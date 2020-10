Zeman jmenuje ministrem zdravotnictví Blatného, který má podle Babiše kuráž

Schůzka prezidenta s kandidátem na nového ministra zdravotnictví trvala asi hodinu a Blatný před novináři nevystoupil.



„Přichází ve velmi těžké situaci pro celou naši zem, přesto má kuráž a energii do toho jít. Toho si vážím, a když vidím, jak rychle se zapojil do práce, jsem přesvědčen, že to zvládne. Shodli jsme se, že v zásadních prioritách není třeba nic zásadního měnit. Musíme zploštit křivku nárůstu, navyšovat kapacity nemocnic a díky antigenním testům, které by měly přijít koncem října, ochránit seniory a nejvíce ohrožené lidi,“ řekl o budoucím ministrovi premiér Babiš.



Blatný má ve vládě nahradit Romana Prymulu, který je ve vládní funkci strávil pouhých sedmatřicet dní, když vystřídal Adama Vojtěcha.



„Je to velmi kvalitní kandidát. Hlavně je to lékař, který má velké zkušenosti ze zahraničí,“ řekl Babiš.



Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci Prezident republiky Miloš Zeman ve čtvrtek dne 29. října 2020 ve 12:00 hodin jmenuje Jana Blatného do funkce ministra zdravotnictví. Ceremoniálu se zúčastní předseda vlády Andrej Babiš. oblíbit odpovědět

Jan Blatný je dětský hematolog, zaměřuje se na léčbu dětí s touto poruchou srážlivosti krve. Je přednostou oddělení dětské hematologie a biochemie a zdravotnickým náměstkem pro pracoviště Dětská nemocnice Fakultní nemocnice v Brně.



Na Twitteru se dokonce již v noci z pondělí na úterý objevil i účet, na němž je Blatný titulován jako ministr, ovšem jeho pravost nikdo nepotvrdil.



Babiš v pátek Prymulu vyzval k odchodu v pátek, a když Prymula odmítl rezignovat, předal Zemanovi žádost o jeho odvolání.

Prymula má skončit poté, co deník Blesk zveřejnil fotografii, jak vychází v noci ze středy na čtvrtek z uzavřené restaurace a bez roušky usedá do služebního auta.

Setkal se na Vyšehradě s předsedou poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem a ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava Jiřím Havrlantem.

Právě Prymula přitom vyhlašoval opatření, podle nějž mohly být do středy restaurace otevřeny jen do 20 hodin a od čtvrtka úplně, s výjimkou okének pro výdej jídla s sebou.