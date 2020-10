Nevylučuji, že rezignuji sám, ač jsem nic neporušil, řekl Prymula

Proč jste nepodal rezignaci sám, když jste o tom ještě v pátek ráno mluvil?

Myslím si, že tam žádné porušení nebylo. Ještě přes víkend si to rozmyslím. Není vyloučeno, že zítra (v pondělí, pozn. red.) oznámím rezignaci sám (jednalo by se spíše o gesto, protože prezident již má návrh na jeho odovlání a podle Ústavy má předsedovi vlády vyhovět, pozn. red.).

Ústava ČR Článek 73 (1) Předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta republiky. Ostatní členové vlády podávají demisi do rukou prezidenta republiky prostřednictvím předsedy vlády. Článek 74 Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády.

Takže máme očekávat, že rezignaci oznámíte?

Není to vyloučeno.

O čem jste se na schůzce bavili. Vy říkáte o plošném testování a pan Faltýnek mluvil o příjezdu vojáků z USA...

Bavili jsme se ještě o opatřeních. Bylo to širší téma...

Kdo schůzku skutečně svolal?

Dostal jsem pozvání od pana Faltýnka.

Když se nakonec rozhodnete skončit. Přijmete místo v expertní skupině nebo odejdete úplně?

To taky ještě nemohu říct. Je to součástí rozhodovacího procesu.

Myslíte si, že vás pan prezident Miloš Zeman v pozici udrží?

Nechci to hnát na nějakou politickou úroveň.

Blatného neznám

Máte představu, kdo má být váš nástupce?

To opravdu nevím.

Jan Blatný (23. října 2020)

Umíte si představit, že by to byl Jan Blatný z Brna, o kterém se hodně spekuluje?

Toho neznám, tak k tomu nemohu říct žádné detaily.

Myslíte si, že teď budou lidé všechna nařízení dodržovat? Když vás také viděli bez roušky...

Já myslím, že lidé na to kašlali doposud. Roušku jsem neměl dvě sekundy. To je jediné, co jsem teoreticky porušil.

Stále jste však ještě ministr zdravotnictví. Tak se chci zeptat, jak to vypadá s českou vakcínou?

Zatím nebyla kompletní zpráva. Požádal jsem o stručné představení, jak dopadla první klinická fáze. Ale kompletní zpráva zatím nebyla dodána.

Každý den tady máme tisícové nárůsty nakažených. Jak dlouho to bude trvat?

Opravdu by mělo dojít k tomu, že v tuhle chvíli podle modelovacích by křivka měla začít klesat dolů.

Tvrdší opatření nevylučuji

A na klesání máme čekat týden, dva nebo měsíc?

Pokles může být samozřejmě dlouhodobější. Tak jak to je teď, tak by mělo dojít k opravdu nějakému poklesu.

Budou nutná další opatření - tvrdší?

Tvrdší opatření se nedají vyloučit, pokud nebude pokles dostatečný, tak se samozřejmě bude jednat o dalších opatřeních. Nemyslím si, že by to měl být úplný lockdown.

Myslíte si, že nás čeká třetí vlna?

Ten virus nezmizí. Takže tady bude cirkulovat v nějaké podobě do doby než proočkujeme určitou část populace.

Proočkovat. Myslíte si, že to lidé budou chtít. Vždyť veřejnost křičí, jak je chce Prymula načipovat...

To jsou právě nesmysly, které tady jsou. To znamená, že by lidé měli pochopit, že je to jediná možnost, jak se zbavit toho, co tady je. Pokud by to bylo na mě, tak u toho klidně být nemusím. Ale myslím si, že to lidi časem pochopí. V tomto systému různých opatření by museli žít strašně dlouho. To je skutečně jediná reálná cesta z toho ven.

V pátek 23. října Prymula trvdil, že sám nerezignuje: