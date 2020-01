Aukce 5G se možná posune. Chceme více účastníků, zní z ministerstva

Aukce na nového operátora není podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) dořešena. Své připomínky ministerstvo podle Havlíčka řeší s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ), který má aukci na starost. Vláda sice na pondělním jednání schválila materiál, ve kterém počítá s vyhlášením aukce v prvním čtvrtletí (více viz Aukce na sítě 5G má začít ještě v prvním čtvrtletí), ovšem právě kvůli připomínkám MPO by se mohl termín posunout. A to o dva až tři měsíce.

ČTÚ bude v připravované aukci kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G dražit frekvence 700 a 3 500 MHz. Pásmo 700 MHz vznikne přechodem pozemního TV vysílání na nový standard DVB-T2. Aukce má zároveň na český trh přivést dalšího operátora a zvýšit tak konkurenci. Do státního rozpočtu by akce měla přinést minimálně šest miliard korun (více viz Aukce kmitočtů pro 5G vynese minimálně 6,3 miliardy korun). S vyhlášením se původně počítalo už v lednu.

Jenže podle MPO současné podmínky aukce nesplňují hlavní předpoklad, tedy nalákání čtvrtého velkého hráče na tuzemský mobilní trh.

„Zatím ministerstvo není komfortní s tím návrhem ČTÚ,“ uvedl Havlíček s tím, že by aukce měla mít co nejvíce účastníků. Kromě velkých zahraničních společností by se do ní podle něj mohli zapojit i menší tuzemští operátoři.

Ve stávajících podmínkách aukce není zahrnuto sdílení sítí, které by podle Havlíčka podpořilo konkurenci. „Trh by se měl ještě více otevřít prostřednictvím národního roamingu pro toho, kdo získá 3 500 (MHz) kmitočet ve prospěch 700 a těch nižších,“ řekl dále.

Ministerstvo financí podle Jakuba Vintrlíka z tiskového oddělení nebylo vyrozuměno ze strany MPO nebo ČTÚ o žádných nových skutečnostech, které by měly výnos z příslušné aukce v letošním roce ohrozit. „Předpokládané příjmy z aukce kmitočtů jsou tedy nadále rozpočtovány v rozpočtu ČTÚ pro rok 2020,“ řekl ČTK. Státní rozpočet podle Havlíčka může s výnosem z aukce počítat v každém případě, dalo by se dosáhnout i vyšší sumy, uvedl.

„Přece není podstatné, jestli bude (výnos z aukce) v září, jestli bude v prosinci, anebo i kdyby byl třeba v lednu v únoru příštího roku, to je otázka pár měsíců posunutí, jakkoliv si dovedu představit, že samozřejmě státní rozpočet to taky potřebuje,“ dodal.

Konzultace ohledně úprav by podle Havlíčka s ČTÚ mohla být rychlá. Jednání by se měla uskutečnit tento týden. Podle Havlíčka se ministerstvo s regulátorem shodne na cíli, ne vždy ovšem na cestě k jeho dosažení. ČTÚ zopakoval, že aukce je připravena a podle jeho pevného přesvědčení má potenciál splnit cíle, se kterými byla seznámena vláda minulý rok, tedy zejména posílení konkurence vstupem celoplošného infrastrukturního čtvrtého operátora a nastartování rozvoje 5G sítí.

„Platí, že změna principů a parametrů aukce by znamenala novou veřejnou konzultaci a tedy i odklad výběrového řízení o několik měsíců. Probíhající jednání mají za cíl rozptýlit pochybnosti MPO. Chceme, aby se ČR zařadila mezi vyspělé země, které umožní průmyslu a uživatelům využívat moderní služby a současně dojde k trvalému tlaku na snížení cen,“ řekl ČTK mluvčí ČTÚ Martin Drtina.

Sítě 5G umožňují datové přenosy o rychlosti přes jeden Gbit/s, což je desetinásobek v současnosti dosahovaných rychlostí v sítích LTE. Mají umožnit rozvoj oblastí, jako je autonomní řízení nebo internet věcí.

