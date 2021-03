Cílem aukce nebyl čtvrtý operátor. Šlo o snížení cen, prohlásil Babiš

Valenta, který mimo jiné poukázal na to, že ceny pro spotřebitele jsou ve srovnání s většinou Evropy i nadále vysoké, řekl, že požadavek na čtvrtého operátora ze strany vlády jasně zazněl při schvalování novely zákona o elektronických komunikacích. Tehdy to podle něj řekl ministr průmyslu Karel Havlíček.

O příchodu čtvrtého operátora hovořil Havlíček podle sněmovního stenozáznamu v roce 2019 ve druhém čtení vládní novely zákona o elektronických komunikacích. „Cílem je tedy vytvořit výrazně vyšší konkurenční prostředí, a to takové, které by v důsledku i vedlo k tomu, že bude zájem v rámci vstupu na trh. Jinými slovy, připravujeme aukci pro čtvrtého operátora,“ řekl tehdy Havlíček.

„Tady šlo o snížení cen. To nastalo a postupně to pokračuje. Takže čtvrtý operátor nebyl cíl. Cíl je snížení cen a konkurence,“ odpověděl ve čtvrtek Valentovi premiér Babiš.

„Tuto aukci kmitočtů hodnotíme jako úspěšnou. S ministrem Havlíčkem jsme se shodli na tom, že zvýší konkurenci, a tím bude větší tlak na snížení cen,“ prohlásil. Valenta je však přesvědčen, že se aukcí pouze posílil existující oligopol operátorů.

Výhodou aukce kmitočtů pro 5G sítě podle Babiše bylo, že nesázela na příchod velkého čtvrtého operátora, ale přinesla další nástroje, jak tlačit na snižování cen. Přinesla unikátní řešení prostřednictvím cenově orientovaného národního roamingu i pro menší operátory, popsal premiér.

„Registrujeme i stížnosti všech tří velkých hráčů, které míří do značné míry právě na cenově orientovaný národní roaming,“ řekl. Tyto stížnosti podle něj ukazují na to, že právě toto je opatření mířící na zvýšení konkurence.



Malé množství kmitočtů

Náměstek ministra průmyslu Petr Očko řekl loni v listopadu, že o vytvoření čtvrtého mobilního operátora neměl nikdo z velkých zahraničních investorů zájem kvůli malému množství nabízených kmitočtů (více viz Proč Česko nemá čtvrtého operátora? Málo kmitočtů, tvrdí ministerstvo).

Všichni velcí tři tuzemští operátoři loni aukci napadli. Jednou z námitek bylo to, že podmínky soutěže jsou diskriminační (více viz Operátoři napadli aukci 5G. T-Mobile a Vodafone podali žalobu na úřad). Český telekomunikační úřad to však odmítl.

Aukce kmitočtů pro 5G sítě vynesla celkem 5,6 miliardy korun, což bylo asi o 200 milionů nad vyvolávací cenou (více viz Čtvrtého operátora se Česko nedočká. Kmitočty pro 5G vydražilo pět subjektů).