Na kauze Huawei profituje i Nokia. Má prý nejvíce objednávek na 5G sítě

Zvýšený zájem o telekomunikační zařízení páté generace zaznamenala finská společnost v posledních týdnech. Podle Guilléna získala Nokia čtyřicet dvě komerční 5G objednávky. Huawei jich podle odhadů získal čtyřicet a švédský Ericsson veřejně oznámil devatenáct smluv.

Všechny společnosti se v současnosti snaží ukořistit co největší podíl na trhu, čínskému Huaweii ovšem tuto snahu velmi komplikují bezpečnostní obavy ze strany USA (více viz USA vyzývají spojence k bojkotu značky Huawei. Bojí se čínské špionáže). Právě kvůli varování amerických úřadů totiž někteří operátoři či dokonce některé státy informovali, že se Huawei nebude moci na výstavbě jejich 5G sítí vůbec podílet. Stopku dostal například v Austrálii či na Novém Zélandu (více viz Huawei má velký problém. Novozélandské úřady odmítly jeho 5G technologii).

Zájemci o vybavení pro jejich 5G sítě se tak stále častěji obracejí na Nokii. Někteří ji využívají jako duální zdroj pro většinu citlivých částí svých sítí nebo k nahrazení dosavadního poskytovatele, informoval Guillén agenturu Reuters.

Velký zájem zaznamenala firma hlavně z evropských zemích, které debatují o úloze čínských dodavatelů ve svých sítích. Například ve Velké Británii dostal Huawei zákaz podílet se na citlivých částech systému (více viz Huawei se může účastnit budování 5G sítí v Británii. Ale s omezením). Koncem loňského roku o stopce čínské společnosti uvažovala i německá telekomunikační skupina Deutsche Telekom, do níž patří i český T-Mobile (více viz Německý Telekom uvažuje, že dá stopku Huaweii).

Nokia uvedla, že dvaadvacet z 5G dohod je od známých zákazníků jako T-Mobile, Telia a Softbank. Od konce března získala firma dvanáct nových objednávek.

Huaweii: máme velký náskok před konkurencí

Šéf a zakladatel společnosti Huawei Žen Čeng-fej se koncem května nechal slyšet, že se restrikce ze strany USA daly očekávat. Souvisí údajně se značným technologickým náskokem, který má jeho společnost před konkurencí. Huawei dožene prý až za několik let.

Žen se domnívá, že v odvětví, kde má Huawei nejpokročilejší technologie, tedy přinejmenším v oblasti 5G, nebudou mít restrikce ze strany USA velký dopad. V této souvislosti poukázal na přednost 5G řešení od Huaweie, které může být instalováno kdekoliv a přináší tak i značnou finanční úsporu.



„Naše 5G základnová stanice je opravdu velmi malá, přibližně stejně velká jako aktovka. Je také lehká, asi dvacet kilogramů. Může být instalována kdekoli, na sloupech nebo stěnách. Může fungovat po desetiletí, protože je vyrobena z antikorozních materiálů. Může být instalována i v podzemních kanalizacích. Je vhodná zejména pro evropské trhy, kde je mnoho oblastí s historickými budovami, v nichž není možné postavit obří telekomunikační věže,“ uvedl.



Sílící pozice severských společností, co se týče dodávek 5G technologií, ovšem ukazuje, že technologických náskok Huaweie nemusí být pro obchodní partnery natolik silným argumentem, aby s touto společností uzavřeli dohodu na budování sítí páté generace. Huawei přitom dlouhodobě upozorňuje, že se obvinění ze strany USA nezakládá na pravdě.

Vedoucí právní zástupce Huaweie Sung Liou-pching je přesvědčen, že američtí politici využívají sílu celé země, aby šli po krku soukromé firmě. „Není to standardní a v dějinách taková situace téměř nemá obdoby,“ dodal s tím, že ze strany USA jde stále jen o spekulace. „Vláda Spojených států nepředložila žádný důkaz o tom, že společnost Huawei je bezpečnostní hrozbou. Žádný předmět doličný,“ zdůraznil fakt, na který společnost dlouhodobě poukazuje (více viz Americké sankce mohou poškodit miliardy uživatelů, varuje Huawei).

Obviňují nás z něčeho, co jsme neudělali, řekl šéf Huawei ČR: