ten odmítl rezignovat.



„Stojím tady jako člověk, který vypadá, že káže vodu a pije víno. To, co je nesmírně důležité, je dodržování jakýchsi symbolů - tedy, že by lidé, kteří rozhodují o opatřeních, je měli samozřejmě dodržovat. Na základě obrázků, které se dneska objevily v Blesku, to vypadá, že jsem něco porušil. Já tady s plnou vážností říkám, že jsem nic neporušil,“ prohlásil před novináři.