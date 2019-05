Naše zařízení nemají zadní vrátka, popřel Huawei tvrzení Bloombergu

Zadní vrátka (backdoor), která lze využít pro špionážní účely, zjistila britská telekomunikační společnost v zařízení od Huaweie z let 2009 a 2011, informoval v úterý Bloomberg (více viz Starší zařízení Huaweie obsahovala bezpečnostní chyby, odhalil Vodafone).

Tento software mohl podle agentury poskytnout neoprávněný přístup do pevné sítě operátora v Itálii, který poskytuje internetové služby milionům domácností a podniků. Další zranitelná místa byla prý objevena v zařízeních čínské společnosti v roce 2012. Oba případy byly rychle vyřešeny, uvedla agentura s tím, že nedošlo k žádnému úniku dat.

Společnost Huawei se ovšem proti úterní zprávě ohradila. Podle agentury Reuters v prohlášení důrazně odmítla, že by její zařízení obsahovala zadní vrátka. Upozornila mimo jiné i na to, že Bloomberg ve své zprávě odkazuje na běžná úskalí vývoje. Huawei dodal, že tyto potíže byly navíc opraveny hned, tedy před více než sedmi lety.

Proti tvrzení americké agentury se ohradil i Vodafone, respektive jeho česká pobočka. Rovněž podotýká, že agenturou zmiňované problémy se datují do let 2011 a 2012 s tím, že v té době byly i vyřešeny. To nicméně ve své zprávě uvedl i Bloomberg.

„Bezpečností mezery (takzvaný backdoor), na které odkazuje Bloomberg, se týkaly protokolu Telnet. Ten zcela běžně dodavatelé v oboru využívají pro provádění diagnostických funkcí, ale není dostupný z vnější sítě,“ informoval tiskový mluvčí Vodafonu Marek Steiger. Tvrzení agentury, že toto „mohlo dát společnosti Huawei neoprávněný přístup do pevné sítě operátora v Itálii“, přitom označil za chybné.

Podle Steigera nemá Vodafone žádné důkazy o neoprávněném přístupu. „Nešlo o nic jiného než o omyl, kdy nedošlo k odstranění diagnostické funkce po vývoji,“ upřesnil.

Agenturou zmiňované problémy podle mluvčího Vodafonu identifikovalo nezávislé bezpečnostní testování iniciované právě telekomunikační společností v rámci rutinních bezpečnostních opatření. „Potíže v té době společnost Huawei odstranila,“ dodal Steiger.

Huawei je pod tlakem už od loňského roku

Od konce roku 2018 čelí Huawei tlaku zejména ze strany Spojených států. Již loni v únoru americké zpravodajské služby v čele s FBI, CIA a NSA varovaly Američany před používáním některých čínských smartphonů (více viz Nepoužívejte smartphony Huawei a ZTE, varují Američany FBI, CIA i NSA). V listopadu pak americké úřadu k bojkotu značky Huawei vyzvaly i spojence (více viz USA vyzývají spojence k bojkotu značky Huawei. Bojí se čínské špionáže). Podle USA totiž technologie (nejen) této čínské společnosti představují riziko pro národní bezpečnost.

Loni v prosinci před používáním technologií Huaweie a ZTE varoval i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Podle něj vyžadují čínské zákony po soukromých společnostech součinnost při zpravodajských aktivitách, což může představovat kybernetickou hrozbu (více viz Čínské firmy Huawei a ZTE jsou kybernetickou hrozbou, varuje český úřad).

Společnost Huawei tvrzení úřadu odmítla. Odmítl jej i šéf Huaweie pro Česko a Slovensko Radoslaw Kedzia, podle něj je společnost obviňována z něčeho, co neudělala (více viz Obviňují nás z něčeho, co jsme neudělali, řekl šéf Huawei ČR).