Huawei představuje riziko, tvrdí Velká Británie. Našla technické závady

Ve letošní zprávě britskému poradci pro národní bezpečnost došlo Středisko pro zhodnocení bezpečnosti produktů Huawei (HCSEC) k negativním závěrům. „Byly identifikovány závažné technické problémy ve výrobním procesu Huaweie,“ píše se ve zprávě. Tyto problémy vedou podle střediska k „rizikům pro britskou telekomunikační síť“.

Britské národní středisko kybernetické bezpečnosti (NCSC) nicméně ve zprávě zdůrazňuje, že „nevěří, že by identifikované technické nedostatky byly výsledkem zásahu čínského státu“. Technologie Huaweie podle něj představují bezpečnostní riziko z toho důvodu, že jsou nedokonalé či zastaralé, obsahují tedy zranitelnosti, které lze zneužít třetí stranou. Obavy, že by touto třetí stranou mohla být čínská vláda, středisko ve zprávě nevyjádřilo.

Zpráva také kritizuje Huawei za to, že firma nijak nenapravila bezpečnost ohrožující technické nedostatky, na něž byla upozorněná již minulý rok. Tehdy britská vláda uvedla, že bezpečnostní riziko, které Huawei představuje, považuje za zvládnutelné. Dodala však, že k tomuto tvrzení může poskytnout „pouze omezenou záruku“.

„Bylo by nevhodné měnit úroveň záruky z minulého roku, nebo se vyjadřovat k budoucnosti vývoje těchto záruk,“ uvádí se ve zprávě. Velká Británie tím naznačila, že Huawei selhává ve snaze rozehnat pochyby o bezpečnosti jeho produktů. Firma se loni zavázala investovat dvě miliardy dolarů do projektu, který měl prokázat integritu firmy a bezrizikovost jejích technologií, informoval The Guardian.

Velká Británie stejně jako další evropské země neplánuje pro Huawei plošně odepřít zapojení do výstavby sítí 5G nebo jiné kritické infrastruktury. Středisko ovšem britské operátory informovalo o „několika stovkách zranitelností“, které v produktech Huaweie objevilo. I tento problém budou operátoři zvažovat při analýze rizik využití technologií právě této čínské firmy.

Zástupci britského Huaweie uvedli, že výsledky zprávy berou „velmi vážně“ a budou pracovat na odstranění problémů, píše deník Deutche Welle. Firma se také dlouhodobě brání obviněním ze špionáže pro čínskou vládu a umisťování „zadních vrátek“ do svých systémů.

Za bezpečnostní hrozbu Huawei dlouhodobě označují především Spojené státy. Poukazují přitom na čínský zákon o zpravodajských informacích z roku 2017, který vyžaduje po všech občanech i soukromých firmách součinnost při zpravodajských aktivitách. Na konci roku 2018 vydal varování před Huawei také český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Navzdory kontroverzím však tržby Huawei loni dosáhly historického maxima. Vzrostly o 19,5 procenta na 721,2 miliardy jüanů (asi 2,46 bilionu korun). Firma za růst vděčí především prodeji chytrých telefonů.

