Aukce na sítě 5G má začít ještě v prvním čtvrtletí

Původně se počítalo s tím, že aukce začne v lednu, ministerstvo na konci roku kvůli možné úpravě podmínek připouštělo odklad na konec prvního pololetí. Stát očekává, že letos z aukcí získá šest miliard korun.



Podle Českého telekomunikačního úřadu je aukce připravená a má potenciál splnit cíle, se kterými byla seznámena vláda minulý rok, tedy zejména posílení konkurence vstupem čtvrtého operátora a nastartování rozvoje 5G sítí. „V současné době probíhají jednání se zástupci ministerstva průmyslu a obchodu o případných změnách v parametrech aukce. Zároveň platí, že jakákoli změna parametrů aukce by znamenala novou veřejnou konzultaci a tedy i odklad výběrového řízení o několik měsíců,“ řekl mluvčí úřadu Martin Drtina.

Materiál ministerstva pro vládu počítá s tím, že v roce 2023 držitelé frekvencí pokryjí signálem 95 procent obyvatel vybraných obcí. O dva roky později má být pokryto 100 procent silničních a železničních koridorů a celkově 70 procent obyvatel Česka.

Nabízené pásmo 700 MHz vznikne přechodem pozemního TV vysílání na nový standard DVB-T2. Operátoři o frekvence 700 MHz a další pásmo 3500 MHz zájem mají, nicméně sítě 5G mohou spustit i na kmitočtech, které již mají k dispozici například v sousedních pásmech 800 a 900 MHz. „O frekvence v aukci zájem máme, ale za rozumnou cenu,“ uvedl ve čtvrtek generální ředitel T-Mobilu José Perdomo Lorenzo. T-Mobile chce letos spustit v kampusu Vysoké školy báňské v Ostravě testovací 5G síť. 5G má testovat i pětice měst vybraných v tendru ministerstva.

Jedním z cílů aukce je přilákat čtvrtého mobilního operátora, který by zvýšil konkurenci. Podle Lorenza je však budování sítí 5G vysoce nákladné a vstup nového hráče příliš nedává smysl bez sdílení infrastruktury. „Bylo by ale nefér, kdyby někdo dostal volný nebo levný přístup do již existujících sítí,“ podotkl. Sdílení sítí se zřejmě nevyhnou ani stávající operátoři mezi sebou.

Sítě 5G umožňují datové přenosy o rychlosti přes jeden Gbit/s, což je desetinásobek v současnosti dosahovaných rychlostí v sítích LTE. Jejich výhodou je vysoká kapacita a nízká doba odezvy, tzv. latence. To umožňuje jejich využití například v autonomních vozidlech nebo aplikacích umělé inteligence. Předpokládá se také využití v průmyslu nebo v rámci tzv. internetu věcí.

V Česku je 14,5 milionu aktivních SIM karet. Více než 93 procent využívá služby operátorů O2, T-Mobile a Vodafone, zbytek se připojuje přes virtuální mobilní operátory.