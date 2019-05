S 5G sítěmi vzroste riziko kybernetických útoků, upozorňují experti

Dokument konstatuje, že sítě 5G změní fungování ekonomiky i společnosti, když umožní automatizaci řady činností. S větší digitalizací nicméně také vzroste riziko kybernetických útoků, které by v budoucnu mohly mít horší dopady, než je tomu nyní. Účastníci konference proto vypracovali řadu nezávazných obecných principů, které by měly rizika spojená se zaváděním sítí 5G omezit. Dokument také upozorňuje, že zajištění dostatečné míry bezpečnosti si může vyžádat i zvýšené náklady.



Podle materiálu je třeba už při budování komunikačních sítí klást důraz na jejich bezpečnost a odolnost. Každá země přitom má právo stanovit si vlastní bezpečnostní požadavky, které budou sloužit k ochraně dat před neoprávněným hromaděním a zneužíváním.

„Je třeba brát v potaz i obecné riziko vlivu třetí země na dodavatele (technologií), zejména s přihlédnutím k jejímu modelu vlády a chybějícím dohodám o bezpečnostní spolupráci,“ konstatuje dokument.

Při pohledu na technickou stránku sítí 5G materiál doporučuje, aby operátoři pravidelně kontrolovali bezpečnost svých sítí i všech jejich součástí. Při hodnocení rizik používaných výrobků by měli vzít v potaz i právní prostředí, ve kterém se producenti pohybují. Zákazníci by také měli mít informace o původu všech součástí zařízení i softwaru s ohledem na bezpečnost těchto komponent. Dokument také upozorňuje, že při zajišťování bezpečnosti je potřeba myslet i na to, že kybernetické útoky nemusí spoléhat pouze na zneužití technických slabin sítí, zmiňuje přitom například zneužití interních informací.

Materiál rovněž mluví o potřebě transparentního financování komunikačních sítí a o tom, aby provozovatelé těchto sítí neměli neprůhlednou vlastnickou strukturu. Dokument také vyzývá ke spolupráci při zajišťování bezpečnosti a ke sdílení zkušeností z ochrany sítí či z reakcí na útoky.

Státní podpora ve formě pobídek či dotací na budování 5G sítí a poskytování služeb by měly respektovat zásady spravedlnosti, být komerčně přiměřené, prováděné otevřeně a transparentně a vycházet ze zásad hospodářské soutěže na otevřeném trhu.

Dvoudenní konference v pražském Černínském paláci se zúčastnili experti z 32 zemí Evropské unie, NATO a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Pražské principy, které byly na konferenci připraveny, by měly přispět k další debatě o bezpečnosti sítí 5G. Účastníci konference opakovaně zdůrazňovali, že akce nebyla zaměřena proti žádné firmě ani proti žádnému státu, přestože se v souvislosti s bezpečností sítí 5G často mluví o čínské společnosti Huawei. Při veřejné části konference jméno této firmy nicméně žádný z řečníků nezmínil.

Tuzemský Český telekomunikační úřad v současnosti finalizuje podmínky aukce kmitočtů pro sítě 5G v ČR, která by měla začít letos na podzim (více viz Dočká se Česko dalšího operátora? Dozví se to až začátkem roku 2020). V příštích dnech zahájí veřejnou konzultaci podmínek a po jejich vypořádání předloží materiál vládě.

Mobilní sítě 5G budou proti stávající technologii LTE znamenat především výrazně vyšší rychlost datových přenosů. Ta by měla být v řádech Gbit/s, tedy až stonásobně vyšší. Sítě slibují také mnohem kratší odezvu a širší možnost využití pro takzvaný internet věcí, tedy komunikaci zařízení mezi sebou bez účasti člověka. S využitím 5G se počítá například ve zdravotnictví, v autonomních dopravních systémech v nasazování umělé inteligence nebo v rámci automatizovaného řízení.