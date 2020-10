Jsem připraven okamžitě rezignovat, ale musí být nástupce, tvrdí Prymula

„V tuto chvíli jsem připraven okamžitě rezignovat, ale musí tu být nástupce, kterému to předám. Řítíme se během tří týdnů do krize zdravotnictví,“ řekl Prymula v Otázkách Václava Moravce. Jeho rezignace by nyní však byla pouhým gestem, neboť prezident Miloš Zeman již má návrh na jeho odvolání a podle Ústavy má předsedovi vlády vyhovět.

„Cítím určitou povinnost vůči tomu, co nás ještě čeká, protože jsme zahájili nějakou misi, během které se výrazně povedlo zvýšit počet provedených testů a lůžek, takže v tomto smyslu jsem připraven pomoci. Nevím, jestli jsem schopen jít do nějaké vládní funkce. Spíše jsem připraven pomoci jako osoba nezávislá, jako expert,“ prohlásil dále k jeho buducímu angažmá.

Premiér Andrej Babiš uvedl, že by byl rád, kdyby Prymula zůstal součástí týmu expertů na ministerstvu zdravotnictví. O své budoucnosti by měl s premiérem mluvit znovu v neděli.



Ministra zdravotnictví Romana Prymulu přistihli reportéři Blesku ve středu v noci u jedné z pražských restaurací. Podle vládních nařízení však tyto podniky musí v současnosti být uzavřeny. Prymula, který navíc byl v těsné blízkosti cizích lidí bez roušky, porušil tak opatření, která sám prosazuje.

„Udělal jsem chybu“

„Už bych to znovu neudělal,“ řekl ke schůzce nyní. Na schůzku pozvali ministra zdravotnictví lidé šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka už ve středu odpoledne, dřív než večer však podle svých slov Prymula neměl čas. Za středeční schůzku se omluvil. „Nějaké nebezpečí jsem neviděl, asi je to moje nezkušenost a udělal jsem v tom zásadní chybu.“

K dané schůzce uvedl ještě následující: „Byl jsem v šoku, celá ta schůzka byla pro mě trochu absurdní. Na ministerstvu jsme standardně od 6 do 22 hodin, když jsem dostal pozvání na tuto schůzku, tak bylo celkem jisté, že ve Sněmovně to nejde, proto jsem souhlasil, že se sejdeme na této adrese,“ řekl.



Babiš ministra vyzval k rezignaci, to Prymula odmítl. Premiér předal prezidentovi Miloši Zemanovi návrh na odvolání už v pátek. Navrhl mu i to, kým ho nahradit, doposud se však neví, o koho se jedná.

Jan Blatný (23. října 2020)

Podle zákulisních informací by se mohlo jednat o dětského hematologa a náměstka brněnské fakultní nemocnice Jana Blatného. Ten v pátek zamířil na jednání s premiérem Babišem na Úřad vlády.

Zeman jmenuje ve čtvrtek nového ministra zdravotnictví, který ve funkci nahradí Romana Prymulu, potvrdil v sobotu České televizi mluvčí hlavy státu Jiří Ovčáček. Podle něho si prezident navíc přeje, aby současný šéf resortu Roman Prymula po svém odstoupení i nadále zůstal ve službách státu a podílel se na protiepidemických opatřeních.

S prezidentem Milošem Zemanem o situaci výměně v čele ministerstva zdravotnictví Prymula ještě nemluvil, pouze krátce s kancléřem Vratislavem Mynářem.



V sobotu server Euro.cz informoval o tom, že firma Medimun, kterou ovládá dcera ministra zdravotnictví Romana Prymuly Karolína, získala letos v srpnu dotaci více než 650 tisíc korun z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Peníze mají jít na nákup technologií k výrobě dezinfekce.

Prymula k tomu uvedl, že se o dotaci rozhodli dříve, než na ministerstvo přišel. „Dotace není příliš velkého rozsahu, dotací je tu stovky tisíc, takže to jsem nepochopil. V době, kdy o dotaci dcera žádala, jsem nebyl na ministerstvu zdravotnictví,“ řekl.