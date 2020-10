Zeman jmenoval Blatného. Strach nás paralyzuje, řekl nový ministr

Není podle něj nyní třeba měnit přijatá opatření proti šíření koronaviru. Vše bude záviset na vyhodnocení dat, která budou všem sdílená a všem srozumitelná.

„Je to vážný virus typu chřipky a na tom se nic nemění,“ prohlásil Blatný, když byl dotazován na svá starší slova o covid-19, kdy přirovnával toto onemocnění k chřipce.

Hájil opatření, které přijala vláda, když byl ještě ministrem zdravotnictví Roman Prymula, že lidé nemají vycházet ven po jednadvacáté hodině až do páté hodiny ranní. „Když se budeme chovat odpovědně, tak ta omezení brzy pominou,“ odhadl ministr.

„Co je potřeba oprášit, je pandemický plán této země,“ uvedl nový ministr zdravotnictví poté, co ho Babiš uvedl do úřadu.



Když se budeme chovat odpovědně, nebude podle nového ministra zdravotnictví ani třeba stavět novou polní nemocnici. Jedna byla vybudována na výstavišti v Letňanech, další vzniká na brněnském výstavišti.

Předchůdce Prymulu označil Blatný za vynikajícího odborníka a řekl, že by byl blázen, kdyby jeho služeb nechtěl dál využít.

Nechoďte na Vyšehrad, varoval Zeman nového ministra

„Na rozdíl od útěšné komunity zkoumající například hemofilii, je politika nesmírně krutá záležitost. A politik, kterým je ministr, je vystaven útokům, které si vědec ani nedokáže představit. Dokonce jsem vám říkal, že přecházíte z parku do džungle,“ řekl Zeman.



„Nechoďte na Vyšehrad, je tam nebezpečno,“ poradil také Zeman novému ministrovi, kterého předseda vlády již odpoledne uvedl do úřadu.



Zeman řekl, že obdivuje odvahu Blatného. „A oceňuji ji. Vážím si též toho, že jste se rozhodl pana Prymulu jmenovat svým spolupracovníkem v boji proti epidemii. Zde nerozhodují tituly ani funkce, ale upřímná snaha epidemii potlačit,“ uvedl. Prymula má být součástí expertního týmu, který doporučuje protiepidemická opatření.



Ve vládě musel Prymula skončit poté, co deník Blesk zveřejnil fotografii, jak vychází v noci z uzavřené restaurace a bez roušky usedá do služebního auta. Setkal se na Vyšehradě s předsedou poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem a ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava Jiřím Havrlantem.



Právě Prymula přitom vyhlašoval opatření, podle nějž mohly být do středy minulého týdne restaurace otevřeny jen do 20 hodin a již týden musejí zůstat zavřeny úplně, s výjimkou okének pro výdej jídla s sebou.



Roman Prymula, který byl od jara jednou z nejviditelnějších tváří boje boje proti šíření epidemie koronaviru v České republice a prezident mu za to dokonce udělil nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva, ve funkci ministra nakonec vydržel pouhých 38 dní.

Novým ministrem dětský hematolog

Jan Blatný je dětský hematolog, zaměřuje se na léčbu dětí s poruchou srážlivosti krve. Je přednostou oddělení dětské hematologie a biochemie a zdravotnickým náměstkem pro pracoviště Dětská nemocnice Fakultní nemocnice v Brně.



„Přichází ve velmi těžké situaci pro celou naši zem, přesto má kuráž a energii do toho jít. Toho si vážím, a když vidím, jak rychle se zapojil do práce, jsem přesvědčen, že to zvládne. Shodli jsme se, že v zásadních prioritách není třeba nic zásadního měnit. Musíme zploštit křivku nárůstu, navyšovat kapacity nemocnic a díky antigenním testům, které by měly přijít koncem října, ochránit seniory a nejvíce ohrožené lidi,“ napsal o novém ministrovi již před jmenováním premiér Babiš.

Andrej Babiš @AndrejBabis Oceňuju kuráž pana Jana Blatného, který akceptoval mou nabídku vést @ZdravkoOnline. Přichází ve velmi těžké situaci pro celou naši zem, přesto má kuráž a energii do toho jít. Toho si vážím, a když vidím, jak rychle se zapojil do práce, jsem přesvědčen, že to zvládne. oblíbit odpovědět

V České televizi řekl Babiš, že Blatný byl až „druhou volbou“, ale kandidát, který dostal nabídku jako první, chtěl podle něj více času a premiér už nechtěl dál čekat.

Během podzimu, kdy se Česko postupně dostalo v počtu nakažených covidem-19 mezi nejhorší země světa, dochází už ke druhé výměně na postu ministra zdravotnictví. Ministr Adam Vojtěch rezignoval 21. září.“ „Chci tím dát prostor pro řešení epidemie koronaviru, která nás ještě bude nějaký čas provázet,“ zdůvodnil to Vojtěch.



Nyní to řešení bude hledat nový ministr Blatný, který přichází do vlády v době nouzového stavu. Končí 3. listopadu, ale vláda žádá Sněmovnu o jeho prodloužení o měsíc. Poslanci o tom rozhodnou již v pátek.