Uvařené mozky, mrtví ptáci i včely. Úřad chce rozprášit fámy o riziku 5G

„Aukci kmitočtů máme připravenou a teď vyrážíme do boje proti fake news. Přišel vám nebo vašim blízkým řetězový e-mail proti 5G? Pošlete ho na 5ghoax@ctu.cz, my ho zveřejníme a vyvrátíme,“ vyzval lidi začátkem prosince Český telekomunikační úřad (ČTÚ) skrze sociální sítě.

I do Česka, které se na příchod 5G intenzivně připravuje, se totiž dostala kampaň brojící proti nástupu nové technologie, která bude mít podle konspiračních teoretiků nedozírné dopady na lidské zdraví. V Česku se články proti nástupu 5G podle Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) začaly rozmáhat letos v létě.

„České Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) si je nebezpečí (kampaně – pozn. red.) vědomo a s APMS sdílí informace o problematice,“ uvedla asociace koncem srpna s tím, že na nebezpečí dezinformací o 5G upozorňuje i evropský web pro sledování dezinformací, založený lídry vlád EU.

Asociace podotýká, že dezinformační kampaň je založena na jednoduché myšlence, a to na šíření strachu mezi občany. „Konkrétně se snaží vyvolat dojem, že 5G sítě ‚lidem uvaří hlavu‘ či jinak ohrozí jejich zdraví,“ vysvětluje.

Pro 5G platí stejné limity jako pro 4G a starší technologie

„Vliv mobilních telefonů a vysílačů na zdraví je fyzikálně zcela nezávislý na typu služby, která je provozována – ať už jde o 2G, 3G, 4G, nebo nyní nově 5G sítě. Směrodatný je pouze vyzařovaný výkon. Přitom pro 5G platí stejné limity jako pro dosavadní technologie,“ vysvětlil výkonný ředitel APMS Jiří Grund.



Prezentovat 5G jako novou hrozbu tudíž podle asociace nedává smysl. Limity platí také pro rádiové a televizní vysílání, které vyzařuje násobně vyšší výkon než mobilní vysílače.

Falešné zprávy o škodlivosti 5G šíří v Česku podle asociace zejména dezinformační weby AC24 či stop5G, dále se s nimi lze setkat na webech či ve skupinách o zdravém životním stylu, ekologii či józe.

Analytik Institutu pro politiku a společnost Roman Máca ve své případové studii Fake news & 5G na českém internetu upozorňuje na skokový nárůst článků na dezinformačním webu AC24 věnujících se sítím páté generace. K letošnímu 23. říjnu se na tomto webu objevilo celkem 31 článků zahrnujících heslo 5G, první vyšel již v červnu 2016. Zatímco třeba loni byl publikován pouze jediný článek, tak letos jich do října bylo už 25.

Nejčtenější článek, který je přepisem z jiného dezinformačního webu, má podle uvedené studie, která čerpá z webem AC24 zveřejňované čtenosti, přitom téměř 550 tisíc zhlédnutí. Čtenáře informuje třeba o tom, že 5G má způsobovat sníženou plodnost, poškození buněčné DNA, aptózu (naprogramovaná smrt buněk), neurologické/neuropsychiatrické účinky, oxidační stres a poškození volných radikálů, endokrinní (hormonální) účinky, nadbytek intracelulárního vápníku či rakovinu.

V jiném článku web informuje třeba o prvních důsledcích nástupu 5G, kvůli testování nové technologie mají umírat ptáci, vymírat celá včelstva a má se podepisovat i na stromech. Na dezinformačních webech se objevují i zprávy o umlčování či zastrašování lidí, kteří se rozhodli o údajném riziku zavádění 5G promluvit.

Největší zdroj elektromagnetického neionizujícího záření: Slunce

APMS v souvislosti s hoaxy o 5G podotýká, že signál pro mobilní telefony se šíří prostřednictvím elektromagnetického neionizujícího záření, které se vyskytuje v přírodě i v přirozené formě, přičemž největším zdrojem je Slunce.

Z něj u nás podle asociace v létě dopadá na každý metr čtvereční 1 000 wattů, přitom elektromagnetický výkon telefonu u ucha člověka, které absorbuje tělo při hovoru, dosahuje podle Českého zdravotního ústavu hodnoty zhruba 0,1 wattu. To i žárovka kapesní svítilny podle APMS vyzařuje desetkrát více.



„Elektromagnetické záření není vynález člověka, ten se pouze naučil do elektromagnetické vlny zašifrovat informace. S každou novou generací, díky pokroku technologie, jako je například nárůst výpočetního výkonu čipů v telefonech, jsme schopni přenést více informací na stejné množství vyzářeného výkonu,“ dodala asociace.

Dezinformací ohledně 5G je spousta a další ještě s blížícím se příchodem jistě přibudou. Nyní je tedy na Českém telekomunikačním úřadu, aby alespoň ty hromadně se šířící prostřednictvím e-mailu po své výzvě vyvrátil.

„Naše ‚kancelář na uvádění 5G omylů na pravou míru‘ rozebere ‚argumenty‘ a vše zveřejníme. Samozřejmě si nedělám iluze, že adresáti řetězových e-mailů budou pravidelně chodit na náš web kontrolovat, zda to, co jim spadlo do schránky, není náhodou 5G hoax, ale tohle je začátek,“ informoval předseda ČTÚ Jaromír Novák ve svém pravidelném sloupku.



„Takže pokud jste i vy dostali e-mail o 5G, který se tváří děsně chytře, ale máte podezření, že by to mohl být blábol, pošlete nám jej na adresu 5ghoax@ctu.cz,“ vyzval Novák.