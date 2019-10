Vyzkoušeli jsme první celostátní 5G síť. Stačí na ni 22 vysílačů

Monacké knížectví, které leží na slavné Francouzské riviéře nedaleko města Nice a blízko italských hranic, je krásná „zlatá klícka“. Místní koncentrace bohatství je až neuvěřitelná a ukazují to jak místní paláce, tak záplava butiků, přístavy plné superluxusních jachet i vozový park na místních silnicích, ve kterém nejsou exkluzivní auta značek Ferrari, Aston Martin, Porsche a dalších ničím neobvyklým.

V bohaté zemi samozřejmě musí být i špičkové služby. A to platí i pro mobilní operátory. Není divu, že je Monako jedním z prvních míst na světě, kde funguje 5G síť. V celém státě. Jistě, vybudovat pokrytí na 2,2 kilometrech čtverečních není tak náročný úkol jako jinde na světě, a to ani přes výrazné převýšení, ve kterém se místní zástavba prudce zvedá od pobřeží směrem do vnitrozemí.

S hrubým domácím produktem ve výši 166 726 dolarů (necelé 4 miliony korun) na obyvatele je Monako v této statistice nejbohatší zemí na světě, místním podnikům i „pracujícím“ tedy vydělávání peněz jde velmi dobře.

A to platí i pro tamního největšího telekomunikačního operátora Monaco Telecom. Firma měla v roce 2015 příjmy necelých 150 milionů eur (zhruba 3,9 miliardy korun) a čistý zisk dosáhl hodnoty 52,1 milionu eur (téměř 1,35 miliardy korun), tedy více než jedné třetiny příjmů. V roce 2017 činily příjmy 154 milionů eur (téměř 4 miliardy korun), v roce 2018 už to bylo 196 milionů eur (více než 5 miliard korun). To je na malého mobilního operátora v malé zemi úžasná hodnota.

Firma si k zisku ovšem pomáhá několika cestami. Společnost, kterou z 55 procent vlastní podnikatel Xavier Niel (patří mu francouzský Illiad) a ze 45 procent Monacké knížectví, má doma monopol na služby pevného volání, internetu a televize.

Mobilní trh v Monaku je ovšem otevřen konkurenci, takže na tomto poli se musí firma více snažit. K dobrým ekonomickým výsledkům také přispívají různé zahraniční aktivity operátora, často v komplikovaných lokalitách (Mali, Afghánistán, Kypr, Kosovo).

Na to, že jde o nadstandardně bohatého mobilního operátora, to ovšem na první pohled v Monaku nevypadá. Firma sídlí na okraji města v omšelé kancelářské budově původem tak ze 60. let. Vzhledem k tomu, že v Monaku zaměstnává operátor asi 220 lidí (a ne všichni pracují v sídle firmy), nejsou kanceláře nijak rozlehlé a zabírají jen malou část budovy. Jsou však moderní. Jisté je, že Monaco Telecom na svou vlastní reprezentaci zbytečně neutrácí.

5G jako samozřejmost

V této nehonosné centrále operátora „fasujeme“ SIM, která nám poslouží pro vyzkoušení 5G služeb v praxi. Stačí ji vložit do přístroje, který 5G podporuje, a vše funguje automaticky. Není třeba nic nastavovat. K testu nám posloužil mobilní telefon Huawei Mate 20 5G, který je jedním z prvních 5G telefonů na trhu. A který s 5G sítí v Monaku funguje opravdu spolehlivě, protože síť samotná také pochází od Huaweie.

Po vložení SIM do telefonu se na displeji ihned objevuje ikona 5G, v menu je dostupná položka pro nastavení volby sítí, kde je k dispozici i volba preference 5G sítě. Ihned v kancelářích operátora zkoušíme první měření, rychlost stahování se pohybuje v rozmezí 300 – 400 Mbit/s, což je uvnitř budovy velmi solidní číslo.

Venku před sídlem operátora pak čísla rostou. Běžně tak na 500 – 600 Mbit/s, za dobrých podmínek dosahujeme hodnot přes 700 Mbit/s a rekordem v naší výbavě bylo naměřených 900 Mbit/s. To vše v reálném provozu, i když je pravda, že zatím bude zákazníků s 5G telefonem i v Monaku velmi málo. Můžeme tak tvrdit, že naše tři mobily Mate 20 5G mohly být v dané chvíli jedinými stroji, které využívaly kapacitu sítě. Rychlost odpovědi sítě, tedy takzvaná latence, se běžně pohybovala okolo devíti milisekund a podařilo se nám dosáhnout i hodnoty sedm milisekund.

Pokrytí 5G funguje opravdu všude, i na místech jen těsně u francouzských hranic nebo kousek od pobřeží. Superrychlé je především stahování dat, odesílání je pomalejší. A to ze dvou důvodů. V některých případech probíhá upload dat místo přes 5G v síti 4G, tomuto řešení se říká UL-Fallback. Důvodem je i časové rozdělení přenosu, poměr doby vyhrazené downloadu a uploadu v síti je 8:2, takže i pokud se data od uživatele přenáší přes 5G, je to vždy pomalejší než download.

Síť pro budoucnost města

Pro kompletní pokrytí Monaka signálem 5G stačí tamnímu operátorovi 22 základnových stanic, na kterých je instalováno celkem 45 vysílačů 5G. Vzdálenost mezi stanicemi se pohybuje v rozmezí asi 250 až 500 metrů, takže hustota pokrytí je dostatečná. Síť využívá pásmo 3,7 GHz a šířka využitého pásma je 100 MHz. Síť kompletně dodává Huawei, platí to jak pro rádiovou část, tak pro její samotné jádro. I proto mohlo být 5G v Monaku nasazeno tak rychle. Na technice Huawei běží (kromě části 2G sítě, která prochází obměnou) prakticky všechny mobilní služby a technologie Monaco Telecom.

Z 5G pokrytí mají těžit obyvatelé i návštěvníci města. A vlastně už těží, i když nemají 5G telefon. Nové zastávky MHD, které jsou postupně instalovány po celém městě, totiž nabízí wi-fi zdarma, konektivita zastávek je vyřešena přes 5G. Kdo se tedy přes veřejnou wi-fi připojí, vlastně surfuje přes 5G.

5G síť je součástí projektu „Extended Monaco“, který má přinést nová řešení pro zlepšení kvality života v knížectví, nové ekonomické přínosy a lepší veřejné služby. Operátor se také zavedením 5G připravuje na situaci, kdy už nebude stávající 4G síť kapacitně stačit. K plnému vytížení jeho 4G sítě má dojít v průběhu několika let, pak už by stávající 4G řešení nestačilo.

Přítomnost 5G má přilákat různé firmy, které chtějí na této technologii stavět. Monako může v podstatě sloužit jako živá laboratoř pro jejich vývoj a testování. A samozřejmě 5G má být výhodou pro bohaté hosty, kteří se svými superluxusními jachtami využívají pohodlí monackých přístavů. Pomocí 5G lze i jachtě na vodě zajistit kvalitní a rychlou internetovou konektivitu. Operátor také počítá s tím, že zhruba do dvou let nabídne služby s jasnou garancí některých parametrů.

S čím se naopak nepočítá, je to, že by monačtí obyvatelé využívali 5G místo pevného připojení k internetu. Prakticky všechny domácnosti tu mohou mít optické připojení k internetu s rychlostí až 1 Gbit/s. I tady mimochodem operátor využívá techniku od Huaweie.