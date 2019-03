Pozor na 5G, aby nebylo nebezpečné. Evropa si musí pohlídat technologie

Dvojice čínských dodavatelů (Huawei a ZTE), která se v posledních měsících dostala do centra pozornosti, je ovšem nakonec v textu zmíněna jen právě v odkazu na zprávu NÚKIB (více viz Čínské firmy Huawei a ZTE jsou kybernetickou hrozbou, varuje český úřad), jinak usnesení hovoří spíše v obecné rovině o bezpečnostních rizicích spojených s klíčovou infrastrukturou a budováním mobilní sítě páté generace (5G).

Mimo jiné „naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby pověřila agenturu ENISA (Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací), aby se prioritou její činnosti stal systém certifikace pro zařízení 5G s cílem zajistit, aby zavedení systémů 5G v Unii odpovídalo nejvyšším bezpečnostním standardům a bylo odolné proti skrytým nebo významným zranitelným místům“.



Europoslanci v tomto ohledu vyjadřují „vážné obavy“ ohledně obvinění, že čínské vybavení 5G má zabudovaná „zadní vrátka“ umožňující nepovolený přístup k citlivým datům. Rezoluce zmiňuje čínský zákon o národních zpravodajských službách z roku 2017, který údajně ukládá čínským firmám povinnost poskytovat informace tajným službám.

Český europoslanec Luděk Niedermayer (TOP09 a Starostové), který byl jedním z autorů usnesení, ale vysvětluje, že není jasné, zda by povinnosti podléhaly i zahraniční aktivity čínských firem. „Interpretace zákona jsou různé, některé země s odvoláním na to opravdu uvažují o zákazu na některé dodavatele, jiné předpokládají, že to má přirozeně nějaké meze,“ podotkl v rozhovoru s ČTK.

Podle Niedermayera není současná iniciativa europarlamentu pouze o Číně, Huawei nebo technologiích 5G. Za její cíl označil zvýšení míry transparentnosti a evropské spolupráce při postupu kolem rizikových technologií. „Je důležité mít transparentní standardy, které musí všichni dodavatelé plnit,“ řekl.

Evropský parlament s cílem zlepšit koordinaci na unijní úrovni vyzval členské státy, aby o veškerých zamýšlených opatřeních informovaly Evropskou komisi. Tu zase vyzývá ke zhodnocení relevantních unijních zákonů a k případnému předložení nových návrhů. Také požaduje plán, který by směřoval ke snížení závislosti EU na cizích technologiích zajišťujících kybernetickou bezpečnost.

„Je důležité se o tomto tématu bavit a koordinovat postup na evropské úrovni,“ sdělil ČTK europoslanec Evžen Tošenovský (ODS), který rezoluci podpořil, ačkoli jeho frakce konzervativců a reformistů (ECR) na ni neměla jednotný pohled. Rovněž je toho názoru, že v současné iniciativě nejde jen o Čínu.

„Také nikde není řečeno, že technologie z jiné země bude bezpečnější,“ uvedl Niedermayer. Podle něj panují obavy, že pro firmy jako například mobilní operátory není bezpečnostní aspekt jejich operací příliš důležitý. Podle europoslankyně Dity Charanzové (ANO) je dnešní usnesení důkazem toho, jak citlivě EU otázku kybernetické bezpečnosti vnímá.