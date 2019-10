Už víme, kdy začne aukce 5G. Do konce roku se nic dít nebude

Zájemci o frekvenční příděly v pásmu 700 MHz a 3 400–3 600 MHz, které mají být využity pro budování 5G sítí, si mohou v Česku do konce roku oddychnout. ČTÚ nejspíš dospěl k rozhodnutí, že v hektickém předvánočním období by aukce nesplnila účel, a tak veškeré úkony výběrového řízení přesunul až na příští rok. Úřad to oznámil ve stručném sdělení.

V něm se píše, že k samotnému vyhlášení výběrového řízení, tedy ke zveřejnění finálního znění zadávací dokumentace, dojde na počátku ledna roku 2020. Následovat mají další tradiční kroky: zájemci o frekvence se do výběrového řízení budou moci hlásit zhruba někdy v polovině února 2020, samotná elektronická aukce bude probíhat v dubnu 2020.

Úřad přesně neřekl, kdy zveřejní jména úspěšných uchazečů, to záleží na délce celé aukce. Nejpozději v červenci 2020 by však měl ČTÚ vydat rozhodnutí o přidělení rádiových kmitočtů, které je vlastně finálním rozhodnutím celého aukčního procesu. Pak mohou začít operátoři stavět pokrytí na nově získaných frekvencích.

Původně se obecně předpokládalo, že část celého procesu stihne ČTÚ ještě letos: minimálně mělo dojít k vyhlášení výběrového řízení, možná se mohl stihnout proces přihlašování. Téměř jisté bylo, že dražit se frekvence letos nebudou, jelikož by se dražba nedala stihnout dříve než někdy v předvánočním období. Toho měli být účastníci ušetřeni.

Úřad posunutí termínů oproti původnímu očekávání (které však nikdy oficiálně nesdělil) nijak nezdůvodnil. Naopak upozorňuje, že se i stávající termíny mohou měnit v případě potíží. Odsunutí aukce na leden může být učiněno ve snaze vše dobře promyslet a nezatěžovat firmy v už tak obtížném závěru roku.

Na druhou stranu to může být i známka obtížného vypořádávání protichůdných připomínek k aukci. Mnohé z nich úřad zamítl, je však možné, že především ty ze strany státních organizací si vyžádaly další konzultace a mohou stát za posunem oproti původním předpokladům.