Náklady na 5G jsou vysoké a konkurence při zavádění ostrá, tvrdí Nokia

Podle Suriho se projevila rizika, která společnost ohledně zavádění 5G předpokládala. Při uzavírání smluv se totiž stlačovala cena, což podle něj značí neochotu operátorů platit za novou síťovou technologii vyšší částky.

„Předpokládáme, že v průběhu příštího roku ty problémy umírníme,“ uvedl podle agentury AP generální ředitel v prohlášení. „Zvýšíme investice do 5G, aby se snížila cena produktu a zrychlil harmonogram, a také do digitalizace interních postupů, abychom zlepšili celkovou produktivitu,“ dodal.

V letošním třetím čtvrtletí Nokia vykázala meziroční pokles čistého zisku o 14 procent na 267 milionů eur (6,83 miliardy korun), tržby nicméně o čtyři procenta vzrostly a dosáhly 5,7 miliardy eur (téměř 146 miliard korun).

Lídrem v 5G je Huawei. Navzdory obvinění ze strany USA

Finská společnost uzavřela 48 smluv na mobilní sítě 5G a 15 takových sítí už zprovoznila, uvedla agentura AP. To je zhruba stejný výsledek, jakého dosáhl její švédský konkurent Ericsson. Obě skandinávské firmy ovšem předčil čínský technologický gigant Huawei, který je největším výrobcem telekomunikačních zařízení na světě. Letos v červnu se přitom Nokia kasala, že získala více objednávek na sítě 5G než čínská společnost (více viz Nokia předstihla Huawei. Na novou technologii má víc objednávek).

Náskok Huaweie před severskými konkurenty mohl být přitom ještě výraznější, přitížilo mu ovšem obvinění vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ta je přesvědčena, že technologie čínské společnosti představují riziko pro národní bezpečnost kvůli hrozbě zneužití ke špionáži. Huawei to důrazně odmítá.



Nokia problémy svého čínského rivala přímo nekomentovala. Uvedla nicméně, že „někteří zákazníci s ohledem na bezpečnost přehodnocují dodavatele a (Nokia) je pod tlakem rychle investovat, aby si zajistila dlouhodobé výhody.“

Ericsson s ohledem na budování sítí 5G zvýšil minulý týden výhled tržeb na příští rok na 230 miliard až 240 miliard švédských korun (549 miliard až 573 miliard korun) z původních 210 miliard až 220 miliard. „Prognózování v tomto odvětví není dokonalé,“ komentoval to šéf Nokie.

Nová technologie 5G umožňuje až dvacetkrát vyšší rychlost přenosu dat než širokopásmová technologie LTE označovaná jako 4G. Nabízí také lepší podporu umělé inteligenci a virtuální realitě. Někdy může být až stokrát rychlejší.

První zemí, která spustila komerční provoz telekomunikačních služeb 5G, se v dubnu stala Jižní Korea. V Evropě pak už nejmodernější pokrytí využívá třeba Monako (více viz Vyzkoušeli jsme první celostátní 5G síť. Stačí na ni 22 vysílačů).



Česko se sítí páté generace podle květnového vyjádření premiéra Andreje Babiše dočká nejpozději do roku 2024. Do té doby budou mít operátoři po aukci kmitočtů pro 5G čas na spuštění jejich komerčního provozu (více viz V Česku bude 5G do roku 2024, naznačil premiér Babiš).