Pro funkci ministra je zcela kompetentní, říká o Janu Blatném jeho šéf

Právě on by měl nahradit Romana Prymulu, jehož hodlá premiér Andrej Babiš (ANO) odvolat kvůli kontroverzní noční schůzce v restauraci. Nový šéf klíčového resortu podle oslovených osobností nastoupí do rozjetého vlaku. I proto jeho nominace vzbuzuje na jižní Moravě smíšené reakce.

„Celé je to poněkud nešťastné. Pan profesor Prymula by měl zůstat v čele ministerstva. Je to, jako bychom byli v lodi na rozbouřeném moři a zbavili se hlavního kormidelníka, což považuji za chybný postup. Přestože chápu, že co se odehrálo v restauraci, je politicky neúnosné a v demokratických státech právě kvůli takovým situacím padají hlavy,“ sděluje poslanec Rostislav Vyzula (ANO), jenž patří mezi přední české onkology.

Podle něj nyní Česko potřebuje v čele ministerstva zdravotnictví epidemiologa, nebo imunologa. „To je teď hlavní člověk. Může mít k sobě samozřejmě poradce, kteří budou řešit další věci, jako návrhy zákonů, jež nyní musíme kvůli pacientům dokončit,“ dodává Vyzula, který Blatného zná a váží si ho jako specialistu na dětskou hematologii.

Bude mít jasný názor, kam směřovat, říká šéf Blatného

Na ministerský post jej doporučil ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba. Podle něj je Blatný k výkonu této momentálně výjimečně exponované funkce zcela kompetentní.

„V brněnském zdravotnictví se pohybuje přes pětadvacet let. Jako ministr bude mít určitě jasný názor, kam má dál směřovat. Nepražského ministra vnímám pro nás jako určitou výhodu,“ obhajuje své doporučení Štěrba.

Ministři z Brna Alena Schillerová - Někdejší zástupkyně ředitele jihomoravského finančního úřadu je ministryní financí. Robert Plaga - Bývalý ředitel Centra transferu technologií Mendelovy univerzity je ministrem školství. Jan Blatný? - Náměstek Fakultní nemocnice Brno je kandidátem na ministra zdravotnictví.

Právě on po lednovém nástupu na ředitelský post udělal Blatného svým náměstkem pro pracoviště Dětské nemocnice.

„Není jen výborným doktorem, ale také výborným manažerem a čestným člověkem s mnoha zahraničními zkušenostmi. Když vypukla pandemie koronaviru, tak iniciativně řešil aktuální situaci v Dětské nemocnici. Z mého pohledu bere současný stav nepochybně vážně,“ nešetří Štěrba chválou.

Bývalého ředitele FN Brno a nynějšího senátora Romana Krause (ODS) současná situace ve vládě a nominace Blatného nepřekvapily. „Tady je už možné všechno,“ pronesl v nadsázce.

„Nicméně pan doktor Blatný je odborník na krevní srážení u dětí, takzvanou hemofilii, a skutečně špičkový odborník. Za mého působení byl již primářem a svou práci odváděl dobře,“ hodnotí Kraus.

Blatný by se připojil k dalším odborníkům ve vládě, kteří nejsou členy ANO a nemají za sebou výraznou politickou minulost. „Osobně ho neznám, ani si nevybavuji, že by jeho jméno figurovalo ve strukturách hnutí ANO. Ten, kdo ho doporučil, asi ví, co dělá. Za současné situace je jedno, jestli bude nový ministr zdravotnictví z Prahy, Brna, nebo Karlových Varů. Musíme hlavně zvládnout dobu, která je pro naši republiku těžká,“ prohlašuje šéf jihomoravského ANO a ředitel kyjovské nemocnice Lubomír Wenzl.

Víc by se hodil někdo, kdo zná resort, míní poslanec

Podle poslance za TOP 09 a bývalého náměstka ředitele FN Brno Vlastimila Válka je naopak nejrozumnější řešení, aby si resort zdravotnictví vzal pod sebe sám Babiš a současně si sestavil speciální covid tým složený z expertů.

„Kdybych už chtěl nového ministra, tak si vyberu někoho z odborných spolustraníků z výboru řešícího zdravotnictví. Znají legislativu a mají vhled do toho, jak se řídí resort. Nový ministr totiž nasedne do vlaku, který se řítí neuvěřitelnou rychlostí, a pokud v něm nikdy neseděl, tak to bude mít hodně těžké, což je případ i doktora Blatného,“ míní Válek.

Babiš chce nového ministra jmenovat co nejdříve. Počet lidí nakažených covidem totiž nadále dramaticky roste a v nemocnicích ubývá volných lůžek. Nepříznivý trend je patrný i na jižní Moravě, kde od pátku do soboty přibylo rekordních 1 733 potvrzených případů nákazy koronavirem, ze soboty na neděli jich pak bylo 1 438, což byl nejvyšší sobotní počet. V neděli to pak podle hygieniků bylo 357 pozitivních. V nemocnicích už je 750 obyvatel kraje.