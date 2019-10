Pozor na rizika 5G sítí. Mohou mít zadní vrátka, varuje Evropská unie

Na společném postupu zemí EU při zajišťování bezpečnosti sítí páté generace se šéfové států a vlád dohodli na březnovém summitu v Bruselu. Tehdy se o možné hrozbě mluvilo především v souvislosti s čínskou společností Huawei, která měla kvůli údajným těsným kontaktům na čínské úřady problémy v USA a v řadě evropských zemí.



Evropský parlament v souvislosti s obavami z používání čínských technologií již letos v březnu vyzval Evropskou komisi a unijní státy, aby při zajišťování bezpečnosti telekomunikačních sítí a jiné infrastruktury postupovaly jednotně a transparentně (více viz Pozor na 5G, aby nebylo nebezpečné. Evropa si musí pohlídat technologie). Europoslanci tehdy v tomto ohledu vyjádřili „vážné obavy“ ohledně obvinění, že čínské vybavení 5G má zabudovaná „zadní vrátka“ umožňující nepovolený přístup k citlivým datům.

Aktuální zpráva EU, která vznikla na základě hodnocení rizik ve všech členských státech, ovšem žádné konkrétní země jako možné podporovatele kybernetických útoků nezmiňuje. O čínské společnosti Huawei hovoří jen jako o jednom z hlavních dodavatelů infrastruktury pro sítě 5G, spolu s finskou Nokií a švédským Ericssonem.

U rizik spojených s dodavateli pak zpráva uvádí mimo jiné hrozbu v podobě instalace takzvaných zadních vrátek, tedy skrytých cest, jimiž se lze dostat do systému.

Do konce tohoto roku by měl vzniknout návrh opatření, jak popsané hrozby co nejvíce zmírnit. Evropský parlament již v březnu vyzval Komisi k pověření agentury ENISA (Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací) k vytvoření systému certifikace pro zařízení 5G, aby zavedení systému v Unii odpovídalo nejvyšším bezpečnostním standardům a bylo odolné proti skrytým nebo významným zranitelným místům.

Podle českého Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je Česká republika spolu s Francií, Nizozemskem, Estonskem a Itálií vedoucí zemí v projektu EU, který se týká kybernetické bezpečnosti sítí páté generace. Tyto sítě se v budoucnu stanou páteřní linkou celé digitální ekonomiky a společnosti. Očekává se, že propojí zařízení i v kritických sektorech, jako je energetika, doprava, bankovnictví či zdravotnictví, uvedl v tiskové zprávě český úřad kybernetické bezpečnosti.