Firmu raději zavřu, než se podílet na špionáži, tvrdí zakladatel Huaweie

„Náš zakladatel pan Žen (Čeng-fej) dal jasně najevo, že nikdy nebyl požádán o to, aby předal jakékoli údaje o zákaznících,“ informoval viceprezident Huaweie pro západní Evropu Tim Watkins britský server The Guardian s tím, že případnou takovou žádost by generální ředitel společnosti odmítl. A šel by prý mnohem dále.

„A pokud by byla snaha to prosadit, tak by společnost zavřel,“ přetlumočil Watkins reakci zakladatele Huaweie.

Čínský zpravodajský zákon přijatý v roce 2017 totiž po soukromých společnostech vyžaduje součinnost při zpravodajských aktivitách. Huawei proto od loňského roku čelí obvinění ze špionáže, a to právě kvůli obavám z vlivu čínské vlády. Americké úřady dokonce koncem loňského roku vyzvaly své spojence k bojkotu technologií této společnosti (více viz USA vyzývají spojence k bojkotu značky Huawei. Bojí se čínské špionáže).

Huawei ovšem takové obvinění dlouhodobě odmítá. Stejně odmítavý postoj zaujala společnosti i k varování českého Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, který před používáním technologií Huaweie a ZTE varoval loni v prosinci (více viz Čínské firmy Huawei a ZTE jsou kybernetickou hrozbou, varuje český úřad). Že je společnost obviňována z něčeho, co neudělala, je přesvědčen i šéf Huaweie pro Česko a Slovensko Radoslaw Kedzia (více viz Obviňují nás z něčeho, co jsme neudělali, řekl šéf Huawei ČR).

Využití technologií Huaweie při plánovaném budování 5G sítí je zásadním tématem i ve Velké Británii. Zatímco některé státy, jako například Austrálie či Nový Zéland, tuto společnost kvůli varování amerických úřadů z podílení se na výstavbě sítí vyloučily, Britové jsou stejně jako další evropské státy benevolentnější. To se ovšem některým britským politikům nelíbí, kvůli čínské společnosti se tak vede politický spor.

Premiérka Theresa Mayová spolu s dalšími klíčovými ministry totiž v dubnu rozhodla, že se Huawei bude moci na budování britských 5G sítí účastnit, ale s určitým omezením. Nebude se moci podílet na citlivých částech systému (více viz Huawei se může účastnit budování 5G sítí v Británii. Ale s omezením). Rozhodnutí padlo navzdory možným bezpečnostním rizikům, před nimiž varovali další členové kabinetu včetně ministrů vnitra a obrany (více viz Huawei představuje riziko, tvrdí Velká Británie. Našla technické závady).

Kritici rozhodnutí britské premiérky poukazují právě na čínský zpravodajský zákon vyžadující po společnostech spolupráci s komunistickou vládou. Jsou přesvědčení, že Huawei by mohl být donucen vyhovět požadavkům čínské vlády. Watkins nicméně v rozhovoru pro stanici BBC Today poukázal na fakt, že podobný zákon má i řada jiných zemí.

Tlak na vyloučení Huaweie z výstavby britských 5G sítí tak neustává. K tomuto kroku vyzývá například i bývalý britský ministr obrany Michael Fallon. Podle něj by vláda měla vzít v úvahu americká varování a zakázat použití technologií této společnosti. „Je velmi nebezpečné nechat Huawei v infrastruktuře našich sítí nové generace,“ varoval Fallon. Taková důvěra, kterou britská vláda do této čínské společnosti vkládá, je podle něj chybou. Nevidí totiž rozdíl v tom, zda bude či nebude mít Huawei přístup k citlivým částem britských 5G sítí.

Vedení Huaweie v těchto dnech ve Velké Británii lobuje, aby se společnost stala dodavatelem technologií pro budoucí mobilní sítě. Nutno dodat, že pro ostrovní království nejde o nikterak nezajímavého obchodního partnera. Podle zprávy společnosti Oxford Economics totiž Huawei do roku 2018 do britské ekonomiky přispěl sumou v celkové výši 287 milionů liber, tedy v přepočtu více než 8,5 miliardami korun. Při zohlednění na něj navázaných dodavatelů a zaměstnanců (ve Velké Británii zaměstnává 1 600 lidí) pak od roku 2001 do britské kasy přinesl celkem 1,7 miliardy liber (téměř 50,5 miliardy korun).

Americké úřady nicméně stále trvají na svém přesvědčení, že vliv čínské vlády na Huawei nelze vyloučit. Pro znemožnění podílet se na výstavbě 5G sítí je i americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Ten začátkem května položil řečnickou otázku směrovanou Britům: „Zeptejte se sami sebe: byla by Železná dáma (bývalá předsedkyně britské vlády Margaret Thatcherová - pozn. redakce) zticha, když Čína porušuje suverenitu národů korupcí nebo nátlakem?“