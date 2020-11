Čtvrtého operátora se Česko nedočká. Kmitočty pro 5G vydražilo pět subjektů

Český telekomunikační úřad v dnešní tiskové zprávě uvedl, že z původních sedmi zájemců tak v aukci nakonec uspělo pět, neuspěly firmy Poda a Sev.en Innovations. Poprvé tak padly názvy konkrétních společností, které splnily podmínky pro účast v dražbě. Úřad je s odvoláním na zákon o elektronických komunikacích a podmínky výběrového řízení držel v tajnosti (více viz Do aukce 5G se přihlásilo sedm zájemců. ČTÚ je nemůže prozradit).

Podle úřadu byly úspěšně přiděleny všechny nabídnuté bloky. V pásmu 700 MHz získala společnost O2 blok o velikosti 2x10 MHz, spojený se závazkem národního roamingu a PPDR služeb pro krizové a bezpečnostní složky státu. Další bloky v pásmu 700 MHz získaly společnosti T-Mobile a Vodafone.

Bloky o velikosti 20 MHz v pásmu 3400-3600 MHz, spojené se závazkem pronájmu kmitočtů pro podporu Průmyslu 4.0, získaly společnosti O2 a CentroNet. Dalšími úspěšnými uchazeči v tomto pásmu byly společnosti T-Mobile, Vodafone a Nordic Telecom.

Kmitočty se celkem vydražily za 5,596 miliardy korun. Souhrnná vyvolávací cena byla 5,4 miliardy korun. Nejvyšší částku zaplatí T-Mobile, a to 1,89 miliard korun za čtyři aukční bloky. Vodafone pak tři bloky vydražil za 1,568 miliardy korun, O2 za dva bloky zaplatí 1,342 miliardy korun. Společnost CentroNet čtyři bloky získala za 628 milionů korun, Nordic Telecom za jeden blok zaplatí 168 milionů korun.



O2 informovalo, že vydražilo maximum spektra, na které mělo podle podmínek aukce nárok. Získané bloky mu umožní další rozvoj sítě 5G, kterou do komerčního provozu jako první tuzemský operátor uvedlo na začátku července 2020 (více viz O2 už teď spouští síť 5G v komerčním provozu. Zatím bude za korunu). Společnost by nicméně uvítala významně větší příděl.

„Vzhledem k očekávanému rozvoji sítí 5G bychom uvítali významně větší příděl v pásmu 3,5 GHz, než nám regulátor umožnil. Zatímco v Česku můžeme získat v kmitočtovém pásmu 3,4 - 3,8 GHz spektrum o rozsahu 60 MHz, v Evropě je běžný v souladu s rozhodnutím Evropské komise i dvojnásobek,“ uvedl člen představenstva O2 a ředitel divize Právní a regulatorní záležitosti Václav Zakouřil.



Nordic Telecom informoval, že po přidělení frekvencí plánuje nabídnout kromě stávajících služeb fixního připojení internetu také mobilní služby. Je nicméně nepravděpodobné, že by společnost dokázala konkurovat současné velké trojce. Závislá bude navíc na takzvaném národním roamingu.



Nicméně ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček očekává, že konkurenční tlak na současné mobilní operátory se po aktuálně ukončené 5G aukci výrazně zvýší. Očekává také další snížení cen.

Karel Havlíček @KarelHavlicek_ Splněno: 5G aukce úspěšně dokončena. Díky nově nastaveným podmínkám nár. roamingu v pásmu 3,4-3,8 GHz i novému hráči na trhu se výrazně zvýší konkurenční tlak na mobilní operátory a na další snížení cen. Zároveň přinášíme lepší přístup k 5G pro průmysl. A do rozpočtu jde 5,6 mld. oblíbit odpovědět

„Výsledky aukční fáze a zájem o nabízené kmitočty ukazují, že jsme podmínky výběrového řízení nastavili správně pro dosažení jejich cílů,“ informovala předsedkyně Rady ČTÚ Hana Továrková.



Všichni tuzemští mobilní operátoři totiž podmínky aukce napadli žalobami a stížnosti k Evropské komisi. Vadily jim zejména podmínky národního roamingu a malá šíře spektra v pásmu 3,4–3,6 GHz. Aukce podle nich obsahuje nepovolenou veřejnou podporu (více viz Operátoři napadli aukci 5G. T-Mobile a Vodafone podali žalobu na úřad).