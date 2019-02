Obviňují nás z něčeho, co jsme neudělali, řekl šéf Huawei ČR

Je za tlakem na společnost Huawei americko-čínská obchodní válka, nebo reálné obavy o bezpečnost technologií? „Z mého hlediska technologický problém zatím není. Naše společnost je z hlediska kybernetické bezpečnosti velice obezřetná,“ reagoval generální ředitel Huawei pro Česko a Slovensko Radoslaw Kedzia.

Řada států v souvislosti s Huaweiem již přistoupila k odvetným opatřením, stranou nezůstalo ani Česko. V poslední době se tak hovoří i o možnosti mezinárodní arbitráže. Kedzia přiznal, že odvetná opatření mohou poškodit reputaci Huaweie. „Když vás někdo obviňuje a nemá k tomu žádné důvody, tak je to vždy problematické,“ uvedl s tím, že určitá opatření některých států nejsou v souladu se zákony. „Já jako manažer musím chránit naši společnost,“ podotkl.

Společnost nemá podle generálního ředitele pro Česko a Slovensko co skrývat. „Snažíme se být co nejotevřenější. Můžete si všechno otestovat, pokud máte nějaké obavy,“ uvedl Kedzia v Rozstřelu.



Jedním z důsledků kauzy okolo Huaweie v Česku bylo například vyloučení z obří veřejné zakázky. „Myslím, že je to důsledek zmatku, který tady vznikl,“ okomentoval Kedzia situaci, kdy Generální finanční ředitelství zablokovalo společnosti záměr vybudovat portál Moje daně za více než půl miliardy korun (více viz Stát vyšachoval Huawei z obří zakázky. Je to diskriminace, tvrdí firma).

„Nejsem samozřejmě rád, že bylo ukázáno pouze na jednu společnost, protože kybernetická spolehlivost a bezpečnost není samozřejmě věcí pouze jedné firmy. Takže to zní trošku diskriminačně,“ zmínil s tím, že od příslušných orgánů společnost požaduje, aby napravily své reakce. „Teď čekáme na jejich odpověď,“ dodal Kedzia.

„Upřímně, nevím, jestli se vůbec účastníme výběrového řízení, ale vyloučit jednoho dodavatele na základě nějakých vágních domněnek, to není prostě fér. Tady jde o princip,“ dodal a připustil, že v případě potřeby bude muset podniknout nějaké kroky a přijmout určitá opatření.

Vyloučení je patrně reakcí na loňské varování Národního úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, které Huawei již tehdy odmítl. Kedzia upozorňuje, že toto varování není příliš konkrétní. „Vychází z určitých geopolitických předpokladů, nikoli z analýzy kybernetické bezpečnosti. Ta metodika, která přišla po tom varování, je trošku sporná. Vyvozují se závěry z určitých předpokladů, které nebyly potvrzeny,“ uvedl.



K vydání varování vedly Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) podle dřívějšího vyjádření jak vlastní poznatky, tak poznatky z činnosti blíže nespecifikovaných bezpečnostních partnerů a také zjištění spojenců. Podle úřadu totiž čínské zákony vyžadují po soukromých společnostech působících v Číně mimo jiné součinnost při zpravodajských aktivitách, což může představovat kybernetickou hrozbu.

„Pouštět je do systémů, které jsou klíčové pro chod státu, může představovat hrozbu,“ řekl loni v prosinci ředitel NÚKIB Dušan Navrátil. Podle Navrátila varování podle zákona znamená, že správci systémů, které spadají do kritické informační infrastruktury, významných informačních systémů nebo provozovatelů základních služeb, se popsanými hrozbami musí zabývat a musí přijmout adekvátní opatření.

„Základ všech legislativních systémů je, že dokud není nic dokázáno, tak příslušný obviněný je považován za nevinného. Zadruhé tu cítím určitou diskriminaci, protože se takováto varování týkají čínských firem,“ reagoval Kedzia na varování Národního úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Označil jej za nekonkrétní.

Radoslaw Kedzia V pozici generálního ředitele Huaweie pro Česko a Slovensko působí od března 2015. Je historicky prvním evropským manažerem v této funkci. Ve společnosti Huawei působí již od roku 2008, kdy zastával post provozního ředitele v Keni. Poté působil jako regionální technický ředitel pro region východní a jižní Afriky, od roku 2013 byl výkonným ředitelem Huaweie v Ugandě. Před příchodem do Huaweie pracoval na mezinárodních manažerských postech v Izraeli, Velké Británii, Španělsku a Česku ve společnostech Ericsson Safaricom a Siemens. Před mezinárodním působením pracoval v Polsku pro společnosti PTC a TPSA.

