Budeme muset prodloužit nouzový stav, říká Babiš. Firmy mají nařídit home office

„My si budeme muset zvyknout na to, že ten vir tady s námi bude. Budeme muset prodloužit nouzový stav, zatím se to nezastavilo,“ řekl v sobotu pro Rádio Z.

„Já když jezdím do práce, tak vidím pohyb (lidí, pozn. red) a ten je stále relativně velký. Bylo by skvělý, kdyby všechny firmy nařídily home office. Ti, kteří mohou úřadovat z domu, nechť jsou doma s rodinou. Já vím, že se to říká jednoduše, ale není jiné řešení,“ uvedl.

O prodloužení nouzového stavu mluvil tento týden i ministr zdravotnictví Roman Prymula. Nouzový stav nyní platí do 3. listopadu, jeho případné prodloužení by musela odsouhlasit Poslanecká sněmovna.



„Je zřejmé, že návrh na delší nouzový stav přijde,“ řekl Prymula po čtvrtečním mimořádném jednání vlády. Ministr vnitra Jan Hamáček už ve středu řekl, že si nedokáže představit, že by země krizi zvládla za čtrnáct dnů.



Další dávky vakcíny proti chřipce

Babiš v rozhovoru uvedl, že v pátek řešil vakcíny proti chřipce. Podle něj je podstatné, aby lidé pochopili, že očkování proti chřipce je důležité. „Včera jsem jednal s firmami a nějak jsem z nich vytlačil, že ještě přijde 20 500 dávek. VZP to objedná. Ještě dostaneme toto množství. Ten zájem byl ale obrovský a nečekaný. Teď je potřeba to objednat dopředu s velkou rezervou,“ řekl.

Rozhovor se stočil také ke včerejším událostem, který se týkají ministra zdravotnictví Romana Prymuly. Poté, co deník Blesk zveřejnil fotografie ministra s místopředsedou hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem před restaurací na pražském Vyšehradě, vyzval Babiš ministra k demisi. Ten odmítl rezignovat.

„Já jsem přinesl panu prezidentovi návrh odvolání pana profesora Prymuly, samozřejmě mě to mrzí. Ale když jsme tady opakovat několik týdnů vyzývali lidi, aby dodržovali pravidla, tak my musíme jít příkladem. Pro mě je absolutně nepřijatelné, aby politici a ministři se scházeli po hospodách a po hotelích,“ řekl s tím, že jej to mrzí, ale že ví, že Prymula je skvělým epidemiologem.



O Faltýnkovi řekl, že překročil svoje kompetence. Premiér však zároveň označil za nesmysl spekulace o tom, že se schůzka týkala ovlivnění nákupu testovacích přístrojů na koronavirus v Moravskoslezském kraji.

„Nesnáším jakékoli náznaky klientelismu a absolutně vylučuju tuhle nějakou spekulaci,“ řekl.



Předsedu poslanců ANO zkritizoval za to, že se vůbec ve zdravotnických záležitostí angažuje. „On vůbec se do toho nemá montovat, to není vůbec jeho byznys. Já si na to dohlížím sám,“ prohlásil.



„Všichni chceme Vánoce“

„My potřebujeme získat důvěru lidí,“ dodal. Babiš uvedl, že chce, aby Prymula i poté, co skončí jako ministr, zůstal v týmu expertů na ministerstvu.



Chování Prymuly kritizovala také vládní koaliční strana ČSSD. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček v pátek připustil, že pokud Prymula zůstane ministrem, mohla by ČSSD z vlády odejít.

Babiš k tomu řekl: „Oni nikdy neodejdou, co by dělali. Toto jsme si zažili přece s ministrem kultury. My máme v koaliční smlouvě, že si nekecáme do jednotlivých nominací. To ale není z Hamáčkové hlavy, to je z jeho okolí, které stále žije v představě, že když bude útočit na koaličního partnera, že jim to pomůže. Já mám spolupráci s panem Hamáčkem dobrou, ale je pravda, že mě to trošku zaskočilo,“ řekl.

Znovu opět poprosil občany, aby dodržovali nařízení a omezili kontakty. Predikce podle něj nejsou dobré.

„Já chci poprosit všechny, aby to dodržovali, protože všichni chceme mít Vánoce. Chceme, aby byly otevřené obchody. Musíme to zvládnout v listopadu. Pěkně prosím všechny, ať to berou vážně, protože počet hospitalizovaných si fakt nikdo nevymýšlí,“ řekl.