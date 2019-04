Starší zařízení Huaweie obsahovala bezpečnostní chyby, odhalil Vodafone

Zadní vrátka (backdoor), která lze využít pro špionážní účely, britská telekomunikační společnost zjistila v zařízení od Huaweie z let 2009 a 2011. Jde o speciální vstup do systému či programu, který je skrytou součástí jeho kódu a využívá se i pro vzdálenou administraci. Tento software mohl poskytnout neoprávněný přístup do pevné sítě operátora v Itálii, který poskytuje internetové služby milionům domácností a podniků.

Další zranitelná místa byla podle agentury Bloomberg objevena v zařízeních společnosti Huawei v roce 2012. Na vyřešení obou problémů firmy od začátku spolupracovaly. Žádný únik dat zjištěn nebyl. Čínská firma uvedla, že o problémech byla v letech 2011 a 2012 informována a v té době je řešila.

Agentura Bloomberg nicméně upozorňuje na názory lidí, kteří se zúčastnili jednání těchto firem. Podle nich zranitelnost přetrvala v zařízení i po roce 2012, a to i ve Velké Británii, Německu, Španělsku a Portugalsku. Vodafone se firmy Huawei údajně držel kvůli příznivým cenám.

V roce 1987 založená společnost Huawei na evropský trh vstoupila v roce 2000. Vodafone od ní začal v roce 2008 kupovat routery pro Itálii, později také pro Velkou Británii, Německo, Španělsko a Portugalsko.

USA před technologiemi Huaweie varují od loňského roku

Od konce loňského roku čelí Huawei tlaku zejména ze strany Spojených států. Již loni v únoru americké zpravodajské služby v čele s FBI, CIA a NSA varovaly Američany před používáním některých čínských smartphonů (více viz Nepoužívejte smartphony Huawei a ZTE, varují Američany FBI, CIA i NSA). V listopadu pak americké úřadu k bojkotu značky Huawei vyzvaly i spojence (více viz USA vyzývají spojence k bojkotu značky Huawei. Bojí se čínské špionáže). Podle USA totiž technologie (nejen) této čínské společnosti představují riziko pro národní bezpečnost.

Taková nařčení nicméně Huawei odmítá. „Jsme odhodláni na americkém trhu setrvat a získávat důvěru tamních spotřebitelů nabídkou produktů a inovací světové třídy,“ uvedl šéf divize spotřební elektroniky Huaweie Richard Yu loni v dubnu v

e-mailu adresovaném redakci serveru CNET (více viz Nejsme špioni a nešmírujeme vás. Huawei se z USA stáhnout nechce).

Loni v prosinci před používáním technologií Huaweie a ZTE varoval i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Podle něj vyžadují čínské zákony po soukromých společnostech součinnost při zpravodajských aktivitách, což může představovat kybernetickou hrozbu (více viz Čínské firmy Huawei a ZTE jsou kybernetickou hrozbou, varuje český úřad).

Společnost Huawei tvrzení úřadu odmítla. Odmítl jej i šéf Huaweie pro Česko a Slovensko Radoslaw Kedzia, podle něj je společnost obviňována z něčeho, co neudělala (více viz Obviňují nás z něčeho, co jsme neudělali, řekl šéf Huawei ČR).

Na budování 5G sítí se může podílet s omezením či vůbec

První dopady amerického tažení proti Huawei na sebe nenechaly dlouho čekat. Již loni v srpnu bylo společnosti zakázáno se podílet na budování 5G sítí v Austrálii (více viz Po Spojených státech dostaly firmy Huawei a ZTE zákaz i od Austrálie). V listopadu pak technologie čínské společnosti odmítly i novozélandské úřady (více viz Huawei má velký problém. Novozélandské úřady odmítly jeho 5G technologii).

Bezpečnostní otázkou se zabývají i operátoři působící v Evropě. Například v Německu ovšem nehrozí, že by Huawei byl vyloučen z budování 5G sítí. Na berlínském summitu Global Solutions Summit o tom v březnu informovala německá kancléřka Angela Merkelová. Podle ní není varování amerických úřadu z více důvodů věrohodné, a to především proto, že se takto citlivé bezpečnostní otázky probírají veřejně.

Skupina Deutsche Telekom, do níž patří i český

T-Mobile, se tak namísto vyloučení Huaweie rozhodla pouze pro přezkoumání strategie ve výběru dodavatelů vybavení pro telekomunikační sítě (více viz Německý Telekom uvažuje, že dá stopku Huaweii). Stopku Huaweii nedala ani italská vláda, která americké varování odmítla s tím, že by vyloučení společnosti z budování nových mobilních sítí mohlo ohrozit vládní snahu o prohloubení obchodních vztahů s Čínou.

Britská tajná služba informovala, že zákaz Huaweii podílet se na budování 5G je na ostrovním státě velmi nepravděpodobný. Vyloučení společnosti by totiž mohlo ohrozit modernizaci britských sítí, neexistuje totiž dostatek jiných možností. Huawei se však nebude moci podílet na citlivých částech systému (více viz Huawei se může účastnit budování 5G sítí v Británii. Ale s omezením).



Tvrzení amerických úřadů, že technologie čínské společnosti Huawei představují hrozbu pro národní bezpečnost, vyvrátili i experti z belgického centra pro kybernetickou bezpečnost. Podle nich neexistují žádné důkazy, podle kterých by telekomunikační zařízení Huaweie mohlo být využíváno ke špionáži (více viz Důkazy o čínské špionáži Belgičané nenašli. Huawei však zkoumají dál).