Kedzia vyvrátil, že by obavy z používání technologií Huawei souvisely s nedávno odhalenou kauzou pětiletého proudění dat ze sídla Africké unie v etiopském hlavním městě Addis Abeba přímo do Číny. „V Etiopii je jediný operátor a je pravda, že čínské společnosti dodaly řešení (infrastrukturu). Ale nebyla to firma Huawei, byly to jiné čínské firmy,“ okomentoval tuto kauzu.

Řeč přišla i na vlastnickou strukturu Huaweie. Kedzia uvedl, že společnost je v rukou svých zaměstnanců, akcie se rozdělují výhradně mezi ně. Uvedl také, že firemní politika zakazuje pracovat v neprospěch zákazníků (jak jednotlivých mobilních uživatelů, tak společností využívajících technologie), a to i v případě, že by to mělo ohrozit obchodní zájmy společnosti.

Kedzia odmítl, že by do obchodních zájmů společnosti na Západě zasahovala ideologie čínské komunistické strany. „Huawei Česká republika je česká firma. Musíme dodržovat pouze české zákony, řídíme se jimi,“ reagoval s tím, že 80 procent zaměstnanců jsou Češi. „Všichni naši dodavatelé, subdodavatelé i distributoři jsou české firmy. Jsme místní hráč, nemáme nic společného s žádnými politickými organizacemi,“ doplnil s tím, že vyjadřovat se k politickým záležitostem nebude.

Podle šéfa Huawei ČR je celá situace pro společnost obtížná. „Někdo nás obviňuje z něčeho, co jsme neudělali. Snažím se být v kontaktu s organizacemi, které o nás něco nepříznivého říkají a snažím se to napravit, vysvětlit a snažím se je přimět, aby svá vyjádření korigovali,“ řekl v Rozstřelu generální ředitel Huawei pro Česko a Slovensko Radoslaw Kedzia a připustil, že bude možná nutné podniknout i další kroky včetně hledání podpory příslušných úřadu.Podepsalo se varování NÚKIB na celkových prodejích společnosti Huawei? Kedzia připustil, že společnost po vládou přijatých opatřeních zaznamenala určitý zmatek na českém trhu. „Pochopitelně zaznamenáváme škodu v oblasti naší reputace,“ reagoval na dotaz ohledně vlivu opatření na předvánoční prodeje. „Čekáme na zpětnou vazbu od našich distributorů. Zatím ještě nemám konkrétní čísla k dispozici,“ doplnil.

Premiér po varování vyzval vládu, aby se zbavila mobilů Huawei

Premiér Andrej Babiš proto na základě varování NÚKIB nařídil, aby se Úřad vlády zbavil veškerých zařízení od čínské firmy Huawei, která by mohla představovat bezpečnostní hrozbu. Stejné nařízení vydalo například i ministerstvo průmyslu a obchodu.



Nicméně společnost Huawei tvrzení, že používání jejích zařízení představuje bezpečnostní hrozbu, kategoricky odmítla. Čínští diplomaté po prosincové schůzce s Andrejem Babišem uvedli, že varování NÚKIB se „nezakládá na skutečnosti“ a mělo prý nepříznivý dopad. Podle lednového vyjádření prezidenta Miloše Zemana prý zpráva úřadu ohrozila ekonomické zájmy státu v Číně. Čína podle Zemana připravuje odvetné kroky.

Vrcholoví představitelé čínské společnosti Huawei pak o bezpečnosti a transparentnosti svých technologií koncem ledna přesvědčovali premiéra Babiše na schůzce ve švýcarském Davosu. Babiš zde zástupcům Huaweie zopakoval postoj české vlády a zdůraznil, že je nezbytné zahájit diskuzi o kybernetické bezpečnosti na úrovni všech členských států EU.

V lednu pak NÚKIB doporučil, aby české firmy rizikovost Huaweie zohlednili již při zadávání zakázky. Koncem ledna pak Generální finanční ředitelství vyšachovalo Huawei z obří zakázky. Definitivně tak vypukl střet mezi státem a čínskou firmou podezřelou ze špionáže. Firma považuje opatření za diskriminaci založenou na nepodložených obviněních.

Na začátku všeho stálo varování americké vlády, která koncem loňského listopadu apelovala na spojenecké země, aby se jejich mobilní operátoři či poskytovatelé internetového připojení kvůli riziku špionáže vyhýbali používání vybavení čínské značky Huawei. Firma, která je největším dodavatelem síťových technologií pro plánovanou výstavbu 5G sítí, dostala stopku třeba v Austrálii či na Novém Zélandu. Do spolupráce se nehrne například ani francouzský operátor Orange, německá telekomunikační skupina Deutsche Telekom pak bude přehodnocovat dosavadní strategii ve výběru dodavatelů vybavení pro telekomunikační sítě.